IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO SO BENE CHE VORRESTE RIVEDERE "PIÙ FORTE RAGAZZI", C'È ANCHE UNA PRIMA TV, "THE BLEEDER - LA VERA STORIA DI ROCKY BALBOA" SUL PUGILE CHUCK WEPNER, CHE NEL 1975 OSÒ SFIDARE MUHAMMAD ALI E IL BELLISSIMO "FLIGHT", DOVE UN PILOTA DI LINEA PIPPATISSIMO SALVA TUTTI I PASSEGGERI PROPRIO GRAZIE A TUTTA LA COCA CHE SI È FATTO – TORNA ANCHE LA COMMEDIA EROTICA (MA QUANDO MAI SE NE È ANDATA...) CON "LA MOGLIE IN VACANZA... L'AMANTE IN CITTÀ" - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

piu forte ragazzi

Che vediamo stasera? In chiaro so bene che vorreste rivedere "Più forte ragazzi" di Giuseppe Colizzi con Bud e Terence che fanno i piloti avventurosi in Amazzonia, un film che li trasforma da attori di western in Bud e Terence e basta. Ci sono anche il torvo René Kolldehoff e il napoletano Nando Murolo. Lo trovate su Rete 4 alle 21, 25.

the bleeder la vera storia di rocky balboa

C'è anche una prima TV, su Rai Tre alle 21, 45, "The Bleeder - La vera storia di Rocky Balboa" diretto da Philippe Falardeau con Liev Schreiber, Naomi Watts, Ron Perlman, Elisabeth Moss, Vera storia un pugile trentacinquenne, Chuck Wepner, che nel 1975 osò sfidare Muhammad Ali.

le avventure di winnie the pooh

Se avete dei bambini vi consiglio su Rai Yo Yo alle 20, 50 "Le avventure di Winnie the Pooh" diretto da Wolfgang Reitherman e John Lounsbery per la Disney, capolavoro di grazia e di animazione, perché raccoglie i primi cartoon anni 60 dedicati ai personaggi di A. A. Milne amati dai bambini di mezzo mondo con l'attenzione di mon stravolgerne il disegno e l'originalità. Li ho visti decine e decine di volte e sono tra le punte massime dell'animazione Disney del tempo. La scena che faceva più ridere Walt Disney è quella di Winnie the Pooh che si incastra nel buco della tana del suo amico coniglio in cerca di miele.

ritorno al crimine

Su Rai Storia alle 21, 10 il dramma con vendetta obbligata sarda "Disamistade - Inimicizia" di Gianfranco Cabiddu con Joaquin de Almeida, Laura Del Sol, la cantante sarda Maria Carta e Massimo Dapporto. Su Rai Movie alle 21, 10 avete "Ritorno al crimine" di Max Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Gianmarco Tognazzi, Edoardo Leo e Giulia Bevilacqua, sequel meno riuscito del primo episodio di viaggio nel tempo. Manca anche Ilenia Pastorelli.

flight

Bellissimo, Iris alle 21, 15, "Flight" di Robert Zemeckis con Denzel Washington, Melissa Leo, John oodman e Kelly Relly dove un pilota di linea pippatissimo salva tutti i passeggeri proprio grazie a tutta la coca che si è fatto. Denzel Washington favoloso. La seconda parte col processo è meno interessante della prima che è solo azione adrenalina.

la moglie in vacanza… l’amante in citta 3

Su Canale 27 alle 21, 15, se vi piace il baseball ((lo so lo so che non vi piace) avete il biopic "42 - La storia una leggenda americana " diretto da Brian Helgeland con Harrison Ford allenatore e Chadwick Boseman nel ruolo di Jackie Robinson, il primo afro americano a giocare nel campionato totalmente bianco di baseball con la maglia n. 42 dei Brooklyn Dodgers. Torna la commedia erotica (ma quando mai se ne è andata...) su Cine 34 alle 21, 15 con "La moglie in vacanza... l'amante in città " di Sergio Martino con Edwige Fenech, Lino Banfi, Renzo Montagnani, Barbara Bouchet.

pino daniele. il tempo restera

Torna anche l'erotico letterario (vabbè) con "Malombra" di Bruno Gaburro con Paola Senatore, Maurice Poli e la stupenda Claudia Cavalcanti (ero un suo fan). Su Rai4 alle 21, 20 avete un altro action al femminile di Luc Besson, "Anna" con Sasha Luss, Helen Mirren, Lule Evans, Cillian Murphy. Passiamo alla seconda serata col documentario di Giorgio Verdelli su Pino Daniele su Rai Storia alle 22, 45, "Pino Daniele. Il tempo resterà".

risvegli

Tv 2000 alle 22, 55 propone "Risvegli" di Penny Marshall con Robin Wallace come il professor Sacks e Robert De Niro come il suo malato che si risveglia, ma solo per poco tempo, dallo stato catatonico abituale. Su Cine 34 alle 23, 35 si prosegue coi classici della commedia sexy con "La dottoressa del distretto militare" capolavoro di Nando Cicero con Edwige Fenech, Alvaro Vitali, Alfred Pea, Gianfranco D'Angelo, Lucio Montanaro e Carletto Delle Piane.

red dragon

Rete 4 alle 23, 35 passa l'action di Peter Hyams "A rischio della vita" con Jean Claude Van Damme, Powers Boothe, Raymond Barry. Hyams è stato uno degli ultimi artigiani di Hollywood, in grado di scrivere, fotografare e dirigere un film praticamente da solo. Mai capolavori, ma sempre film solidi e ben fatti. Ricordo vagamente "Red Dragon" di Brett Ratner con Anthony Hopkins come Hannibal Lecter, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel, Iris a mezzanotte. All'epoca storcemmo un po" il naso, ma oggi penso che la penseremo diversamente. Non era affatto male.

atti impuri all'italiana

Rai Movie alle 0, 45 passa "Un bacio appassionato " di Ken Loach con Atta Yaqub, Eva Birthistle. Cine 34 all'1, 25 propone il film più stracult della notte, la disastrosa commedia sexy di Oscar Brazzi "Atti impuri all'italiana" con Dagmar Lassander, Maurizio Arena in versione enorme, Ghigo Masino, volgarissimo comico toscano, Isabella Biagini e Stella Carnacina. Ci rifacciamo con lo stupendo documentario di Frederick Wiseman su Rai Tre all'1, 30, "City Hall".

nightmare

Mi vedrei anche il "Kim" diretto da John Davies con Peter O'Toole, Bryan Browne, Ravi Sheth. Ma la sorpresa della notte è data dalla doppietta horror "Nightmare" di Wes Craven con Robert Englund come Freddy Kruger, John Saxon, Johnny Depp giovanissimo, Italia 1 alle 2, 45, e "La setta" di Michele Soavi con Kelly Curtis, Herbert Lom, Mariangela Giordana e Tomas Arana, sempre Italia 1 alle 4, 10. Nottatona!

