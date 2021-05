DENTRO IL PETTO E FUORI I PETTORALI! LE FEMMINISTE, CHE HANNO MESSO ALL’INDICE IL NUDO FEMMINILE IN TV, SONO RIUSCITE NELL’IMPRESA DI FAR GODERE TUTTE LE DONNE DAVANTI ALLE FICTION: IN PRIMA SERATA, ORMAI, SI SBAVA DAVANTI ALL’ATTORE DI TURNO CHE SI SPOGLIA CON OGNI PRETESTO, SCATENANDO I SOCIAL CHE HANNO LANCIATO L’HASHTAG #GIOVEDIGNOCCHI – I MUSCOLI DI DAVIDE LIOTTI IN “UN PASSO DAL CIELO 6 - I GUARDIANI” SU RAI 1 HANNO TURBATO I SOGNI DELLE ITALIANE E…

Francesca D’Angelo per “Libero quotidiano”

La parità tra sessi non ci è mai sembrata così bella. Per lo meno, a noi donne. Nemmeno nel futuro più roseo avremmo infatti immaginato che potesse riservare una svolta hot, riempiendo la fiction generalista di aitanti manzi, spesso e volentieri svestiti. Grazie dunque femministe perché, mettendo all'indice il nudo femminile, avete sdoganato (persino su Rai Uno!) quello maschile. Oggi il pettorale vince sulla quarta di reggiseno, gli addominali rubano la scena alle minigonne: praticamente, il Ground Zero dell'ormone.

D'altronde la platea televisiva è composta per la maggior parte da donne e, si sa, la regola per alzare gli ascolti è sempre quella: qualcuno si deve svestire. Dopo anni di pin up, ora tocca agli uomini farlo.

CHE SPETTACOLO È vero, il ragionamento non suona molto coerente ma sta di fatto che quello che era sbagliato nei riguardi delle donne (spogliarle) diventa accettabile se applicato ai maschi. Nell'attesa che qualcuno si accorga del paradosso, noi (donne) ci godiamo lo spettacolo unendoci al coro "giovedì gnocchi" del mondo social. Così infatti su Twitter è stato ribattezzato il prime time di Rai Uno che, al giovedì sera, è tradizionalmente dedicato alla fiction.

E che fiction... Attualmente va in onda Un passo dal cielo 6 - I Guardiani, con protagonista Daniele Liotti: la storia è ambientata nel cuore delle Dolomiti. Qui la natura è incontaminata, i laghi sono cristalline ed è un trionfo di boschi e prati. Il richiamo alla natura è così forte da spingere il bel Liotti a levarsi la camicetta a ogni pretesto. Spacca la legna, nudo. Sorge dalle acque del lago, a petto nudo. A momenti cucina pure senza camicetta... In realtà la stagione precedente dava qualche soddisfazione in più, perché nel cast c'erano anche Matteo Martari e Matteo Oscar Giuggioli, però visto il ben di Dio di addominali sciorinati da Liotti, non vogliamo essere troppo pedanti.

CAMICIE AL VENTO Ma andiamo avanti. Prima di Un passo dal cielo 6, al giovedì c'era Che Dio ci aiuti e, anche qui, le camicie volavano via come il pane. E dire che la serie tv era ambientata in un convento... Gli sceneggiatori però sono stati bravi a inventarsi il modo di svestire i due attori più gettonati tra i giovani, ossia Gianmarco Saurino ed Erasmo Genzini. Entrambi tra l'altro sfoggiano un fisico pazzesco, quasi da culturisti: come dite? Con queste sequenze si discriminano i ragazzi rachitici o con la pancetta? Mannò, va benissimo così...

Tra l'altro Genzini sta dando il meglio di sé anche su Canale 5. L'attore è nel cast della serie tv Buongiorno, mamma! Interpreta un ragazzo, di nome Armando, che fa il muratore e sta ristrutturando la casa dove andranno a vivere Francesca, la figlia maggiore di "papà" Raoul Bova, e il suo promesso sposo Piggi. Ovviamente Armando lavora prevalentemente a petto nudo: non sia mai che si macchi la maglietta. E poi farsi sorprendere con gli addominali tirati è la strategia migliore per sedurre Francesca, di cui Armando è innamorato.

SODDISFAZIONE Ma mica è finita qui. Anche Bova, nei panni del protagonista Guido, ci dà soddisfazione: nella puntata di Buongiorno mamma! in onda settimana scorsa, Guido non aveva chiuso a chiave la porta di camera sua e Agata (la badante della moglie in coma) l'ha sorpreso a petto nudo. E poi dal 31 maggio sarà la volta di Can Yaman desnudo nella serie turca Mr Wrong. Se poi lo scombussolamento ormonale dovesse turbare qualcuno, ricordate che a produrre tre (!) delle quattro serie citate è la piissima e cattolicissima Lux Vide. Andate in pace, femministe care...

