Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Ma se abbiamo Croazia – Argentina, su… Ieri mi sono visto la quinta puntata di “The White Lotus - Sicily” di Mike White dove alla fine tutti trombano. Anche la Tanya di Jennifer Coolidge con un gigolo mezzo mafioso che gli si presenta col pisellone di fori, anche Sabrina Impacciatore, che si rivela, ma già lo sapevamo, lesbica. Come in ogni serie o film siciliano che si rispetti compare anche la vecchissima Aurora Quattrini, in versione sdentata, bravissima nel mandare affanculo la Grasso Family che cercava parenti nell’entroterra.

Ma tutto questo trombare si rivela in realtà una tragedia. La coppia Harper-Ethan, cioè Aubrey Plaza – Will Sharpe, sembra ammalata di Antonionite, cioè si incomunicabilità. Ahi! Poi lui teme che lei l’abbia tradita col suo amico, Theo James. Pensa di vederla mentre trombano. Aiuto! Perfino la Portia di Haley Lu Richardson ha dei problemi con il fidanzatino scopatore, che si rivela una marchetta multiuso. Si prepara un finalone tristissimo.

Ieri sera mi sono visto un thriller spagnolo molto amato, così pare, dal pubblico di Netflix visto che è dato come primo in classifica, “Quando Dio imparò a scrivere” (“Los renglones torcidos de Dios”), molto più contorto di come sembra, a cominciare dal titolo e dalle citazioni continue, diretto dall’interessante Oriol Paulo e interpretato dalla favolosa Barbara Lennie in versione bionda, che ci hanno già dato un film riuscito come “Contratempo”.

Qui siamo nella Spagna del 1978, alla morte di Franco e all’inizio del ritorno della monarchia e di una qualche libertà nel paese. Barbara Lennie è Aliz Gould, ricca signora di professione detective che si presenta come malata, su volontà del marito e con una lettera di un medico, nel manicomio pieno di freaks del primario, Eduard Fernández. Non sappiamo mai bene se è davvero malata, e finge quindi di essere una detective alla ricerca della verità sulla morte di un ragazzo chiuso nel manicomio, contrattata dal padre del ragazzo, o se dica la verità.

Il marito di Aliz, Eliogabalo, che vediamo solo in un flashback, è scomparso, forse con tutti i suoi soldi, in Argentina. Introvabile. Magari è morto? E il padre del ragazzo morto è davvero il padre del ragazzo? Non solo lo spettatore a casa, ma anche i medici del posto si dividono tra seguire il suo racconto e fidarsi di lei, contro il primario, o seguire il primario e pensare seriamente che lei stia prendendo tutti in giro. Per il povero spettatore è una sorte di rompicapo alla "Shutter Island” che vuoi però vedere fino in fondo per capire chi ha davvero ragione.

Benissimo scritto da Oriol Paulo e Guillem Clua, offre alla protagonista, già premiata con un Goya, i David spagnoli, nel 2015, l’occasione per una grande interpretazione dove ribalta sempre i punti di vista e niente è sicuro. E ci si domanda perché noi, in Italia, non riusciamo a scrivere e a mettere in scena thriller così forti. Mah…

