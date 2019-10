Alberto Dandolo per Dagospia

A Milano, nella Milano borghese e riservatissima dei quartieri bene, potrebbe a breve scoppiare uno scandalo porcino. Una storia trucida, complessa e delicatissima.

escort

Protagonista una maestra d'asilo. Non un asilo qualunque. Ma uno di quelli blasonati e referenziati. Dei quartieri alti, ricchi e discreti.

La protagonista di questa storia a luci rosse è una insegnante di 38 anni. Bella, professionale, impeccabile.

Tra i suoi piccoli alunni figli e nipoti di persone note e potenti. La conosce bene la nonna di una sua allieva, personaggio notissimo in tv.

La maestrina dismessi i panni di educatrice indossa quelli di escort. Una doppia vita che dura da anni e che a breve, pare, verrà smascherata.

La maestrina promuove le sue prestazioni extra su siti specializzati. Lavora in coppia. Per un lungo periodo con un ragazzo immagine palestrato. Si vendevano come "coppia dominatrice", esperta di pratiche sadomaso.

asilo 5

Da 2 anni ha cambiato compagno di lavoro. Ha scelto un ragazzo dai tratti esotici e dalle "virtù" più "invadenti".

Lavorano moltissimo. Di notte e durante i fine settimana sono gettonatissimi. Fino a 10 clienti a settimana. La prestazione di coppia costa 150 euro all'ora e di solito ad usufruire dei sexy servizi sono ragazzi e uomini single o coppie in crisi.

La maestrina e il suo compagno di lavoro operano nella di lei magione. Raramente si spostano o accettano di lavorare fuori Milano.

Tra i loro clienti anche un paio di sportivi e un noto esperto di calcio.

Si sussurra che manchi poco all' esplosione dello scandalo. E che per la Milano bene sarà un bello shock…

escort

Cosa uscirà fuori? Ah, saperlo...