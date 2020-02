DATO MONSTRE PER IL FINALE NOTTURNO DI SANREMO: 80,1%, 6,6 MLN - ANCHE IERI L'AUDITEL DOMINATO DAL FESTIVAL: BOOM DI ''DOMENICA IN'' (33,8%), MA CRESCE ANCHE LA D'URSO CON MORGAN (16,7%) - BENISSIMO IL ''DIETROFESTIVAL'' CON TUTTI GLI SCAZZI (22,9%) - INVECE FAZIO PUR AVENDO DIODATO E ACHILLE LAURO NON GUADAGNA GRANCHÉ (8,6-10,5%). GILETTI (4,6%) - 'STASERA ITALIA' CON GENTILI (3,7%) - ANNUNZIATA CON RULA (6,7%) - 'DOMENICA SPORTIVA' (9%) - 'PRESSING' (4,2%) - OSCAR NOTTURNI SU TV8 (2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 9 febbraio 2020, su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.13 – la fiction Come una Madre ha conquistato 5.034.000 spettatori pari al 19.9% di share. Su Canale 5, ospite Morgan, Live – Non è la D’Urso - dalle 21.49 all’1.25 – ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al 16.7% di share (presentazione di 31 minuti: 3.070.000 – 11.3%). Su Rai2, ospite Diodato, Che Tempo Che Fa - dalle 21.07 alle 22.57 – ha catturato l’attenzione di 2.245.000 spettatori (8.6%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.975.000 spettatori (10.5%). Su Italia1 Enjoy ha intrattenuto 723.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 1.114.000 spettatori pari ad uno share del 4.7% (presentazione di 16 minuti: 1.004.000 – 3.7%).

Su Rete4 Survivor è stato visto da 567.000 spettatori con il 2.3% di share. Su La7 Non è L’Arena ha interessato 953.000 spettatori con il 4.6%. Su Tv8 Quattro Hotel è stato seguito da 388.000 spettatori con l’1.7% di share. Sul Nove Camionisti in Trattoria segna 302.000 spettatori (1.1%), nel primo episodio, e 185.000 spettatori (0.8%), nel secondo episodio. Il derby Inter-Milan, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251, è stato visto da 2.837.000 spettatori complessivi con il 10.8% di share. Su Rai4 Daughter of the Wolf – La Figlia del Lupo segna 538.000 spettatori con il 2%. Su Iris la prima tv di Manchester by the Sea ha raccolto 287.000 spettatori con l’1.2%. Su Paramount Network Star Trek segna 402.000 spettatori con l’1.6%.

Ascolti TV Access Prime Time

Grande risultato anche per il DietroFestival.

Su Rai1 DietroFestival ha raccolto 6.125.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 3.194.000 spettatori con l’11.9%. Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 1.169.000 spettatori (4.4%). Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha raccolto 964.000 spettatori con il 3.7%, nella prima parte, e 819.000 spettatori con il 3.7%, nella seconda parte. Su Rai3 Grande Amore ha interessato 1.153.000 spettatori pari al 4.3% di share.

Preserale

In salita Che Tempo Che Farà.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.594.000 spettatori (22.9%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 5.843.000 spettatori (25.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.554.000 spettatori (13%) mentre Avanti un Altro raccoglie 3.778.000 spettatori (17%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 1.201.000 spettatori (6.4%), nella prima parte, e 1.272.000 spettatori (5.9%), nella seconda parte. Che Tempo Che Farà segna 1.271.000 telespettatori (5.3%). Su Italia1 CSI Miami ha totalizzato 706.000 spettatori (2.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 935.000 spettatori con il 3.9%. Su Rai3 Blob segna 1.041.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Josephine Ange Gardien ha appassionato 276.000 spettatori (share dell’1.4%).

Daytime Notte/Mattina

Su Rai1 – dalle 2 alle 2.37 – la finale del Festival di Sanremo 2020 ha ottenuto nei minuti finali un ascolto pari a 6.562.000 spettatori con l’80.1% (qui il dato della finale). A seguire il TG1 – Notte segna 2.786.000 spettatori e il 60%.

Record per Uno Mattina in Famiglia con il post Sanremo.

Uno Mattina in Famiglia ha interessato 443.000 spettatori con il 23.1%, nella presentazione dalle 6.31 alle 6.58, 1.230.000 spettatori con il 32.6% nella prima parte, 2.845.000 spettatori con il 36.7% nella seconda parte e 3.095.000 spettatori con il 34.2% nella terza parte A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 2.032.000 spettatori pari ad uno share del 20.1%. La Santa Messa segna 1.953.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 896.000 spettatori con il 14.2% e Speciale TG5 raccoglie un ascolto di 401.000 telespettatori con il 4.8% di share. Su Rai2 TG2 Dossier ha tenuto compagnia a 268.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Captain Tsubasa segna 133.000 (1.6%) e 146.000 (1.7%) spettatori. Hart of Dixie segna 158.000 spettatori con l’1.7%, nel primo episodio, e 225.000 spettatori con il 2.4%, nella seconda parte. Su Rai 3 Domenica Geo convince 339.000 spettatori con il 4% di share. Su Rete 4 la Santa Messa ha coinvolto 616.000 spettatori (6.8%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 203.000 spettatori con il 3.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

In 3,7 milioni per Linea Verde.

Su Rai1 l’Angelus ha raccolto 2.448.000 spettatori (20.6%). Linea Verde ha intrattenuto 3.700.000 spettatori (23.5%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 805.000 spettatori con il 7.8% e Melaverde 1.846.000 con il 13.8%. Su Rai2 In Viaggio con Marcello ha ottenuto 465.000 spettatori con il 4.6%. A seguire La Settimana Ventura conquista 968.000 spettatori con uno share del 7.2%. Su Italia1 Hart of Dixie segna il 2.7% con 298.000 spettatori. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 1.057.000 spettatori con il 6%. Su Rai3 Il Posto Giusto registra 244.000 spettatori con uno share dell’1.4%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali segna 380.000 spettatori e il 3.9%. Colombo ha fatto compagnia a 334.000 spettatori con il 2%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario è stata scelta da 164.000 spettatori con l’1.2% di share. Su Rai Sport – dalle 11.11 alle 12.54 – la Coppa del Mondo di Sci Femminile segna 495.000 spettatori con il 4.1%.

Daytime Pomeriggio

Canale 5 soccombe.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 6.017.000 spettatori pari ad uno share del 33.8%, nella prima parte, 5.075.000 spettatori pari ad uno share del 30.1%, nella seconda parte, e 5.024.000 spettatori con il 28.7% nella terza parte (qui i dati della puntata post Sanremo dello scorso anno). Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.079.000 spettatori con l’11.2%. Beautiful ha raccolto 1.765.000 spettatori (9.7%). A seguire Una Vita ha interessato 1.576.000 spettatori (9.2%). Il Segreto ha appassionato 1.572.000 spettatori con il 9.4%. Domenica Vintage ha appassionato 1.136.000 spettatori con il 6.5% (I Saluti: 1.261.000 – 6.7%). Su Rai2 Quelli Che ha convinto 1.051000 spettatori (5.9%). Quelli che il Calcio segna il 6.9% con 1.165.000 spettatori. A Tutta Rete ha ottenuto 890.000 spettatori con il 5.2%.

Su Italia1 Lethal Weapon raccoglie 474.000 spettatori (2.7%), nel primo episodio, 412.000 spettatori (2.4%), nel secondo episodio e 476.000 spettatori (2.8%), nel terzo episodio. Su Rai3 Mezz’ora in Più ha interessato 1.163.000 spettatori con il 6.7%. Kilimangiaro – Il Grande Viaggio ha ottenuto 910.000 spettatori con il 5.4% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.506.000 spettatori con l’8.5%. Su Rete 4 Donnavventura ha registrato 405.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Flawless – Un Colpo Perfetto ha appassionato 323.000 spettatori (share dell’1.9%). Su Dmax il Torneo 6 Nazioni di Rugby segna 357.000 spettatori con il 2.1%.

Seconda Serata

Il 2% per la Notte degli Oscar su Tv8.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 1.736.000 spettatori pari ad uno share dell’11.9%. Su Canale 5 TG5 Notte ha intrattenuto 552.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 934.000 spettatori (9%) mentre L’Altra Ds ha raccolto 255.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 American Pie – Il Matrimonio segna un netto di 252.000 ascoltatori con il 2.8% di share. Su Rai 3 Sopravvissute è visto da 340.000 spettatori (4%). Su Rete 4 Pressing Serie A è la scelta di 482.000 spettatori (4.2%). Su Tv8 – da mezzanotte all’1.59 - La Notte degli Oscar ha raccolto 147.000 spettatori con il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 6.079.000 (33%)

Ore 20.00 6.201.000 (25.3%)

TG2

Ore 13.00 2.453.000 (14.2%)

Ore 20.30 1.933.000 (7.4%)

TG3

Ore 14.25 1.477.000 (8.3%)

Ore 19.00 2.107.000 (9.9%)

TG5

Ore 13.00 2.883.000 (16.6%)

Ore 20.00 4.340.000 (17.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.525.000 (10.4%)

Ore 18.30 1.058.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 591.000 (4.8%)

Ore 18.55 668.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 543.000 (2.9%)

Ore 20.00 978.000 (4%)