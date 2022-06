25 giu 2022 17:58

DANDOLO FLASH - IN RAI ARRIVA ALLA CONDUZIONE DE "LA DOMENICA SPORTIVA" LA GIORNALISTA EX SKY, LIA CAPIZZI - DICONO CHE LA REDAZIONE DI RAISPORT SIA FURIOSA: A COSA SERVONO 120 REDATTORI SE POI VIENE PRESA UN'ESTERNA IN BARBA A TUTTE LE REGOLE? AH, NON SAPERLO...