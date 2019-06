DINO RISI FOREVER! STASERA SU RAI2 IL DOCUMENTARIO DI FABRIZIO CORALLO (VIDEO) SUL MAESTRO DELLA COMMEDIA ITALIANA, SCOMPARSO IL 7 GIUGNO DI 11 ANNI FA - L'OCCASIONE È IL CICLO ''STRACULT 20 ANNI'', DEDICATO AL PROGRAMMA DI MARCO GIUSTI

Dino Risi Forever! di Fabrizio Corallo

Stasera alle ore 00,40 su Rai 2 nell'ambito di "Stracult 20 anni" andrà in onda in prima visione tv "Dino Risi Forever" (Cento anni ma non li dimostra)", un documentario realizzato nel 2016 da Fabrizio Corallo per 3D Produzioni in occasione del centenario della nascita di Dino Risi, il caustico e brillante maestro della commedia italiana scomparso il 7 giugno di 11 anni fa.

DINO RISI 3

Il grande regista milanese autore de "Il sorpasso", "Una vita difficile", "I mostri", "Profumo di donna" e di tanti altri folgoranti racconti satirici su evoluzioni e involuzioni del costume nazionale è protagonista di un sorprendente autoritratto (Premio Speciale ai Nastri d'Argento 2017) in cui rievoca con leggerezza e disincanto numerosi e inediti episodi, aneddoti e retroscena legati ai set dei suoi film e alla sua vita.

Il lungo e fecondo percorso artistico di Risi nel cinema e nella società italiani dal dopoguerra ai nostri giorni rivive anche attraverso significative testimonianze di autorevoli colleghi come Martin Scorsese, Ettore Scola, Mario Monicelli e Marco Tullio Giordana e di Jean-Louis Trintignant, indimenticabile coprotagonista de "Il sorpasso" insieme a Vittorio Gassman.

