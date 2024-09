IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? DOPO IL DISASTRO DI “IL SOL DELL’AVVENIRE” DI NANNI MORETTI SU RAI TRE, CAPISCO CHE VENGA VISTO COME UN POSSIBILE SUCCESSO SU RAI UNO UN RECENTE FILM DI ALESSANDRO SIANI COME “TRAMITE AMICIZIA” - ALTERNATIVE? "BUONA GIORNATA": NON È MALE, CI OFFRE SPUNTI TRATTI DALLA REALTÀ ITALIANA CHE SOLO I VANZINA SI PERMETTONO DI AFFRONTARE - IN SECONDA SERATA OCCHIO A "THE VOYEURS", STORIA DI COPPIE CHE SPIANO ALTRE COPPIE, CON LA BOMBASTICA SYDNEY SWEENEY…. - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Non so. Dopo il disastro ieri sera di “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti su Rai Tre, il due per cento…, capisco che venga visto come un possibile successo su Rai Uno un recente film di Alessandro Siani come “Tramite amicizia”, con Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase, Yari Gugliucci. Ma, se posso azzardare un’ipotesi, la Rai Tre di oggi, cioè la Rai Tre di TeleMeloni, è ben altra cosa da quella identificabile con la sinistra degli anni passati.

SETTE ANIME FILM

Qua, finito il film di Moretti, finivi nel programma di Maria Latella. Non è più una rete. E un ripostiglio di cose buttate là. Perché dovrebbe andare bene “Il sol dell’avvenire”, che ha dato il suo massimo nei pomeriggi per signore d’età all’Eden di Prati. Alternative a Siani? Mah… Ci sarebbe “Sette anime” di Gabriele Muccino con Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson, Madison Pettis, Barry Pepper, Canale Nove alle 21, 30. Nel film Will Smith deve cambiare la vita di sette sconosciuti. Incassò 169 milioni di dollari. Bei tempi.

buona giornata

Cine 34 alle 21 passa “Buona giornata” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme, Lino Banfi, Maurizio Mattioli, Teresa Mannino. Non è male. “Vaffacanculo te e sta buciona co’ le ciavatte!” è il grido di battaglia del Principe Ascanio Gaetani Cavallini, interpretato da Christian De Sica, in reazione alla proposta di matrimonio di una cafona arricchita che vende mutande in centro con madre, appunto, inciabattata. Un principe in un film dei Vanzina, anche se decaduto, è sempre un principe.

buona giornata 6

Ma non è male nemmeno la promessa di Diego Abatantuono alla figlia: “Quando sentirò nitrire i caciocavalli ti comprerò un San Bernardo!”. Di fronte a questo 53esimo film dei fratelli Vanzina, scrivevo quando uscì, che vede il ritorno in ditta di Christian De Sica dopo dodici anni di cinepanettoni, ma anche quelli di Lino Banfi a personaggi del suo eroico passato, di Diego Abatantuono nella Puglia originaria di tutti i terruncielli, la consacrazione di Maurizio Mattioli come nuovo cafone romano evasore totale negli anni di Monti e Passera, l’eterna pochade franco-napoletana di Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, non si può rimanere indifferenti.

Certo, non tutto è nuovissimo e non tutto è perfetto, non si crede ad esempio a Paolo Conticini, pisano, che fa il tifoso della Fiorentina e pretende dalla sua donna, Chiara Francini, di ripetere tutto quello che ha fatto in trasferta l’anno prima a Verona per Chievo-Fiorentina, corna comprese, ma in generale non possiamo non trovarci a casa. Più di un paio di storie, inoltre, ci offrono spunti tratti dalla realtà italiana che solo i Vanzina si permettono di affrontare.

buona giornata 2

Pensiamo all’episodio politico con Lino Banfi, dove fa un senatore della maggioranza di centro-destra, tal Lo Bianco, che chiama alla raccolta i fedeli del partito per non essere spedito come dovrebbe in galera dalla votazione in Senato per il suo arresto. Sotto di un voto, recupera il malatissimo senatore veneto Zonin. Ma, disgrazia vuole che gli muoia il fido senatore Molteni, il grande caratterista milanese Luis Molteni, mentre stava alle prese, ingrifatissimo di Viagra, con un trans brasiliano, certo Bernarda, interpretato dal ballerino Russell Russell (è il momento più cult e trash del film).

buona giornata 26

Per non perdere il voto fondamentale di Molteni, lo fa votare da morto spingendolo con la carrozzella. Nell’episodio di Christian De Sica, che è il più riuscito del film, seguiamo una giornata dello spiantatissimo principe Ascanio Gaetani Cavallini, costretto a affittare la casa di famiglia a una coattissima troupe romana per le riprese di “Orgoglio e Pregiudizio VII”.

buona giornata

Christian riprende, come ha dichiarato in conferenza stampa, un po’ del presenzialismo del Principe Giovannelli e dell’eleganza di Mario D’Urso per la costruzione di questo cialtrone blasonato, ma anche un po’ della sua vita (“Ho conosciuto Sam Spiegel tanti anni fa…”) e l’effetto finale, al di là della storia, che non esiste, è di gran divertimento.

UN GIORNO DI ORDINARIA FOLLIA - MICHAEL DOUGLAS

Canale 20 alle 21, 05 trasmette il thriller politico “Attacco al potere” di Edward Zwick con Bruce Willis, Denzel Washington, Annette Bening, Graeme Revell. Si vede. Iris alle 21, 10 il molto visto “Un giorno di ordinaria follia” di Joel Schumacher con Michael Douglas, Robert Duvall, Barbara Hershey, Rachel Ticotin. Si vede anche questo. Più interessante e meno visto “Voglia di ricominciare” di Michael Caton-Jones con Robert De Niro e un giovanissimo Leonardo DiCaprio, Ellen Barkin, Eliza Dushku, Rai Movie alle 21, 10.

mi presenti i tuoi?

Un po’ inutile “Mi presenti i tuoi?” commedia di Jay Roach con Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand, Teri Polo, Blythe Danner, Canale 27 alle 21, 10. Su Cielo alle 21, 20 avete l’action russo “The Icebreaker – Terrore tra i ghiacci” di Nikolay Khomeriki con Pyotr Fyodorov, Sergey Puskepalis, Aleksandr Pal, Vitaliy Khaev, Aleksey Barabash, con il rompighiaccio Gromov che rimane imbottigliato nel ghiaccio per 133 giorni. Storia vera. Su Tv8 alle 21, 30 la commedia un po’ spy un po’ action “Innocenti bugie” di James Mangold con Tom Cruise super-agente segreto e Cameron Diaz cittadina normale, Maggie Grace, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Marc Blucas.

i babysitter.

Passiamo alla seconda serata con la commedia, remake di un successo francese, “I babysitter” di Giovanni Bognetti con Francesco Mandelli, Paolo Ruffini, Andrea Pisani, Simona Tabasco, Davide Pinter, Cine 34 alle 22, 55. Il momento clou del film, sia nella versione francese che in quella italiana, è quando si procede al Surra de bunda, cioè la danza-schiaffeggiamento in faccia del protagonista fatto con le chiappettone di una ballerina. In pratica il protagonista, in questo caso Francesco Mandelli, mette la faccia in mezzo alle chiappe di una ballerina e lei lo schiaffeggia con le natiche. Il film è meno demenziale del previsto.

the voyeurs

Su Rai4 alle 23, 15 occhio a “The Voyeurs” thriller erotico diretto da Michael Mohan con la superstar Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy, Natasha Liu Bordizzo, Katherine King So. Storia di coppie che spiano altre coppie… Iris alle 23, 30 propone “Rivelazioni”, thriller tratto da un romazno di Michael Crichton che anticipa i casi di molestie veriu o presunti, diretto da Barry Levinson con Michael Douglas, Demi Moore, Donald Sutherland, Caroline Goodall, Roma Maffia. Su Cine 34 alle 0, 45 passa un vecchio verdone d’annata, “Al lupo al lupo”, di e con Carlo Verdone con Sergio Rubini, Francesca Neri, Barry Morse.

dolor y gloria 1

Su rete 4 alle 0, 50 passa “Dolor y gloria” di Pedro Almodóvar con Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano. Con tutta la sua alta classe di messa in scena, attori perfetti, musica di Alberto Iglesias e omaggi alle dive del passato, alla fine “Dolor y gloria” si riduce nel lamento di un vecchio regista pieno di acciacchi e ansie di ogni tipo che non ha più tanto da raccontare e si butta nei ricordo della sua infanzia al paesello con la mamma, sia in versione Penelope Cruz che in versione, meno giovane, Julieta Serrano, e che non trova di meglio che lenire ogni dolore con l’eroina, o con una doppietta di vecchi maschi, il protagonista di un suo film molto amato, Sabor, Asier Etxeanda, e il suo vecchio amore, Leonardo Sbaraglia, ormai emigrato in Argentina.

dolor y gloria 3

Il cocktail dolore+eroina lo porta a sognare, al ritmo di “Come una sinfonia” di Pino Donaggio cantata da Mina, il passato, il bianco della grotta- casetta dove viveva con la mamma a Partana, vicino a Valencia, la visione di un muratore nudo che gli ha fatto scoprire il desiderio sessuale, ma anche il rapporto complesso con una mamma ultracattolica che non è del tutto contenta del figlio. Qualche vecchio spettatore con gli stessi acciacchi di corpo e di cuore si commuoverà, penserà alle proprie sciatiche, io un paio di volte mi sono proprio addormentato, anche se Banderas e la Cruz sono bravissimi, ma forse non era materiale da farci proprio un film.

carnalita morbosa

Su Cine 34 alle 2, 45 il pubblico della commedia erotica più scollacciata non potrà che divertirsi (mah…) pur maledicendo chi avrà sforbiciato in qua e là un capolavoro come “Carnalità morbosa” di Mario Siciliano, un tempo hard mascherato da comico con Marina Hedman Frajese, Sonia Bennett, Nadine Roussial, tutte professioniste dell’hard italiano, Adriano Bonfanti, Enzo Andronico e Bruno Romagnoli. Rai Movie alle 3, 15 risponde al porno di Cine 34 con un sofisticato film di Hirakazu Kore Eda, “Le verità”, commedia con madre star e figli complessati con Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke, Clémentine Grenier, Manon Clavel.

colpo di fulmine 2

Su Rete 4 alle 3, 20 passa “Colpo di fulmine”, commedia a un passo dalla pedofilia di Marco Risi con Jerry Calà, Ricky Tognazzi, Vanessa Gravina, Valeria D'Obici, Bettina Giovannini. Su Iris alle 3, 45 passa il western tratto da un romanzo di E.L.Doctorow “Tempo di terrore” diretto da Burt Kennedy con Henry Fonda sceriffo che deve liberare una città da una sorta di mostro coatto che spadroneggia e spara qua e là, Aldo Ray. Ci sono anche Janice Rule, Keenan Wynn, John Anderson, Janis Paige. Era migliore nel ricordo, devo dire.

Ilona arriva con la pioggia

Rete 4 alle 4, 55 passa una rarissima commedia di satira politica dei primi anni ’50, “Lasciateci in pace” diretta da Marino Girolami con Umberto Spadaro, Franca Marzi, Enrico Viarisio, Nando Bruno, Virgilio Riento, Dante e Enzo Maggio, dove un commesso di drogheria si ritrova sindaco ma è incapace a ricostruire l’acquedotto che serve al suo paese. Chiudo con l’erotico colombiano “Ilona arriva con la pioggia” di Sergio Cabrera con la strepitosa Margarita Rosa de Francisco, Humberto Dorado, Imanol Arias, Iris alle 5, 10.

