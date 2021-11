DITE A TIZIANO FERRO CHE L’ITALIA MIGLIORE E’ QUELLA CHE PAGA LE TASSE - IL CANTANTE DI LATINA, PREMIATO A LOS ANGELES, SI INALBERA SULLA BOCCIATURA DEL DDL ZAN E CI RIFILA UN PIPPONE QUANTO MENO AZZARDATO (CONSIDERATA LA SUA CONDANNA PER EVASIONE FISCALE): "LA GENTE MI DICE DI ESSERE DISPIACIUTA E IO RISPONDO: L'ITALIA NON È QUELLA, MA QUESTA, DI CHI HA AVUTO IL CORAGGIO DI PRENDERE E PARTIRE E, FACENDOLO, COSTRUISCE UN PAESE MIGLIORE"...

(ANSA) Commozione e gratitudine per un premio prestigioso alla carriera, ma anche la sua netta presa di posizione sulla vicenda del ddl Zan. Sono questi i punti cardine del discorso fatta da Tiziano Ferro alla premiazione dell'ITTV Award a Los Angeles, che ha definito "un riconoscimento estremamente importante". "La gente - ha testimoniato il cantante - mi dice di essere dispiaciuta per cosa sta succedendo ora in Italia, e io rispondo: l'Italia non è quella, ma questa, di chi ha avuto il coraggio di prendere e partire e, facendolo, costruisce un paese migliore".

"Sono partito anni fa - ha confessato - e non pensavo di trovare la mia famiglia qui, a Los Angeles. Grazie a Valentina e alle Good Girls, grazie a Condola Rashad, che ho incontrato due anni fa ed è mia sorella. Grazie a mio marito". Alla terza edizione di ITTV The Italian Tv Festival, uno dei primi eventi in presenza a Los Angeles, sono stati premiati anche Valeria Golino e Joe Bastianich. Bastianich ha intrattenuto gli ospiti con una performance musicale a sorpresa.

A Valeria Golino l'ITTV Award è stato consegnato a Napoli dove l'attrice e regista si trova per girare una nuova serie. Ideato, organizzato e prodotto da Good Girls Planet di Valentina Martelli (ceo), Cristina Scognamillo e Francesca Scorcucchi, in collaborazione con Marco Testa Los Angeles, ITTV è un hub nato con l'intento di promuovere e celebrare il mondo della produzione audiovisiva italiana creando un collegamento con l'Industry americana.

Nella piazza di Little Italy di San Pedro dove si è svolta la prima giornata di ITTV con un focus su contenuti per le famiglie di Rai Ragazzi, Rainbow e Ilbe Group, e dove ha sfilato la mascotte di Pinocchio in occasione della première internazionale di "Pinocchio and Friends" creato da Iginio Straffi e la première US del corto di animazione "Mila" di Cinzia Angelini in qualificazione per gli Oscar. Tante le personalità presenti tra cui Bianca Balti con le figlie, la console Silvia Chiave con la famiglia, la regista Cinzia Angelini, Joe Buscaino, il vice presidente di Little Italy Gino Gaudio.

"Abbiamo avuto un'ottima risposta e grande interesse da parte degli executive americani per i contenuti Rai Fiction, Sky e Fremantle che abbiamo presentato, alcuni in anteprima, durante la giornata Industry. Nei prossimi giorni faremo in modo che questi primi contatti si sviluppino in importanti collaborazioni" sottolinea Valentina Martelli ceo di GGP. "Siamo lieti di aver rinnovato la nostra collaborazione con ITTV - dichiara Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction - che in pochissimi anni è diventato un importante evento di settore oltre che un'imperdibile occasione di incontro e scambio proficuo per gli operatori televisivi".

