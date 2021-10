DILETTANTI ALLO SBARAGLIO – GRAMELLINI: UNA FAMIGLIA DI LONGIANO, VICINO CESENA, È RICOVERATA IN OSPEDALE PER UNA FORMA GRAVE DI COVID, DOPO AVERE RINUNCIATO A VACCINARSI SU SUGGERIMENTO DELL’ANTENNISTA DI FIDUCIA. LA CHIUSURA IDEALE DI UN CERCHIO APERTO DAL PRODE DI BATTISTA CHE CONVINCE LA SINDACA RAGGI A NON APPOGGIARE LA CANDIDATURA DI ROMA ALLE OLIMPIADI DOPO AVERE CONSULTATO UN FRUTTIVENDOLO. LA SENSAZIONE È CHE QUESTA LUNGA EDIZIONE DELLA "CORRIDA" VOLGA FINALMENTE AL TERMINE…"

Massimo Gramellini per corriere.it

MANIFESTAZIONE NO VAX

Un’intera famiglia di Longiano, nel Cesenate, è ricoverata da giorni in ospedale per una forma grave di Covid, dopo avere rinunciato a vaccinarsi su suggerimento dell’antennista di fiducia.

Si badi bene che il loro medico era un No Vax, ma il suo parere contrario al vaccino sarà apparso troppo professionale per non riuscire anche sospetto. Serviva la conferma di qualcuno che, in quanto non laureato in medicina, risultasse più affidabile: l’antennista. Il novello saggio della montagna ha sentenziato: «Prudenza, amici. Non dico di non fare il vaccino, ma aspettiamo qualche mese per capire se presenta effetti collaterali». Il virus, però, ha scompigliato i suoi piani. Non si sa come abbia reagito il medico di famiglia. In quel mondo all’incontrario, non mi stupirei se lo avessero spedito in salotto a migliorare il segnale di Dazn.

di battista raggi

La storia dell’antennista di fiducia fa rabbia e tenerezza. Non solo per le sue conseguenze, si spera non fatali, ma perché risuona come l’eco di un’epoca ormai consunta e forse finita. La chiusura ideale di un cerchio aperto non troppi anni orsono dalla scena del prode Di Battista che convince la sindaca Raggi a non appoggiare la candidatura di Roma alle Olimpiadi dopo avere consultato un fruttivendolo nell’officina del suo meccanico di fiducia (anche lì). La sensazione è che questa lunga edizione della «Corrida» volga finalmente al termine e che un po’ alla volta tutti stiano tornando a essere considerati per quello che sanno fare. Anche niente.