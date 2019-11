8 nov 2019 17:22

DANDOLO FLASH! - MEDIASET SMENTISCE DI VOLER RIDURRE LE PUNTATE DI ''ADRIAN''. DOPO IL FLOPPONE DI IERI SERA E' GIRATA LA VOCE CHE A COLOGNO SAREBBERO STATE RIDOTTE A 3, AL MASSIMO 4 (SULLE 5 PREVISTE) LE PUNTATE DELLO SHOW PRECOTTO DEL MOLLEGGIATO - LA PUNTATA ERA STATA INFATTI REGISTRATA MARTEDÌ, IERI CELENTANO HA REGISTRATO SOLO IL MONOLOGO DI 5 MINUTI. IL PUBBLICO CHE SI ASPETTAVA DI VEDERE L'INTERO SHOW PER POCO NON SPACCAVA LE TELECAMERE. NON E' BASTATA L'ESIBIZIONE A MO' DI BALERA DELL'ORCHESTRA A PLACARE GLI ANIMI