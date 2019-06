12 giu 2019 17:40

DANDOLO-NEWS: PAMELA PRATI È STATA AVVISTATA POCHI MINUTI FA A LINATE, IN EVIDENTE STATO DI AGITAZIONE: È FORSE SALTATA LA PARTECIPAZIONE A ''LIVE - NON È LA D'URSO'' DI STASERA? O RIUSCIRANNO PURE STAVOLTA A FARLA TORNARE IN STUDIO? - IERI ABBIAMO SVELATO SU DAGOSPIA CHE LA SHOWGIRL PER MANCANZA DI SHOW ERA ANDATA A COLOGNO MONZESE, OGGI SAPPIAMO CHE ERA PER TRATTARE LA SUA PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DOPO LE SCIABOLATE DELLA D'URSO