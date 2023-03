IL DIVANO DEI GIUSTI - CHE VEDIAMO STASERA? MAGARI NON AVETE VISTO “L’ORA PIÙ BUIA” CON GARY OLDMAN TRUCCATISSIMO DA CHURCHILL - VI RICORDO ANCHE IL VIOLENTISSIMO E STRACULTISSIMO WESTERN PUGLIESE “IL MIO CORPO VI SEPPELLIRÀ” - NELLA NOTTE ARRIVA UNA RARITÀ: L’EROTICO MONACALE CON IL MAI PASSATO (MI SA…) “SUOR EMANUELLE” - IN SECONDA SERATA TROVATE ANCHE LO SPORCACCIONE “QUANDO L’AMORE È SENSUALITÀ… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

L ORA PIU BUIA

Che vediamo stasera? Magari non avete visto “L’ora più buia” diretto da Joe Wright, scritto da Anthony McCarten con Gary Oldman truccatissimo da Churchill, che trovate su Iris alle 21, Il film vinse nel 2017 ben due Oscar, per Gary Oldman e per il trucco, esattamente come “The Whale”. Solido, elegante, approfondito, il film di Joe Wright, descrive come Winston Churchill, nel maggio del 1940, prese il posto di Neville Chamberlain come Primo Ministro inglese, riuscì a salvare 300 mila soldati da Dunkirk e decise di non cedere alle pressioni per un pace con Hitler.

L ORA PIU BUIA

Ma è, soprattutto un tour de force per il suo protagonista, Gary Oldman, aiutato nell’impresa da un make-up speciale, opera di Kazuhiro Tsuji, che lo limita un po’ nei movimenti facciali, ma lo rende davvero perfetto al celebre personaggio. A suo fianco, nel ruolo di Neville Chamberlain, il vecchio Primo Ministro uscente che molto trama contro di lui, avrebbe dovuto esserci John Hurt, ma la malattia lo ha portato via prima di poter iniziare il film, e troviamo così l’ottimo Ronald Pickup.

L ORA PIU BUIA

Ma tutto il cast attorno a Oldman è di gran livello, da Kristin Scott Thomas come la moglie Clementine, coi capelli bianchi che la fanno un po’ sciura dei Parioli, Ben Mendelsohn come King George VI, la bella Lily James come la segretaria Elizabeth Layton, che affianca Churchill come un’ombra, Stephen Dillane come Lord Halifax.

L ORA PIU BUIA

Costruito in gran parte come il controcampo del Dunkirk di Christopher Nolan, cioè su quello che capitava in patria mentre i soldati inglesi erano spiaggiati tra Dunkirk e Calais, con un Churchill che deve ancora farsi perdonare il disastro militare di Gallipoli, è un film molto compatto tutto sul personaggio e sulle motivazioni che lo porteranno alle storiche decisioni.

L ORA PIU BUIA

Joe Wright, arrivato al polpettone storico dopo una serie di film molto amati dal pubblico femminile, come un classico Orgoglio e pregiudizio e un’Anna Karenina pieno di trovate di regia, trova qui una giusta dosatura tra voglie registiche e concentrata messa in scena, molto aiutato sia dalla preziosa fotografia di Bruno Delbonnel, sia dalla recitazione di tutto il cast. Ma la sua arma vincente è un Gary Oldman magistrale e in stato di grazia che qell’anno vinse proprio di tutto.

sant antonio di padova

Se non vi va “L’ora più buia” avete sempre il biopic di Umberto Marino su “Sant’Antonio di Padova” con Daniele Liotti, Enrico Brignano, Vittoria Puccini, Glauco Onorato, Tv2000 alle 20, 55. O “Il giorno più bello del mondo” di e con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Cine 34 alle 21.

un’occasione da dio

Su Canale 27 alle 21, 10 sembra divertente il fantasy inglese “Un’occasione da Dio” di Terry Jones con Simon Pegg, Kate Beckinsale, Rob Riggle, Sanjeev Bhaskar, Eddie Izzard, dove un timido professore che sogna solo di scoparsi una ragazza, la bellissima Kate Beckinsale, è scelto da una comunità di alieni come l’ultima possibilità che ha la terra per salvarsi da una fine imminente. Solo lui, con poteri da Dio, potrà fare in modo che gli alieni ripensino alla loro decisione di farla finita con le sciocchezze della terra. Malgrado la presenza, in voce, dei Monty Python al completo come alieni incazzati con i terrestri, il film ha critiche pessime.

il giorno dei lunghi fucili

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate il violentissimo western americano girato in Almeria “Il giorno dei lunghi fucili”, con un supercast che vede Gene Hackman, potente boss delle mandrie texano, e i suoi uomini all’inseguimento del bandito Oliver Reed che gli ha rubato la moglie, Candice Bergen. Lui, analfabeta, vuole che lei gli insegni a leggere e a scrivere. Visto che c’è, la violenta selvaggiamente, ma dopo i due si innamorano e le cose si complicano. Anche perché il marito non è meno fetente del bandito.

gene hackman il giorno dei lunghi fucili

Lo sappiamo da subito, vedendo la scena di sesso tra Hackman e la Bergen montata assieme al macello di un manzo. Così alla fine lei preferirebbe Oliver Reed. Ma Gene non è d’accordo e organizza una battuta di caccia. Per l’occasione sbarcano in Almeria anche vere facce western come L.Q. Jones e G.D. Spradlin. La parte italiana è rappresentata dalla bella musica di Riz Ortolani e una giovanissima Fiorella Mannoia che fa la controfigura di Candice Bergen. Massacrato dai puristi del western.

il giardino segreto 4

Su La5 alle 21, 10 avete una nuiova versione del celebre romanzo di Frances Hodgson Burnett, “Il giardino segreto”, diretto nel 2020 da Marc Munden con Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Amir Wilson, Isis Davis. Su Rai 5 alle 21, 15 ricordo piuttosto buono “Alza la testa”, di Alessandro Angelini con Sergio Castellitto, Gabriele Campanelli, Giorgio Colangeli, Anita Kravos, storia di un padre operaio che spera che il figlio diventi un campione di boxe. Castellitto venne premiato al Festival di Roma nel 2009 come miglior attore.

collateral 2

Come già sapete “Collateral” di Michael Mann con Tom Cruise killer a pagamento cattivissimo e Jamie Foxx come eroico tassinaro che lo scarrozza nella notte a Los Angeles, La7 alle 21, 15, è un capolavoro, ma quante volte lo abbiamo già visto? Ci sono anche Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg, Irma P. Hall, Javier Bardem come il boss messicano Felix e un cammeo di Jason Statham. Mann preparò Tom Cruise al ruolo facendogli fare esattamente quello che fa il suo personaggio. Cioè girare nella notte in taxi a Los Angeles senza essere riconosciuto da nessuno.

collateral

La storia venne ideata dallo sceneggiatore australiano Stuart Beattie a soli 17 anni e poi scritta a inizio 2000. Il progetto stette tre anni alla Dreamworks prima di partire davvero. Venne offerto a registi del calibro di Martin Scorsese, Spike Lee e Steven Spielberg. A un certo punto doveva farlo Mimi Leder, poi piacque a Russell Crowe, che portò Michael Mann.

collateral

Ma dopo essere stato molte volte rinviato, Crowe si stufò e se ne andò, così arrivò Tom Cruise e si pensò a Adam Sandler come tassista. Venne girato da Michael Mann volutamente in digitale, a parte le scene nel locale di Bardem, con l’idea di farlo sembrare proprio in digitale. A Venezia rimanemmo tutti colpiti dall’impatto visivo che dava. Per la prima volta le scene notturne erano perfette.

lady macbeth

Vi conisglio anche, Cielo alle 21, 15, l’ottimo mélo rural-femminista “Lady Macbeth”, diretto da William Oldroyd, scritto da Alice Birch, con la strepitosa Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie. La storia riprende non tanto la Lady Macbeth shakespeariana quanto quella letteraria di Nikolaj Leskov, “Lady Macbeth del distretto di Minsk”, che era già stata portata sullo schermo da Andrzej Wajda, “Lady Macbeth siberiana”. La nuova Lady Macbeth, è la giovane sposa Katherine, interpretata ovviamente dalla bravissima Florence Pugh, chiusa nell’Inghilterra rurale del 1865. Non sopporta più il marito, che tradisce con un giovane operaio e progetta un futuro più adatto a lei.

il mio corpo vi seppellira

In seconda serata avete l’ultimo film comico diretto da Massimo Troisi, “Pensavo fosse amore invece era un calesse” con Massimo Troisi, Francesca Neri, Angelo Orlando, Marco Messeri, Cine 34 alle 22, 55. Su Rai Movie alle 23, 45 vi ricordo il violentissimo e stracultissimo western pugliese “Il mio corpo vi seppellirà” di Giovanni La Parola con Miriam Dalmazio, Antonia Truppo, Margareth Madè, Rita Abela, Giovanni Calcagno su quattro banditesse senza pietà che odiano sia le truppe sabaude che quelle borboniche, una colleziona cazzi che taglia ai soldati che uccide e infilza tipo spiedino…

Suor Emanuelle

Su La7 alle 23, 30 avete un bel thriller ,“Fair Game” di Doug Liman con Naomi Watts, Sean Penn, Ty Burrell, Michael Kelly, tratto da una storia vera che accadde a un’agente segreta della Cia per punire il marito che aveva screditato l’amministrazione Bush sulla vicenda delle presunte armi di distruzione di massa. Attenzione che arriva una rarità! Rete 4 alle 2 si lancia infatti nell’erotico monacale con il mai passato (mi sa…) “Suor Emanuelle” diretto da Giuseppe Vari con Laura Gemser, Monika Zanchi, Vinja Locatelli, Gabriele Tinti.

Suor Emanuelle

Laura Gemser è Suor Emanuelle, che non vorrebbe avere nulla a che fare col sesso se non si trovasse una ragazzina indemoniata della buona borghesia mandata in convento per redimersi, interpretata da Monika Zanchi, una star del cinema-bis. Con la Zanchi in convento iniziano i giochi saffici con tal Vinja Locatelli. Poi si fa Gabriele Tinti, qui nei panni addirittura di René Vallanzasca che si è rifugiato tra le suore. Suor Emanuelle cerca di resistere alle tentazioni, poi cede a tutto. Tra i film più folli della serie. La Zanchi fa una pompa anche a un capotreno.

quando l’amore e?? sensualita?? 4

Cine 34 alle 3, 05 ripropone subito lo sporcaccione “Quando l’amore è sensualità” di Vittorio De Sisti con Agostina Belli, Gianni Macchia, Ewa Aulin, Françoise Prévost, Femi Benussi. Il mio amico Giovanni Buttafava lo descriveva come il “successo di assonanza Belli-Antonelli”, che portò al film un incasso da 900 milioni di lire e lanciò come star la Belli, qui nudissima. Io preferivo, nel film, la meno nota Monica Monet che ha un piccolo ruolo di tossica.

quando l’amore e?? sensualita?? 3

Ma per i maschi del tempo c’erano le sempre svestite Eva Aulin e Femi Benussi. Gianni Macchia fa il macellaio scopatore che sposa la Belli, ma non riesce a scoparla, così si fa la mamma Françoise Prevost e una serie di ragazze di facili costumi. Quando la Belli si accorge che il marito si fa mammà si unisce al gruppo. Notevolissimo.

la ragazza di bube

Chiudo con “La ragazza di Bube” diretto da Luigi Comencini, tratto dal romanzo di Carlo Cassola, scritto da Comencini con Marcello Fondato e l’americano Albert Maltz, prodotto da Franco Cristaldi, con Claudia Cardinale, Georges Chakiris fresco di “West Side Story” come il partigiano Bube, il francese Marc Michel, Dany Paris, Rai Movie alle 5. Grande fotografia di Gianni di Venanzo.

