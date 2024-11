IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? OCCHIO CHE SU PARAMOUNT È ARRIVATA LA TERZA STAGIONE DI “VITA DA CARLO”, LA SERIE DI CARLO VERDONE CON DAGO CHE FA DAGO, EMA STOCKHOLMA CHE FA EMA, MACCIO CAPATONDA CHE FA MACCIO E MONICA GUERRITORE CHE TROMBA ANCHE QUI. LA TROVATE ANCHE SU AMAZON DA OGGI - PER STASERA MI SONO SEGNATO DI VEDERE SU DISNEY + “INTERIOR CHINATOWN”, CURIOSA SERIE SU A UN CAMERIERE CINESE A CHINATOWN, CHE VANTA COME REGISTA DEL PILOT TAIKA WAITITI… - VIDEO

ROBERTO DAGOSTINO CARLO VERDONE - VITA DA CARLO 3

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Occhio che su Paramount la terza stagione di “Vita da Carlo”, la serie di Carlo Verdone con Dago che fa Dago, Ema Stockholma che fa Ema, Maccio Capatonda che fa Maccio e Monica Guerritore che tromba anche qui, è prima nella classifica della piattaforma e trascina anche i vecchi film di Carlo in testa alla classifica. La trovate anche su Amazon da oggi.

Interior Chinatown

Per stasera mi sono segnato di vedere su Disney + “Interior Chinatown”, curiosa serie in dieci puntate dedicate a un cameriere cinese a Chinatown scritte da Charles Yu che vantano come regista del pilot Taika Waititi. Non sarebbe male neanche vedermi su Amazon l’horror “Speak No Evil” con James McAvoy, remake, paro paro, di un horror norvegese di grande successo. Ieri mi sono visto per bene le prime due puntate di “Landman” di Taylor Sheridan con un Billy Bob Thornton favoloso sempre con la sigaretta in mano che spiega che in Italia gli italiani mangiano, scopano e fumano ma il fumo non è la prima causa di morte.

landman

Attraverso i rapporti tra direttore dei pozzi, il Tommy Norris di Billy Bob Thornton, il suo capo, il capitalista Monty Miller di Jon Hamm, i texani proprietari della terra e i narcos che trafficano in superficie, e i lavoratori messicani che possono saltare in aria coi blow out dei pozzi non in regola, viene fuori un ritratto dell’America trumpiana esplosivo ma preciso. C’è anche un figlio di Tommy, il Cooper di Jacob Lofland, bravissimo, che decide di stare dalla parte dei lavoratori messicani che controllano i pozzi, mentre la sorella è una sorta di biondina sexy identica alla madre.

grotesquerie

La trovate sempre su Paramount. Da vedere, come è da vedere la nuova puntata di “Grotesquerie” di Ryan Murphy. Mentre mi sembra un po’ banale, forse perché conosciamo bene il personaggio e i meccanismi della sua storia, “The Day of the Jackal” con Eddie Redmayne su Sky.

speak no evil eddie redmayne the day of the jackal grotesquerie eddie redmayne the day of the jackal eddie redmayne the day of the jackal eddie redmayne the day of the jackal VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE Interior Chinatown Interior Chinatown monica guerritore carlo verdone vita da carlo carlo verdone - presentazione di vita da carlo 3 VITA DA CARLO - TERZA STAGIONE - CARLO VERDONE landman landman landman landman landman grotesquerie grotesquerie grotesquerie grotesquerie grotesquerie

eddie redmayne the day of the jackal grotesquerie grotesquerie