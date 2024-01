ORA AL BERLUSCHINO È SPUNTATA L’IDEA DI FAR FARE UN NUMERO ZERO PER LA CONDUZIONE DELL’”ISOLA” A VLADIMIR LUXURIA

DAGOREPORT

Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo

La scomparsa di Berlusconi non poteva non cambiare la Mediaset che fu. Le varie star che avevano un diretto riferimento professionale o meno con ‘’Sua Emittenza’’, come veniva nomignolato negli anni Ottanta prima di scendere in politica, sono entrate nel mirino di un Piersilvio voglioso di diventare grande, smettere di stare 4 giorni su 7 nella sua magione di Portofino e prendere in mano le redini dell’impero del Biscione.

Crippa, D'Urso e Brachino

La novità più eclatante è stata la cacciata di Barbara D’Urso da Pomeriggio Cinque. Una scelta effettuata, si è scritto, per dare un taglio meno trash al pomeriggio di Canale 5; in realtà per far fuori una conduttrice ubriaca di arroganza, grazie al suo feeling con il capo dell’informazione del Biscione Mauro Crippa, che si permetteva di “scippare” i personaggi inventati da Maria De Filippi e soprattutto osava ‘’rubare’’ gli ospiti di Pier-Silvia Toffanin per le sue interviste al Xanax del weekend a “Verissimo”.

bianca berlinguer e mauro corona e sempre cartabianca rete 4 2

Al posto di Barbarie D’Urso è arrivata da La7 Myrta Merlino, un’altra napoletana talmente piena di sé che potrebbe stare tre mesi senza mangiare, destinata anche lei ad essere fatta fuori a fine stagione per deficit di ascolti. E’ andato oltre le aspettative invece il trasloco da Rai3 a Rete4 di Bianca Berlinguer, per arrivare infine alla inaspettata sorpresa di vedere quella peste di Luciana Littizzetto come giudice di ‘’Tu sì que vales’’.

piersilvio berlusconi silvia toffanin

Che la de-trashizzazione del Biscione avrebbe spazzato via dal timone dell'Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi, travolta dallo tsunami di corna & rolex con Totti, viene data dagli “addetti ai livori televisivi” per certa, certissima… anche perché l’ultima edizione non ha entusiasmato granché lo share. Aggiungere poi lo sbigottimento di Piersilvio nel trovarsi una Ilary trasformata in un mascherone di filler, a metà tra Cicciolina e Ilaria Trump.

Salutame Ilary! diventa poi probabile quando, a metà del novembre scorso, Netflix mette in circolazione il trailer di “Unica”. Un docufilm che irrita non poco l’erede di Silvio, considerando la piattaforma americana in streaming concorrente alla Infinity Tv di Mediaset.

graziella lopedota foto di bacco

Una decisione, quella di sbarcare su Netflix, da accreditare all’agente che guida la carriera di Ilary, Graziella Lopedota, manager abile e spigolosa e assai protettiva verso i suoi artisti (Michelle Hunziker, Silvia Toffanin, Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Nicola Savino, etc.), quando comprende che la sua assistita è finita nella black list di Piersilvio.

Certo, il docufilm “Unica” è più fasullo delle labbra ripiene di botox di Ilary, squaderna una gran quantità di fiction a suo uso e consumo (unica a non sapere della sessualità compulsiva del Pupone), ma trasformandola in salice piangente, ora ironica, ora fregnona, ora familiare; lacrimevole ritratto di moglie tradita da quel trivellone del marito che le frega pure le “borzette” di Hermes e le scarpe di Gucci, serve per rialzare le azioni di Ilary e riverginare l’immagine tottizzata di corna ambulanti e di rolex trafugati; quel trash coatto che Piersilvio non vuol più vedere sugli schermi di Mediaset.

Graziella Lopedota Michelle Hunziker nicola savino ilary blasi

A questo punto, con la loro poesia di Natale, Lopedota e Blasi sperano di essere riusciti a far cambiare idea a Piersilvio, convincendolo che sia nata una nuova Ilary de-trashizzata, angelo del focolare, martire del patriarcato, pronta ad essere riconfermata al timone de “L’Isola dei famosi”. Invece…

La doccia gelata arriva ai primi di dicembre, durante una conferenza stampa. Assediato dalle domande sul ritorno di Ilary a capo dei naufraghi della fama perduta, il primogenito del Cavaliere dichiara sibillino: “…l'intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo". Però: "Dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere", sottolineò il Berluschino.

ilary blasi unica

Alle domande dei cronisti su ‘’Unica’’ il figlio del Cav, che detesta Netflix, non la tocca piano: "Non l'ho visto. Un documentario su divorzio e corna, vi prego. Che poi, povera Ilary... Ognuno vive le proprie questione personali, soprattutto quel tipo di vicende, che sonno sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".

Anche il rapporto d’amicizia che lega l’ex signora Totti e la vicentina Silvia Toffanin, fin da quando sgambettavano in abitucci succinti come “Letterine” di Gerry Scotti, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, non pare più così saldo. Una settimana dopo l'uscita di ‘’Unica’’, Pier-Silvia intervista (si fa per dire: nessuna domanda imbarazzante) la sua amica a “Verissimo”, ma si comprende benissimo che era scocciata.

vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco

Magari la Toffanin doveva in ogni caso ripulire l’immagine di “Verissimo” visto che l’ultima volta Ilary aveva negato i tradimenti dando delle merde a tutti i giornali e siti. Magari l’ex letterina era a conoscenza del progetto di Piersilvio di far fare un numero zero per la conduzione dell’”Isola dei famosi” a Vladimir Luxuria, già opinionista nelle ultime due edizioni della Blasi (è la stessa operazione che avvenne quando Blasi venne sostituita dal suo opinionista Alfonso Signorini al ‘’Grande Fratello’’).

Ora tutto dipende dalle doti professionali del 58enne Vladimir Guadagno, ex membro della Camera dei deputati: se riusciranno a eccitare Piersilvio, allora per l’ex signora Totti non resta che pettinare le bambole.

(Quella di Luxuria è una vecchia fissa di Piersilvio: l’aveva proposta già in tempi passati per la conduzione de “La Talpa”)

ILARY BLASI E SILVIA TOFFANIN - VERISSIMO ilary blasi silvia toffanin silvia toffanin ilary blasi matrimonio michelle hunziker ilary blasi e silvia toffanin

vladimir luxuria ilary blasi foto di bacco (2) vladimir luxuria ilary blasi ilary blasi vladimir luxuria ilary blasi in unica 2