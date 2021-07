IL DIVANO DEI GIUSTI - DICE ALBERTO BARBERA RIGUARDO AI CINQUE FILM ITALIANI IN CONCORSO A VENEZIA CHE “È LA FOTOGRAFIA DI UNO STATO DI GRAZIA”. SPERIAMO. NON CI CREDO FINO IN FONDO. E POI PERCHÉ NON C’È “DIABOLIK” DEI MANETTI? STASERA VI SEGNALO ANCORA UNA VOLTA, LO SO CHE NON NE POTETE PIÙ, “GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE”. MA UN PREMIO A EDWIGE INVECE CHE A CITTO MASELLI, NO? – CI SALVANO DALLA NOIA IL TRASHISSIMO “ROBIN HOOD: UN UOMO IN CALZAMAGLIA” DI MEL BROOKS E “PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA”, FORSE IL PIÙ TRASH E SBALLATO DI TUTTI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

alberto barbera

Dice Alberto Barbera riguardo ai cinque film italiani in concorso e ai tre fuori concorso che ”Non è per sostenere il nostro cinema ad ogni costo, ma è la fotografia di uno stato di grazia”.

Boh! Speriamo. Ma non ci credo fino in fondo. E poi perché non c’è “Diabolik” dei Manetti?

diabolik manetti bros 1

Intanto stasera, perché alla fine i conti si fanno, almeno quest’anno, dal divano di casa, vi segnalo ancora una volta, lo so che non ne potete più, su Cine 34 alle 21, “Giovannona Coscialunga disonorata con onore” di Sergio Martino con Edwige Fenech e Pippo Franco. Ma un premio a Edwige invece che a Citto Maselli, no?

zeudy araya il corpo

Subito dopo, stesso canale, alle 23, trovate “Il corpo” di Luigi Scattini con Zeudy Araya quando non aveva ancora sposato Franco Cristaldi. Non è bellissimo, nel ricordo di allora, Enrico Maria Salerno esagera non poco nel personaggio di reietto delle isole, Leonard Mann è un po’ fermo, ma c’è Carroll Baker in vacanza in Venezuela e Zeudi Araya è uno splendore.

giovannona coscialunga disoronata con onore

Sempre alle 21 e dintorni, pioggia di repliche. Rivedrei volentieri, però, Iris alle 21, “Cavalca vaquero!” di John Farrow, il padre di Mia, con Robert Taylor, pessimo, Ava Gardner, stupenda, e uno strepitoso Anthony Quinn che vale tutto il film. Mia Farrow ricordava che il padre ebbe un storia con Ava Gardner sul set del film.

il bandito corso

In fondo, mi rivedrei anche “300” di Zack Snyder, favolosa ricostruzione della graphic novel di Frank Miller con Gerard Butler, Lena Headey prima di “Game of Thrones”, Rodrigo Santoro, Michael Fassbender. Al mio amico GMax colpì molto che i trecento eroici spartani in tutto il film si magnano una mela. Per questo stanno in forma.

robin hood un uomo in calzamaglia

Anche “Sicario” di Denis Villeneuve con Josh Brolin, Benicio Del Toro e Emily Blunt, Rai Movie alle 21, 05, è un filmone che si rivede sempre volentieri. Ottimo ripasso per prepararsi al “Dune” di Villeneuve, dove recupera proprio Josh Brolin.

Mi ispira anche, Tv2000 alle 20,50, la commedia del 1981 “Mamma, mi compri un papà?” di Ian Toynton con Jacqueline Bisset, Martin Sheen, Jean-Pierre Cassel. Mai visto.

Mi ricordo molto poco, direi nulla, di “L’erba del vicino” di Joe Dante con Tom Hanks, Bruce Dern e Carrie Fisher, anche perché non è mai uscito in sala in Italia, ma direttamente in home video.

l’erba del vicino

Lo segno tra i film da vedere, Mediaset Italia2 alle 21, 15. Eviterei, perché l’ho visto, “RIPD. Polizia dall’aldilà”, Italia 1 alle 21, 20, spiritosata coi poliziotti zombi diretta da Robert Schwenkte con Ryan Reynolds,, Kevin Bacon, Jeff Bridges. Meglio concentrasi, semmai, su “Il primo cavaliere” di Jerry Zucker con un ancora ben tenuto Sean Connery, il giovane Richard Gere e Julia Ormond contesa da tutti, ma durò cos’ poco, Nove 21, 25.

cavalca vaquero! 2

O su il sempre vedibile “Balla coi lupi”, Tv8 alle 21, 30, lunghissimo western premio Oscar diretto e interpretato da Kevin Costner prima di fare la pubblicità in Italia alle scarpe Melluso (a Stracult ne facemmo una parodia con Max Tortora perfetto). Per i fan delle commedie francesi passano “Il bandito corso” di Alain Berberian con Christian Clavier, Jean Reno e la nostra Caterina Murino, Cielo alle 21, 10, e l’ottimo “La famiglia Bèlier” di Eric Lartigau con Karin Viard.

richard gere il primo cavaliere

In seconda serata Rai4 alle 22, 50 recupera “Peninsula” di Sang-ho yean, sequel del celebre “Train to Busan” con gli zombi, sicuramente vaccinati, che prendono il treno seminando non poco scompiglio.

Di “Catlow”, western anglo-ispanico diretto dall’attore americano comunista, e per questo esiliato in Europa, Sam Wanamaker con Yul Brynner vi ho già parlato. Per completisti. Lo fanno su Iris alle 23,05.

pierino la peste alla riscossa

Non deve essere un capolavoro “Poliziotti fuori” di Kevin Smith con Bruce Willis, Tracy Morgan, Italia 1 alle 23, 15. La7 alle 23, 30 si butta sul peplum intellettuale, “Agora” dello spagnolo Alejandro Inarritu con Rachel Weisz come la geniale studiosa Ipazia. Con lei ci sono Max Minghella, Oscar Isaacs, Michael Lonsdale.

Film sofisticato ma un po’ noioso, con i caratteristi spagnoli un po’ ovunque sul modello dei film divulgativi di Roberto Rossellini.

addio mamma!

Ci salvano dalla noia il trashissimo “Robin Hood: un uomo in calzamaglia” di Mel Brooks con Cary Elwes, Amy Yasbeck e Patrick Stewart, Tv8 alle 00, 30, lo stravisto “Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda” di Marino Laurenti con Edwige, Karin Schubert, Pippo Franco che torna dalla guerra e Umberto D’Orsi, Rete 4 alle 23, 35 e forse il più trash e sballato di tutti, “Pierino la peste alla riscossa” di Umberto Lenzi, che molto si vergognava di averlo girato, con Giorgio Ariani, che tutto poteva fare tranne Pierino, Jenny Tamburi, Didi Perego, Renzo Montagnani e, udite udite, la Sora Lella, che fa la nonna di Pierino, Cine 34 alle 00, 50.

marito a sorpresa 2

Nella notte arriva qualche rarità. “Marito a sorpresa” diretto da Leonard Nimoy con Patricia Arquette, Joseph Gordon Levitt, Armin Muller Stahl, Iris all’1,04, il mai visto “Una famiglia per caso” diretto da Camilla Costanzo, sorella di Saverio figlia di Maurizio, e Alessandro Cremonini con Elda Alvigini, Lando Buzzanca, Giovanna Ralli e credo anche Lillo, Rai Premium, 1, 25.

oci ciornie

Rete 4 all’1, 40 lancia il mai visto (ma non ho mai avuto desiderio di vederlo) “Addio mamma!” di Mario Amendola con Miranda Martino, Alberto Farnese, Elio Pandolfi, Marie Rose Keil, un film vecchio di decenni anche quando uscì. Cine 34 alle 2, 10 si presenta con una perla della nostra commedia piuttosto rara, “Donatella” di Mario Monicelli con Elsa Martinelli, Gabriele Ferzetti, Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Abbe Lane e Xavier Cugat. Metterlo prima, no?

strogoff

Sono già passati parecchio sia “Insonnia”, il thriller di Christopher Nolan con Al Pacino che soffre di insonnia nel nord, dove non fa mai notte, Hilary Swank e Robin Williams, sia “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi dal testo di Leonardo Sciascia con megacast, Lino Ventura, Charles Vanel, Max Von Sydow, Rai Movie alle 3.

Più rari il documentaristico satanico “Angeli bianchi, angeli neri” di Luigi Scattini con l’intervista al re dei diavoli Anton LaVey, Rete 4 alle 3, 25, e lo “Strogoff” di Eriprando Visconti tratto dal romanzo di Jules Verne con John Phillip Law, Mimsy Farmer, Hiram Keller, o, soprattutto, “Oci ciornie”, Rai Movie alle 5, il film che Nikolai Michalkov girò in Italia con una buona produzione e attori come Marcello Mastroianni, Silvano Mangano, Marthe Keller.

cavalca vaquero! sean connery il primo cavaliere patricia arquette marito a sorpresa mel brooks robin hood un uomo in calzamaglia sean connery il primo cavaliere 2 il corpo robin hood un uomo in calzamaglia strogoff mamma, mi compri un papa mario brega giorgio ariani pierino la peste alla riscossa angeli bianchi, angeli neri pierino la peste alla riscossa mamma, mi compri un papa giorgio ariani pierino la peste alla riscossa il corpo zeudy araya i l corpo il primo cavaliere cavalca vaquero! marito a sorpresa angeli bianchi, angeli neri