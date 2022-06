DANTE, PERDONA LORO PERCHE' NON SANNO QUELLO CHE DICONO! DILAGA TRA I DECEREBRATI DI "TIK TOK" LA MODA DI PARLARE IN CORSIVO, LA PROF. ELISA ESPOSITO DOPO AVER LETTO ALCUNI VERSI IN CORSIVO DELLA DIVINA COMMEDIA AMMETTE DI NON CONOSCERE DANTE ALIGHIERI. “PRIMA CHE DICA CAVOLATE, NON NE HO IDEA MA TANTO NON LO SAPEVATE NEANCHE VOI!” - NEI COMMENTI C’È CHI IRONIZZA: “CI STA DAI, IN FONDO DANTE È IL PADRE DELLA LINGUA ITALIANA, NON DEL CORSIVŒÖ” – VIDEO

SOFIA BELLOCCO per webboh.it

eli esposito 2

Conosciamo tutti Elisa Esposito, la prof del corsivœö. Intorno a lei si sono create un sacco di polemiche per via della sua partecipazione ad un programma televisivo e sul modo considerato fastidioso di dare delle finte lezioni di corsivo su TikTok. Paradossalmente, però, è proprio la “professoressa” ad avere dimostrato di avere una grave lacuna culturale. Premessa: la ragazza, nata nel 2002, non è davvero un’insegnante, ma è curioso ciò che stiamo per raccontarvi.

Elisa è stata invitata recentemente ad una puntata di RDS Next, con Andrea Fratino ed Anna Ciati. Ad un certo punto Fratino ha chiesto alla finta prof di leggere alcuni versi in corsivo della Divina Commedia. Erano delle frasi che dovrebbero risuonare familiari a chiunque abbia sostenuto almeno l’esame di terza media: “Nel mezzo del cammin di nostra vita…”.

ELISA ESPOSITO 1

Elisa Esposito non sa chi è Dante? Esplode la polemica!

A questo punto Andrea le ha chiesto: “Sai chi è questo?”. Sembrava una domanda retorica. Lei, però, ha risposto: “No, prima che dico cavolate, boh, non ne ho idea”. Elisa Esposito non conosce Dante Alighieri, quindi? Magari ha avuto solo un momento in cui, per l’emozione, le è sfuggita la citazione… Può capitare! Nei commenti c’è chi ironizza: “Va be’ ci sta dai, in fondo Dante è il padre della lingua Italiana, non del corsivœö“.

eli esposito parlare in corsivo 8

Ma c’è anche chi, come il creator Riccardo Gori (conosciuto anche come Ghost Rich) non l’ha presa bene. Sarà perchè è di Pistoia, pieno di orgoglio toscano per il suo conterraneo Dante, ma si è espresso tramite Instagram Stories molto duramente. Se l’è presa, più che altro, con chi invita la Esposito nei vari programmi, definendola una prof che insegna senza sapere nemmeno chi sia Dante: “Il problema non è lei ma chi l’ha invitata. Il problema è chi ha invitato in televisione che ‘insegna’ e manco sa chi è Dante“.

Elisa Esposito risponde alla polemica!

Il video è diventato virale e ha fatto il giro del web. Così Elisa ha deciso di intervenire per dire la sua sulla polemica del giorno: “Comunque state facendo un dramma sulla Divina Commedia quando il 90% degli italiani non sa manco fare due per due. Basta seguire la massa, che fate ridere. Non lo sapevate manco voi“.

