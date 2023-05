IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA SULLE PIATTAFORME? SU SKY AVETE "THE FORGIVEN", HA OTTIME CRITICHE. DA VEDERE, MA ANCHE LA SETTIMA PUNTATA DI “SUCCESSION”. SO CHE NON MANCHERETE ALL’APPUNTAMENTO - TRA LE COSE DA VEDERE SU NETFLIX C'È LO STILOSO “QUEEN & SLIM” - VI SEGNALO ANCHE SU APPLE TV LA PRIMA PUNTATA DEL KOLOSSAL FANTASCIENTIFICO “SILO”, RICCO, ELEGANTE, SOFISTICATO, È UNO SPETTACOLO DECISAMENTE SUPERIORE RISPETTO A QUEL CHE PASSA NELLE PIATTAFORME… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Intanto torna in sala oggi “Toro scatenato” di Martin Scorsese con Robert de Niro e Joe Pesci. Lo avrete visto, certo, ma al cinema è tutta un’altra cosa. Stasera su Sky avete un buon thriller, “The Forgiven”, scritto e diretto dal talentuoso John Michael McDonagh, fratello maggiore del Martin McDonagh di “Tre manifesti a Ebbing”, con Ralph Fiennes, Jessica Chastain e Matt Smith, tratto da un best seller del 2012 di Lawrence Osborne. Da vedere. Ha ottime critiche.

Avete anche la settima puntata di “Succession”. So che non mancherete all’appuntamento. E mettete tra le cose da vedere su Netflix “Queen & Slim”, opera prima della stilosa Melina Matsoukas con Daniel Kaluuya e Jodie Turner-Smith che diventano popolari come criminali alla Bonnie & Clyde dopo essere stati filmati in un video che diventa virale da subito mentre uccidono un poliziotto bianco non volendolo assolutamente fare.

Vi segnalo anche su Apple tv la prima puntata del kolossal fantascientifico “Silo”, ideato da Graham Yost e diretto dal Morten Tyldum di “The Imitation Game” e “Passengers” con David Oyelowo, Rachida Jones, la star di “On the Rocks” di Sofia Coppola, la favolosa Rebecca Ferguson, un invecchiato Tim Robbins.

Ricco, elegante, sofisticato, è uno spettacolo decisamente superiore rispetto a quel che passa nelle piattaforme, dominato dall’incredibile scenografia del production designer Gavin Bocquet del Silo dove gli esseri umani vivono senza sapere se ci sia vita all’esterno e perché siano finiti lì. Sono già ottime le critiche americane, ma è difficile ragionare su una sola puntata, anche se mi sembra che si sia presentata come una delle serie più forti di questi ultimi tempi.

