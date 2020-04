COME IN PACE, COSI’ IN GUERRI (GIORDANO BRUNO): "IL COVID È STATO UN BATTESIMO DEL SANGUE PER TANTI ASPIRANTI AUTOCRATI. ABBIAMO ESECUTIVI CHE CONTROLLANO TUTTO, I CITTADINI SI FANNO PRIVARE DELLA LIBERTÀ CON FACILITÀ E ADESSO INCOMBONO NUOVI MOSTRI COME IL BRACCIALETTO ELETTRONICO" – IL PARAGONE CON LA PESTE DEL TRECENTO E LA MOSSA DANNUNZIANA: "IL VITTORIALE APRE NEL SUO PARCHEGGIO UN DRIVE IN PER PROIETTARE FILM ALL' APERTO"