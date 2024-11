IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE VEDIAMO STASERA? IN CHIARO TROVATE IL BEL GIALLO ALLA AGATHA CHRISTIE “CENA CON DELITTO”, MA NON MI PERDEREI, SE NON L’AVETE VISTO, “FATHER AND SON” - IN SECONDA SERATA OCCHIO ALL’OPERA PRIMA DI PAOLO SORRENTINO, “L’UOMO IN PIÙ”, IL FILM CHE LO LANCIÒ AL FESTIVAL DI VENEZIA, E A UNO DEI FILM PIÙ RIUSCITI TRA QUELLI DIRETTI NEGLI ULTIMI ANNI DA WOODY ALLEN, “MATCH POINT” -… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

wicked – parte i

Che vediamo stasera? Guardate che al cinema avete tanti di quei film nuovi che è un po’ peccato rimanere a casa sul divano. Avete “Wicked – Parte I”, strepitoso musical da 160’ di Winnie Holzman e Stephen Schwartz, diretto per il cinema da John M. Chu con Ariana Grande e Cynthia Erivo. Sì, lo so, 160 minuti è una fatica… Avete “leggere Lolita a Teheran” diretto da Eran Riklis, con Golshifteh Farahani, anche questo lunghetto.

napoli new york

“The Beast”, diretto da Bertrand Bonello, ispirato da un romanzo di Henry James, con Léa Seydoux e George MacKay, passato a Venezia addirittura nel 2023. Anche questo lungo, 146’. Il ricco “le déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” di Gianluca Jodice con Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin, passato al Festival di Locarno. “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores con Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, filmone ispirato a un soggetto di Federico Fellini. Finalmente una commedia, “Una terapia di gruppo”, diretto da Paolo Costella con Claudio Bisio, Margherita Buy, Claudio Santamaria, Valentina Lodovini.

ultras

Cosa avete a casa, in chiaro stasera? Cine 34 alle 21, 05 propone l’opera prima di Francesco Lettieri, acclamato regista dei video di Liberato e gran conoscitore della scena musicale napoletana che passa alla scena calcistica dei tifosi del Napoli con “Ultras”. Protagonisti sono l’Aniello Arena di “Reality” (lo troveremo anche in “Hey, Joe”), Ciro Nacca, Simone Borrelli, Daniele Vicorito, Salvatore Pelliccia. Rai Movie alle 21, 10 passa invece il bel giallo alla Agatha Christie “Cena con delitto” di Rian Johnson con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Chris Evans, Michael Shannon, Toni Collette.

Quello che voleva fare Rian Johnson con questo primo film, il secondo è meno riuscito per me, era proprio ricostruire quel tipo di film con un cast spaziale e dove tutti, ma proprio tutti, fino all’ultimo cameriere, possono essere il colpevole. Un genere che vede come elementi fondamentali un grande cast di star e una sceneggiatura perfetta che non deve svelare nulla fino alla fine.

cena con delitto – knives out

Johnson mette dentro il suo giallo pensato da anni non solo il James Bond ancora in carica, Daniel Craig, che veste in tweed ma ha un terribile accento del Sud un po’ cafone, gli dicono che parla come il gallo Foghron Loghorn della Warner, la bellissima cubana Ana de Armas, vecchie e nuove star come Jamie Lee Curtis e Don Johnson, Chris Evans e Toni Colette, Christopher Plummer e Michael Shannon, camei che non possiamo non apprezzare come quelli di Frank Oz, voce e autore dei Muppets, M. Emmet Walsh, K Callan, ma anche riferimenti continui a Sleuth di Joseph Mankiewicz, alla Fletcher di Angela Landsbury a The Last of Sheila.

cena con delitto – knives out 4

Diciamo che tutto parte dal suicidio di un celebre scrittore di gialli, Harlan Thrombey, interpretato da Christopher Plummer, proprio nel giorno del suo 85° compleanno. Ma si tratta veramente di un suicidio? Nella villa del fattaccio arriva la polizia e un detective privato famoso, Benoit Blac, cioè Daniel Craig, che hanno convocato tutti presenti di quel giorno, parenti, camerieri e, soprattutto, l’infermiera di Harlan, la bella Marta, Ana de Armas.

cena con delitto – knives out 3

Ognuno dei parenti, dall’editore dei romanzi del padre Walter, Michael Shannon, a sua sorella, Jamie Lee Curtis, al marito di lei, Don Johnson, a loro figlio Ransom, Chris Evans, alla vedova del figlio, Toni Colette, potrebbe avere un buon motivo per averlo eliminato. E ognuno di loro, probabilmente, mente. Tranne l’infermiera Marta, incapace di mentire perché, appena dice una bugia, vomita.. Molto divertente, pieno di colpi di scena clamorosi e di un finale a sorpresa, almeno io non lo avevo capito, è uno di quei film scritti e diretti con grande partecipazione. E ogni occasione è buona per stoccate antitrumpiane, parodie dei troll nazisti, e per dimostrare il razzismo della classe media americana rispetto ai sudamericani e a chi venga da un altro paese.

il mai nato 2

Canale 20 alle 21, 10 propone “Transformers: la vendetta del caduto” di Michael Bay con Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, John Turturro, Isabel Lucas, Frank Welker. Su Mediaset Italia 2 alle 21, 10 torna un bel vecchio mostro ebreo come il Dybbuk in “Il mai nato”, horror diretto da David S. Goyer con Odette Yustman, la ragazza che vede il dybbuk, Gary Oldman, l’esperto che cercherà di capire cosa vuole il mostro, Cam Gigandet, Meagan Good, Jane Alexander, Idris Elba. Ha pessime critiche.

danny glover mel gibson arma letale 4

Iris alle 21, 15 passa un sempre divertente “Arma letale 4” diretto da Richard Donner con Mel Gibson, Danny Glover, Rene Russo, Joe Pesci, Jet Li, Chris Rock. Su Tv2000 alle 21, 15 non mi perderei, se non l’avete visto, “Father and Son” di Hirokazu Koreeda con Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki, Lily Franky, Jun Kunimura, Shogen Hwang. La storia era stupenda. Immaginate che il bambino che avete cresciuto per sei anni, che portate ogni mattina a scuola, il bambino che amate, non sia vostro figlio, ma il figlio di un'altra coppia, completamente diversa da voi, che ha invece il vostro vero figlio.

father and son

Si dice che le buone storie si possano raccontare in due righe. E’ così. Partendo da quella storia è ovvio che Kore-Eda possa giocare sulle mille complicazioni sentimentali, sociali che ne derivano. La ricca famiglia borghese dove è vissuto da figlio unico amatissimo il piccolo Keita, composta dal padre in carriera Ryota Nonomiya, cioè la rockstar Masahuro Fukuyama, e dalla bella mamma un po’ triste Midori, Machiko Ono, inizia a vedere nel proprio figlio delle differenze che prima si limitavano a banali osservazioni paterne.

father and son

E inizia a vedere nell’altro figlio, quello della coppia rozza, popolare e frikkettona dei Saiki, cioè Yoko Maki e Riri Furanki, delle somiglianze inaspettate. I bambini sono stati scambiati all’ospedale da un’infermiera presa dai fumi di una mal digerita idea di lotta di classe. Ora tutto è chiaro. Si procederà allo scambio dei bambini, ma solo dopo un periodo di frequentazioni fra le due famiglie, quella ricca e snob e quella rozza e popolare, ma molto più allegra della prima, anche perché piena di bambini, con un padre che sa aggiustare qualsiasi giocattolo rotto.

parker

Il dramma è che quando i bambini verranno scambiati, le cose non funzioneranno affatto come si sperava. Perché i genitori di Keita iniziano a sentire una grande nostalgia per il figlio non loro, che si sta trovando benissimo nel casino della famiglia più popolare, e hanno qualche problema con il loro nuovo figlio. Imperdibile. Rai4 alle 21, 20 propone il bel giallo “Parker” di Taylor Hackford con Jason Statham, Jennifer Lopez, Nick Nolte, Michael Chiklis, Clifton Collins jr.

ASSASSINIO SUL NILO 1

Canale 27 alle 21, 25 propone un giallo tratto sul serio da Agatha Christie, “Assassinio sul Nilo” diretto da John Guillermin, scritto da Anthony Shaffer (“Sleuth”, “Frenzy”) con Peter Ustinov che esordiva come Hercule Poirot e un cast stellare che andava da Mia Farrow a Bette Davis, da David Niven a Angela Lansbury, da Maggie Smith a Olivia Hussey, a Lois Chiles e dove anche la cameriera era una star come Jane Birkin. Leggo che Bette Davis, Angela Lansbury e Maggie Smith si vestivano nella stessa cabina del battello.

kenneth branagh assassinio sul nilo

Già la loro presenza rende il film leggendario. Albert Finney non venne riprendere il suolo di Poirot. Il trucco era pesante e pensava che la lavorazione in Egitto sarebbe stato insopportabile per il caldo. Durante la guerra Peter Ustinov era stato attendente di David Niven, che era ufficiale. Su Tv8 alle 21, 30 avete il catastrofico “2012” di Roland Emmerich con John Cusack, Amanda Peet, Thandie Newton, Woody Harrelson, Danny Glover. Ricordate quando pensavamo che la data 21 12 2012 portasse sfiga?

the beatles and india

Passiamo alla seconda serata con il documentario “The Beatles and India” diretto da Ajoy Bose, Peter Compton con The Beatles, George Harrison, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr. E’ una prima tv su Rai Due alle 23 il thriller italiano ambientato tutto su una barca dove giovani coppie ricche vengono spaventate a morte “The Boat” diretto due anni fa da Alessio Liguori con Marco Bocci, Diane Fleri, Filippo Nigro, Marina Rocco, Caterina Shulha, Eduardo Valdarnini, Alessandro Tiberi.

l’uomo in piu' 2

Cine 34 alle 23, 0 propone l’opera prima di Paolo Sorrentino, “L’uomo in più” con Toni Servillo, Andrea Renzi, Angela Goodwin, Nello Mascia. Fu il film che lo lanciò al Festival di Venezia. Ricordo che mi mandò Tatti Sanguineti a vederlo perché gli sembrava un grande esordio. Rai4 alle 23, 20 passa “November – I cinque giorni dopo il Bataclan”, gran bel thriller realistico diretto da Cédric Jimenez con Jean Dujardin, Lyna Khoudri, Marine Vacth, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain.

syriana

Warner Tv alle 23, 35 propone invece “Syriana”, fil sulle relazioni tra Cia e paesi arabi, scritto e diretto da Stephen Gaghan con George Clooney, Matt Damon, Christopher Plummer, Chris Cooper, Jeffrey Wright, Viola Davis e William Hurt. Clooney vinse l’Oscar come non protagonista, ma dopo una caduta si fece una profonda ferita alla spina dorsale e il peso, che aveva preso per il ruolo, non lo aiutò affatto a guarire rapidamente. Vennero tolti al montaggio i ruoli di Greta Scacchi come moglie di Bob Barnes e quello di Michelle Monaghan con Miss America sposato a un emiro.

viaggio al centro della terra 3d

Iris alle 23, 45 passa un ottimo spy come “Green Zone” di Paul Greengrass con Matt Damon, Jason Isaacs, Greg Kinnear, Brendan Gleeson, Amy Ryan, Khalid Abdalla, una specie di avventura simil-Bourne alle prese con la guerra in Iraq, le armi di distruzioni di massa e le bugie americane. Molto politico, molto ben fatto, ma di gran costo (100 milioni di dollari) e di non eccelso incasso. Canale 20 alle o, 10 passa invece ilk divertente “Viaggio al centro della terra 3D” diretto da Eric Brevig con Brendan Fraser, Josh Hutcherson, Anita Briem, Giancarlo Caltabiano, Garth Gilker. Il 3D non lo vedrete.

scarlett johansson match point

Rete 4 alle 0, 50 passa uno dei film più riusciti tra quelli diretti negli ultimi anni da Woody Allen, “Match Point” con Jonathan Rhys-Meyers, Scarlett Johansson, Brian Cox, Emily Mortimer, James Nesbitt. Su Cine 34 all’1, 25 avete invece lo stravagante “Io c’è” di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston, Massimiliano Bruno, Giulia Michelini. L’idea è quella di fondare una nuova religione che mette l’io al centro di tutto. Mah… Su Iris alle 2, 05 abbiamo un classico di George Lucas come “American Graffiti” con Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat, Charles Martin Smith, Cindy Williams.

i due maghi del pallone

Alle 3, 15 su Cine 34 almeno passa un vecchio film con Franco e Ciccio, “I due maghi del pallone” di Mariano Laurenti con Oreste Lionello, Paola Tedesco, Karin Schubert. Divertente, andò anche benissimo al botteghino. “Costò 100 milioni e incassò un miliardo” (Laurenti). L’idea è quella di prendere in giro i maghi del pallone di moda in Italia nella seconda metà degli anni ’60, da Helenio Herrera a Heriberto Herrera. Il vero protagonista è Ciccio, che cerca di salvarsi il posto pur avendo sbagliato la scelta del mago allenatore, visto che K.K. non ne sa niente di calcio, ma Franco si ritaglia un ruolo molto divertente anche se molto eccessivo.

il barbiere di rio

Su Iris alle 4 trovate “Bowfinger” diretto da Frank Oz con Eddie Murphy in coppia con Steve Martin, Heather Graham, Christine Baranski. Riconosco che faceva ridere “Il barbiere di Rio” di Giovanni Veronesi con Diego Abatantuono che cercava di parlare portoghese e rimorchiare a Rio. Notevole ma oggi improponibile la scena col trans al cesso che Diego riconosce dal camarao. Ci sono anche Rocco Papaleo, Zuleika Dos Santos, Irene Grandi e il gruppo dei milanesi in vacanza formato da Maurino De Francesco, Ugo Conti, Nini Salerno, Cine 34 alle 4, 35.

immagini di un convento 1

Chiudo con “Immagini di un convento” diretto da Joe D'Amato con Paola Senatore, Marina Hedman, Paola Maiolini, Marina Ambrosini, Angelo Arquilla, non solo tonaca movie, ma tra i primi hard italiani, visto che a un certo punto i personaggi, cioè Donal O’Brien e Marina Hedman Frajese scopavano sul serio. Lo vidi allo storico cinema Filodrammatici di Trieste, che si specializzò nel porno. No. Stasera non vedrete certo quella scena. Almeno, credo…

