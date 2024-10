IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - CHE VEDIAMO STASERA? FOSSE PER ME, MI SPAREREI UNO STRACULTONE COME “OVER THE TOP". PER AVERE SYLVESTER STALLONE, I PRODUTTORI GLI PROMISERO SEMPRE PIÙ SOLDI, FINO AD ARRIVARE A 10 MILIONI DI DOLLARI. A QUESTO PUNTO LA STAR ACCETTÒ AL GRIDO “ECCHECCAZZO!! TANTO NESSUNO LO VEDRÀ" - AVETE ANCHE IL MOLTO MOLTO VISTO “GONE GIRL” - IN SECONDA SERATA QUATTRO RISATE VE LE FATE CON “VIUUULENTEMENTE MIA”

Marco Giusti per Dagospia

over the top

Che vediamo stasera? Fosse per me, in chiaro, mi sparerei su Warner Tv alle 21, 30 uno stracultone come “Over the Top” di Menahem Golan con Sylvester Stallone, David Mendenhall, Susan Blakely, Robert Loggia e Rick Zumwalt come Bob “Bull” Hurley, dove Stallone è un camionista che accompagna il figlioletto dalla mamma ammalata e per fare un po’ di soldi decide di partecipare a un campionato di braccio di ferro.

Jack Arias in Over the Top

Diretto e prodotto per la mitica Canon Film da Menahem Golan, uno dei maggiori king of B’s del mondo. Per avere Stallone il furbo Golan gli promise sempre più soldi, fino ad arrivare a 10 milioni di dollari. A questo punto la star accettò al grido “Eccheccazzo!! Tanto nessuno lo vedrà!”. Per fare l'antagonista pelato il vero campione di braccio di ferro Rick Zumwalt si fece dare 10.000 dollari per radersi la testa. Tutti gli sceneggiatori si lamentano riguardo il finale del film e alle cose cambiate. Anche Stallone ne avrebbe girato un altro, con altra musica.

codice magnum 2

Iris alle 21, 25 risponde a Stallone con un film di Arnold Schwarzenegger, “Codice magnum” diretto da John Irvin, scritto dai nostri Sergio Donati e Luciano Vincenzoni, con Kathryn Harrold, Darren McGavin, Sam Wanamaker, Paul Shenar, Ed Lauter. E’ il film che Dino De Laurentiis produsse in gran fretta per riuscire a realizzare “Atto di forza”. Purtroppo il film andò male, guadagnando solo 16 milioni di dollari, e De Laurentiis vendette “Atto di forza” alla Carolco.

george clooney tra le nuvole

Su La7D alle 21, 30 avete l’ottimo “Tra le nuvole”, grande film sulla crisi americana travestito da commedia, diretto da Jason Reitman con George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman, Melanie Lynskey. Clooney è un tagliatore di teste in piena crisi economica che vola da una parte all’altra del paese e non risparmia nessuno. Ha la sua tecnica e la sua moralità. Le mettono accanto una inesperta stagista, Anna Kendrick, e ha una sorta di storia d’amore che potrebbe cambiarlo.

raoul bova kelly reilly ti presento un amico

Tv8 alle 21, 30 propone il molto molto molto visto “Gone Girl – L’amore bugiardo”, thriller con femme fatale di David Fincher che ci fece scoprire Rosamud Pike, attrice inglese che massacra il povero Ben Affleck. Ci sono anche Neil Patrick Harris, Kim Dickens, Emily Ratajkowski. Cine 34 alle 21 propone “Ti presento un amico” di Carlo Vanzina con Raoul Bova, Martina Stella, Kelly Reilly, Barbora Bobulova, Vanessa Hehir, Tanja Ribic, mentre Canale 20 alle 21, 05 il non memorabile “Shazam!” di David F. Sandberg con Zachary Levi, Mark Strong, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Djimon Hounsou, Grace Fulton. Visto non capito e rapidamente dimenticato.

un giorno sbagliato

Rai Movioe alle 21, 10 propone un film per automobilisti cagacazzi, “Il giorno sbagliato” di Derrick Borte con Russell Crowe al volante sempre più incazzato per i fatti suoi. Quando una donna inizia a suonare il clacson esplode in una rabbia da ora di punta a Roma e succede un’apocalisse. Ci sono anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson, Austin P. McKenzie. Mi rifugerei volentieri nel caldo tepore della nostalgia con “Scandalo al sole” o “A Summer Plac e” di Delmer Daves con Dorothy McGuire, Richard Egan, Sandra Dee, Troy Donahue, Arthur Kennedy.

scandalo al sole

Ricorderete sicuramente la musica di Max Steiner. Leggo che la casa dove vivono Richard Egan e Dorothy McGuire venne costruita nel 1948 da Frank Lloyd Wright e è chiamata Clinton-Walker House. Bruttino il remake del capolavoro di John Carpoenter, a sua volta remake del capolavoro di Howard Hawks, “La cosa”, diretto qui da Matthijs van Heijningen Jr. con Mary Elizabeth Winstead, Eric Christian Olsen, Joel Edgerton, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Tutti lo sanno

Passiamo alla seconda serata. Su Rai Movie alle 22, 35 torna “Tutti lo sanno” diretto in Spagna da Asghar Farhadi con Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Inma Cuesta. Su Warner tv alle 23, 20 l’action fracassone “12 Rounds” di Renny Harlin con John Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris, Brian J. White, Gonzalo Menendez, dove un poliziotto è sfidato da un gangster che gli ha rapito la moglie a 12 sfide sanguinose.

death race

Su La7D alle 23, 35 una bella commedia di ambientazione televisivo, “Il buongiorno del mattino” di Roger Michell con Rachel McAdams, Harrison Ford, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Diane Keaton, 50 Cent, dove una giovane produttrice si ritrova in mezzo ai continui litigi tra i due vecchi conduttori di un celebre show tv della mattina. “Death Race” di Paul Anderson con Jason Statham, Joan Allen, Tyrese Gibson, Ian McShane, Jacob Vargas, Robert LaSardo, Canale 20 alle 23, 50 è un remake solo di nome del vecchio “Death Race” di Roger Corman. Così così.

diego abatantuono laura antonelli viuuulentemente mia

Su Cine 34 all’1, 10 quattro risate ve le fate con “Viuuulentemente mia” di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono, Laura Antonelli, Roberto Della Casa, Christian De Sica, Sandro Ghiani, mentre su Iris all’1, 20 abbiamo il giallo diretto da Robert Altman “Conflitto di interesse” con Kenneth Branagh, Embeth Davidtz, Robert Downey jr., Daryl Hannah, Robert Duvall. Su Tv8 alle 2 appare la bellissima Denise Richards in “Duetto a tre”, commedia con triangolo diretta da Jordan Brady con Luke Wilson, Ben Affleck, Matt Damon, Jay Lacopo.

finalmente soli

Cine 34 alle 2, 45 riporta a galla dal passato il primo film di Panariello, “Finalmente soli” di Umberto Marino con Rocco Papaleo, Daniele Liotti, Marco Milano, Giorgio Panariello, Domiziana Giordano, e Rete 4 alle 3, 10 il primo film sui naziskin romani, “Teste rasate” di Claudio Fragasso con Gianmarco Tognazzi, Giulio Base, Francesco Acquaroli, Franca Bettoia, Giulio Bianchini. Allora fece colpo, Fragasso questi film li faceva bene.

harvey keitel jack nicholson frontiera

ris alle 3, 15 propone il bellissimo “Frontiera” diretto da Tony Richardson, scritto da Walon Green e DEric Washburn con uno strepitoso Jack Nicholson poliziotto di confine corrotto, Harvey Keitel, Valerie Perrine, Warren Oates, Elpidia Carrillo. Ispirato a una canzone di Bruce Springsteen, “The Line”. Il finale venne cambiato dopo le preview. Mi piacque molto, avevo anche il disco con Harry Dean Stanton che canta… Me lo registro. Chiudo alle 5 su Rai Movie con “I compagni” di Mario Monicelli con Marcello Mastroianni, Renato Salvatori, Annie Girardot, Gabriella Giorgelli, Folco Lulli.

i compagni 4 i compagni 3 i compagni 1 i compagni 2 Conflitto di interesse giorgio panariello finalmente soli finalmente soli 1 codice magnum duetto a tre viuuulentemente mia codice magnum 5 viuuulentemente mia death race john cena 12 rounds la cosa 3 scandalo al sole 2 gone girl 4 il buongiorno del mattino rosamunde pike gone girl codice magnum 6 teste rasate

teste rasate laura antonelli viuuulentemente mia la cosa 2 la cosa 4 scandalo al sole 3 scandalo al sole 1 gone girl penelope cruz javier bardem tutti lo sanno tutti lo sanno Tutti lo sanno gone girl 1 shazam shazam shazam! raoul bova sarah felberbaum ti presento un amico kelly reilly ti presento un amico shazam! gone girl 3