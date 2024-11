IL DIVANO DEI GIUSTI /2 - E IN CHIARO STASERA IN PRIMA SERATA CHE MI VEDO? DOPO LA VITTORIA DEL PD IN EMILIA MI SEMBRA GIUSTO VEDERMI “DON CAMILLO E L’ONOREVOLE PEPPONE”, MA OCCHIO ALLA PRIMA A VISIONE DI “PIOVE", FILM HORROR AMBIENTATO A ROMA MOLTO INTERESSANTE - IN SECONDA SERATA TORNA IL TONACA MOVIE SPORCACCIONE “MONACA NEL PECCATO”, MA ANCHE “LA BELLA ANTONIA, PRIMA MONICA POI DIMONIA”. NELLA NOTTE PASSA PURE IL PIÙ MODERNO, MA NON MENO ANTIQUATO, “IO CHE AMO SOLO TE”… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

don camillo e l'onorevole peppone

E in chiaro stasera in prima serata che mi vedo? Dopo la vittoria del PD in Emilia mi sembra giusto vedermi “Don Camillo e l’onorevole Peppone”, terzo film della serie, il primo diretto da un italiano, il vecchio Carmine Gallone con Fernandel, Gino Cervi, Claude Sylvain, Leda Gloria, Saro Urzì, Umberto Spadaro, Cine 34 alle 21, 05. Lacrimoso, ma di successo il film coi piccoli ebrei francesi in Fuga durante l’occupazione nazista, “Un sacchetto di biglie” diretto da Christian Duguay con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Christian Clavier, Rai Movie alle 21, 10.

caccia a ottobre rosso 3

Ci tiriamo più su col solido “Caccia a Ottobre Rosso” diretto da John McTiernan con Sean Connery, Scott Glenn, Alec Baldwin, Joss Ackland, Tim Curry, Sam Neill, Iris alle 21, 10, thriller politico tratto dal romanzo di Tom Clancy col suo agente Jack Ryan che se la vede coi sommergibili atomici russi. Tempismo perfetto. Mediaset Italia 1 alle 21, 15 passa la prima parte di “The Hunger Games – Il canto della rivolta” di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Natalie Dormer, Sam Claflin, Liam Hemsworth.

piove 4

In “My Spy”, curiosa action comedy diretta da Peter Segal, il torvo Dave Bautista, uomo della Cia, deve fare da balia a una bambina di nove anni in pericolo, Chloe Coleman, Canale 27 alle 21, 20. Voglia di terremoti? Ci sarebbe su Cielo alle 21, 20 “Terremoto 10.0” diretto da David Gidali con Henry Ian Cusick, Cameron Richardson, David Chokachi, Jeffrey Jones, Kristen Dalton. Occhio su Rai4 alle 21, 20 alla prima visione di un film italiano interessante, “Piove”, horror ambientato a Roma diretto da Paolo Strippoli con Fabrizio Rongione, Cristiana Dell'Anna, Francesco Gheghi, Aurora Menenti.

The Return of Xander Cage

Italia 1 alle 21, 35 passa “xXx: Il ritorno di Xander Cage” di D.J. Caruso con Vin Diesel, Nina Dobrev, Samuel L. Jackson, Ice Cube, Ruby Rose, Toni Collette. Passiamo alla seconda serata con “The Farewell” di Lulu Wang con Awkwafina, Shuzhen Zhou, Tzi Ma, Gil Perez-Abraham, Jim Liu, Diana Lin, Yongbo Jiang, TV2000 alle 22, 55, lacrima movie ben scritto e diretto con una ragazza cino-americana che torna in Cina a salutare la nonna gravemente ammalata.

the life of david gale

Iris alle 23, 50 presenta l’interessante “The Life of David Gale” di Alan Parker con Kevin Spacey, avvocato e attivista texano di diritti civili finito in galera e condannato a morte per aver aver violentato e ucciso un altro attivista, racconta la sua storia a una giornalista, Kate Winslet. Italia 1 alle 23, 50 si butta sull’action con “Renegades – Commando d’assalto” di Steven Quale con J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Ewen Bremner, Sylvia Hoeks, Diarmaid Murtagh.

la monaca nel peccato 2

Cielo alle 0, 35 ripropone il tonaca movie sporcaccione “Monaca nel peccato” diretto da Joe D'Amato con Eva Grimaldi, Karin Well, Maria Pia Parisi, Gilda Germani, Aldina Martano, tutte vestite da suore. Su Cine 34 all’1, 05 trovate anche “La bella Antonia, prima monica poi dimonia” di Mariano Laurenti con Edwige Fenech, Piero Focaccia, Riccardo Garrone, Dada Gallotti. Rai Movie all’1, 30 passa invece il più moderno, ma non meno antiquato, “Io che amo solo te” diretto da Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Maria Pia Calzone, Eugenio Franceschini. L’ho pure visto. Vediamo cosa ne scrissi.

la bella antonia prima monica e poi dimonia

Capedecazzo! Sì, sono gay! Mi piace enormente la figa! Ecco, preparatevi a tutto questo e, ovviamente, a taralli, orecchiette e Apulia Film Commission perché si parte ancora una volta verso Polignano a Mare, città di Pino Pascali e di Domenico Modugno, e ora set di questo Io che amo solo te diretto dal piemontese Marco Ponti (“Santa Maradona”) che lo ha scritto assieme a Luca Bianchini, anche lui piemontese e autore dell'omonimo libro Mondadori.

riccardo scamarcio laura chiatti io che amo solo te

C'è tutto quel che si deve trovare in Puglia, il sole, il mare, il vento. E c'è soprattutto la coppia Riccardo Scamarcio – Laura Chiatti di mocciana memoria che finalmente si sposa. Era ora. Solo che il giorno prima delle nozze lui si tromba una rossa bona e popputissima, certa Valentina Reggio (da ricordare, ma che fine avrà fatto?), e lei si fa fare un succhiotto sul collo dal fotografo del paese, Michele Vanitucci, che esordì diretto da Sergio Rubini in L’anima gemella.

eva riccobono io che amo solo te

Ma c'è anche la coppia Don Mimì e Ninella, cioè Michele Placido e Maria Pia Calzone, lui il padre di Scamarcio e lei la mamma della Chiatti. Non si erano potuti sposare tanti anni prima, perché il fratello di lei, Antonio Gerardi, contrabbandiere, era finito in galera, ma il loro amore non è mai finito e ora si sposano attraverso i figli. Poi c'è il fratello gay di Scamarcio, Eugenio Franceschini, che dichiarerà "Sì, sono gay" proprio durante il pranzo di nozze (trovata nuova, eh?).

eugenio franceschini eva riccobono io che amo solo te

E c’è la sua finta fidanzata alta e nordica, Eva Riccobono, che è ovviamente lesbica, "mi piace enormemente la figa", e sa recitare Dante ruttando. Poi c'è la sorellina della Chiatti, Angela Semeraro, lo zio Modesto, Dino Abbrescia, che vive a Pinerolo con la zia D'ora, l’immancabile Luciana Littizetto, il parrucchiere barese Pascal, Dario Bandiera, perfino l'agitatore di matrimoni Enzo Salvi, chiamato Giancarlo Sciomen, il prete Uccio De Santis, le gemelle Labbate, interpretate da Crescenza Guarnieri, che fanno da voce e coro del paese.

flesh memory memorie di una cam girl 1

Scordavo la moglie arcigna di Don Mimì, Antonella Attili, e il cammeo di Alessandra Amoroso che canta la celebre cazone di Sergio Endrigo, "Io che amo solo te" per far ballare Don Mimì e Ninella dopo trent’anni d’attesa. Qualche battuta riuscita la troviamo, tipo “I democristiani non muoiono mai” o “Sai dove ti porto domani? A Barletta!”. Cielo alle 2 punta sull’erotico con “Flesh Memory – Memorie di una cam girl” di Jacky Goldberg con Finley Blake. Iris alle 2, 25 passa invece “Civiltà perduta” di James Gray con Charlie Hunnam, Sienna Miller, ma anche con due star del momento come Tom Holland e Robert Pattinson, cioè i nuovi Spider-Man e Batman.

ROBERT PATTINSON - CIVILTA PERDUTA

Tratto dal romanzo di David Grann “The Lost City of Z”, il film di Gray segue le tre spedizioni, dal 1905 al 1925, nella giungla amazzonica dell’inglese Percy Fawcett che, all’inizio del secolo, insegue i resti di una evoluta civiltà perduta sudamericana in territori impossibili fra pericolo di ogni genere. Cine 34 alle 2, 35 propone un altro decamerotico, cioè “Decameron proibitissimo. Boccaccio mio statte zitto” diretto da Franco Martinelli alias Marino Girolami con Franco Agostini, Enzo Andronico, Alberto Atenari, Bruna Beani.

decameron proibitissimo 1

Sei novelle raccontate da un gruppo di giovani nobili che scappati da Firenze per non prendersi la peste. Decamerotico “doc” diretto da Marino Girolami e scritto da Amendola e Corbucci con poca grazia, ma con una certa ironia e ispirato a vere novelle del Boccaccio. Nel cast maschile troviamo Pupo De Luca doppiato da Gigi Reder e il grosso attore francese Jess Hahn come fratacchione. un episodio c’è pure il futuro commissario di ferro Maurizio Merli come protagonista.

il generale dorme in piedi

Rivedrei volentieri, Rete 4 alle 3, la commedia antimilitarista “Il generale dorme in piedi” diretta da Francesco Massaro con Ugo Tognazzi, Mariangela Melato, Franco Fabrizi, Mario Scaccia, Daniele Vargas, Eros Pagni, Sandro Merli, Georges Wilson, Enzo Robutti, Stefano Satta Flores, dove Tognazzi vorrebbe essere generale, e dorme in piedi perché se dorme sdraiato parla e dice troppe cose che non vanno dette. Grande cast secondario. Strepitosa la Melato come siciliana focosa.

alberto sordi nestore, l’ultima corsa 2

Riporto il dialogo tra Tognazzi a Satta Flores. "Sei sposato?" "No!" "Fidanzato?" "No!" "Beh insomma ti piacciono le donne no? Non sei mica buco?". C’è ancora tempo per il terribile “Nestore. L’ultima corsa” di Alberto Sordi con Alberto Sordi, Matteo Ripaldi, Cinzia Cannarozzo, Eros Pagni, Simona Caparrini.

Chiudo con un bel film di partigiani romani dopo l’8 settembre di Nanni Loy che andrebbe rivisto, “Un giorno da leoni” con Renato Salvatori, Tomas Milian già borgataro, Nino Castelnuovo, Anna Maria Ferrero, Carla Gravina, Saro Urzì in versione toscana, Romolo Valli, Corrado Pani, Valeria Moriconi e Mario Brega che fa il repubblichino. Visto un secolo fa in tv.

don camillo e l'onorevole peppone terremoto 10.0 nestore, l’ultima corsa un giorno da leoni

un giorno da leoni alberto sordi nestore, l'ultima corsa il generale dorme in piedi decameron proibitissimo terremoto 10.0. 2 terremoto 10.0. 3 flesh memory memorie di una cam girl 2 SIENNA MILLER - CIVILTA PERDUTA The Farewell terremoto 10.0 LA BELLA ANTONIA PRIMA MONICA POI DEMONIA io che amo solo te 5 eva riccobono laura chiatti io che amo solo te io che amo solo te 3 io che amo solo te 1 LA BELLA ANTONIA PRIMA MONICA POI DEMONIA renegades – commando d’assalto renegades – commando d’assalto un sacchetto di biglie un sacchetto di biglie 3 un sacchetto di biglie 4 un sacchetto di biglie 5 jennifer lawrence hunger games il canto della rivolta parte uno The Return of Xander Cage the life of david gale The Return of Xander Cage The Return of Xander Cage un sacchetto di biglie 1 piove 2 piove 1 piove 3 caccia a ottobre rosso 2 caccia a ottobre rosso 1 don camillo e l'onorevole peppone