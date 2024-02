DANDOLO – “GLI UOMINI ARABI MI SANNO MONTARE A DOVERE", HA SENTENZIATO LA SCIO'-GIRL: "IN ITALIA IL MASCHIO NON AMA PIÙ LA GNOCCA”. DI CHI SI TRATTA? – GUERRA TOTTI-ILARY:

Alberto Dandolo per Dagospia

ilary blasi

"Da quando sono andata in vacanza a Dubai sono giunta a una conclusione: gli uomini arabi mi sanno montare a dovere!", ha sentenziato la scio'-girl per mancanza di show. E ha aggiunto: " In Italia il maschio si è totalmente estinto e non ama più la gnocca. Anzi, spesso e volentieri quando se la trova davanti se ne scappa a gambe levate. Arabi fatevi avanti". Chi è?

Guerra Totti-Ilary: che fine farà il villone dell’Eur? Gira voce che Francesco Totti abbia in mente di metterlo in vendita? Sarà vero o è solo uno dei tanti, fantasiosi pettegolezzi sul suo conto? Ah non saperlo...

sylvie lubamba

La conduttrice incline ai doppi sensi porcini Vira Carbone nel suo tempo libero si dedica anima e corpo alla danza, anche quella più estrema. E lo fa solo ed esclusivamente indossando sexy tacchi a spillo(crampi ai polpacci permettendo). Milly Carlucci avvisata mezza salvata.

Lei è una popolarissima ex politica. È sposata bene e con prole. Pare abbia una cocente passione con un giovane uomo assai amico della sua addetta stampa. I due piccioncini si incontrano in gran segreto alle porte di Roma nella casa di lui. Lei per non farsi riconoscere si traveste. Spesso indossa una parrucca bionda e grossi occhiali da sole, altre volte addirittura il velo arabo. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

veronica gentili

Dite a Myrta Merlino che Piersilvio Berlusconi ha una vera e propria passione professionale per Veronica Gentili attualmente padrona di casa de Le Iene. Ditele anche che Veronica è in fortissima ascesa in Mediaset. Piersilvio la considera infatti una delle poche capaci di fare informazione e spettacolo con la stessa credibilità. Myrta avvisata mezza salvata!

ilary blasi 3

I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso. Chi sono?

Fermi tutti! Dopo essere stata la regina di tutti, ma proprio tutti, gli eventi a margine del Festival di Sanemo, la bombastica Sylvie Lubamba sta spopolando anche a Milano negli eventi collaterali alla Fashion Week. Il sogno della showgirl di origini congolese è però quello di entrare o nel cast della prossima edizione de L'isola dei famosi o in quello della nuova trasmissione su Rai 3 del suo scopritore Piero Chiambretti. Ce la farà a realizzare almeno uno dei suoi sogni? Chi vivrà vedrà.

Dite al virile conduttore Mediaset che la sua storica amante trans di stanza a Milano sta incominciando a vuotare il sacco sulla loro lunga storia di stesso sfrenato e borderline! Il conduttore è avvisato.

vira carbone

