IL DIVANO DEI GIUSTI - IERI HO TROVATO UNA OTTIMA NUOVA SERIE POLIZIESCA INGLESE SU DISNEY+, CIOÈ “THE RESPONDER”, CON MARTIN FREEMAN NEI PANNI DI UN POLIZIOTTO DI LIVERPOOL CON PROBLEMI PSICHICI - IN CHIARO STASERA VI SEGNALO SUBITO UN CAPOLAVORO NOIR COME “SENZA UN ATTIMO DI TREGUA/POINT BLANK" DI JOHN BOORMAN - SEGNATEVI ANCHE IL FILM SPORCACCIONE, MAI PASSATO IN TV CREDO, “LEVA LO DIAVOLO TUO DAL… CONVENTO” DI FRANTZ ANTEL… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

thor love and thunder

Non avete ancora visto il nuovo film di Thor il dio vichingo, “Thor: Love and Thunder”? Oggi al cinema avete anche il nuovo film di Aldo Baglio, l’Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, da solista, “Una boccata d’aria” di Alessio Lauria. Avete anche il secondo film di Cosimo Gomez, regista interessante del non capito “Brutti e cattivi”, qui alle prese con una strampalata storia sentimentale, “Io e Spotty” con Filippo Scotti e Michela De Rossi. Credo che il film più divertente in sala sia però la commedia francese “Mistero a Saint-Tropez” di Nicolas Benamou con Christian Clavier, Benoît Poelvoorde e Thierry Lhermitte.

the responder 2

Ieri, per fortuna, ho trovato una ottima nuova serie -poliziesca inglese su Disney+, cioè “The Responder”, benissimo diretta da Tim Mielants con Martin Freeman nei panni di un poliziotto di Liverpool con problemi psichici alle prese con situazione complicate nella notte turbolenta della città. Ci sono anche Adelayo Adedayio, Ian Hart, Rita Tushingham come la vecchia madre.

senza un attimo di tregua 3

In tv in chiaro stasera vi segnalo subito su Rai 4 alle 23 un capolavoro noir come “Senza un attimo di tregua”/”Point Blank" di John Boorman con Lee Marvin, Angie Dickinson, Keenan Wynn, John Vernon, tratto da un romanzo di Donald E. Westlake, adorato da tutti i fan del genere perché riscrisse le regole del noir anni ’60 anticipando la rivoluzone di Don Siegel e Clint Eastwood con l’Ispettore Callaghan.

senza un attimo di tregua 1

Marvin a quel tempo, dopo “Quella sporca dozzina”, era una grande star e aveva il controllo completo sui suoi film. Così lo dette a Boorman, che era al suo primo film americano per la MGM. Boorman cuce addosso a Marvin un personaggio memorabile. Quando pensiamo al film ricordiamo sempre l’entrata di Marvin nella camera da letto di Angie Dickinson armato di 44 Magnum.

leva lo diavolo tuo dal… convento 4

Segnatevi anche il film sporcaccione, mai passato in tv credo, “Leva lo diavolo tuo dal… convento” di Frantz Antel, Cine 34 all’1, finto decamerone italiano, in realtà si tratta del sesto e ultimo titolo della saga della “Casta Susanna” (o “Sexy Susan” o “Frau Wirtin”) con Teri Tordai protagonista, che viene da noi travestito con un titolo italiano assurdo, e con una costruzione di racconto che rimanda direttamente ai decameroni.

leva lo diavolo tuo dal… convento 5

Tutto girato in un castello in Austria, come ricorda Femi Benussi nella sua intervista a Cine 70: «Mi sono ritrovata in albergo, con tutte queste ragazze, una cecoslovacca, una polacca e io slava. Pensavo che magari qualche parola l’avrei scambiata, e invece no! Una fatica per comunicare! [...] Per un momento è venuto Gabriele Tinti, che è rimasto un giorno e poi se n’è andato».

THE MONUMENTS MEN

In prima serata cosa abbiamo? “Monuments Men” diretto e interpretato da George Clooney su Tv2000 alle 20, 55, con Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Dujardin, Bob Balaban, scombinato film di guerra dove un gruppo di eroi ha la missione di salvare le opere d’arte trafugate dai nazisti. I Monuments Men di Clooney, eleganti, simpatici, neanche troppo in forma, come il grosso John Goodman o Bob Balaban, sono dei guasconi che vanno in missione col sorriso e un legame d’amicizia alla “Ocean’s Eleven” perché sanno quanto poco interesse abbia il pubblico caprone del cinema di oggi per l’arte classica e per le missioni culturali.

THE MONUMENTS MEN

Per loro i Picasso e i Matisse possono ammuffire nelle miniere di sale dove gli avevano chiusi i tedeschi o nei sottoscala del Maxxi della Melandri. Per questo Clooney e il suo socio Grant Heslov cercano di snellire il racconto puntando non sull’aspetto museale, ma sul cameratismo ironico del gruppetto, abilmente costruito con attori di grande richiamo.

THE MONUMENTS MEN

Del resto, le scene più riuscite, e non sempre solo divertenti, anzi, sono proprio quelle che vedono i nostri eroi inciampare in una guerra mondiale che sta finendo, ma non è ancora finita, così ci si può ritrovare con un piede su una mina inesplosa, in mezzo a una vera e propria battaglia tra soldati americani e tedeschi, sotto una pioggia di colpi provocata da un cecchino bambino, o a farsi la doccia nel campo militare ascolta il disco che ti è arrivato da casa con la voce dei tuoi.

george clooney la tempesta perfetta

Magari è meglio il catastrofico di gran precisione realizzato da Wolfgang Petersen “La tempesta perfetta”, Iris alle 21, dove George Clooney è alla guida di una barca in mezzo alla tempesta. Con lui ci sono Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen, Diane Lane, William Fichtner. Su Cine 34 alle 21 trovate l’opera prima di Leonardo Pieraccioni, “I laureati” con Pieraccioni stesso, Rocco Papaleo, Gianmarco Tognazzi, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Ceccherini. Divertente. E primo successo di Pieraccioni per le produzioni Cecchi Gori.

monica bellucci under suspicion

Un po’ deludente “Blade. Trinity” di David S. Goyer con Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Dominic Purcell, Jessica Biel, Terza avventura del cacciatore di vampiri Blade. Commedia non troppo nota al pubblico prodotta una ventina d’anni fa da Harvey Weinstein, “Bounce” di Don Roos con Ben Affleck, Gwyneth Paltrow, Joe Morton, Natasha Henstridge, Jennifer Grey, ha una storia un po’ imbarazzante, ma il cast è particolarmente buono, La5 alle 21, 10. “Under Suspicion” di Stephen Hopkins con Gene Hackman, Morgan Freeman e Monica Bellucci, Rai Movie alle 21, 1, doveva essere invece il grande lancio americano della nostra Bellucci.

dennis la minaccia 2

Nel film, remake del francese “Guardato a vista”, la sfida è tra due mostri sacri come Gene Hackman e Morgan Freeman. La Bellucci non riesce mai purtroppo, a essere credibile. Su Canale 27 alle 21, 10 trovate il divertente “Dennis la minaccia” diretto da Nick Castle, scritto da John Hughes e ispirato a un celebre fumetto americano, con Walter Matthau, Mason Gamble, Joan Plowright e Christopher Lloyd. Più fresco l’horror dei fratelli Pang “The Eye” con Angelica Lee, Lawrence Chun, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

monolith

Su Cielo trovate il piccolo film fantastico italiano costruito come un film per la tv americano “Monolith” di Ivan Silvestrini con Katrina Bowden e il figlio di due anni alle prese con una macchina ultrasicura che le si pianta proprio in mezzo al deserto. Sti suv… Era un poliziottesco così così “City of Crime” diretto da Brian Kirk e interpretato da Chadwick Boseman alle prese con un serial killer di poliziotti, Sienna Miller, J.K. Simmons, Taylor Kitsch, Rai4 alle 21, 20.

shopgirl 2

In seconda serata, in una pioggia di repliche, trovate anche “Shopgirl” di Anand Tucker con Steve Martin, Claire Danes, Jason Schwartzman, La5 alle 23, 10, tratto da un romanzo dello stesso Steve Martin. Su Rai Uno alle 23, 30 vedo un altro film diretto da Ivan Silvestrini, la commedia scolastica “Arrivano i prof” con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase. Vista la presenza di Lino Guanciale potevano anche metterlo in prima serata.

stesso mare stessa spiaggia

Commedia sub-vacanziera-vanziniana è l’improvvisato “Stesso mare stessa spiaggia” di Angelo Alessandro Pann meglio noto come Elo Pannacciò, regista di porno qui in versione castigatissima. Ci sono Margareth Chaplin, Renzo Montagnani, Luciana Turina, 7 Gold alle 23, 30.

submergence

Nella notte appare qualche titolo interessante. "Submergence" di Wim Wenders con Alicia Vikander, James McAvoy, Alexander Siddig, l’anticominusta “Missione in Oriente” di George Englund con Marlon Brando, Eiji Okada, Pat Hingle, Iris all’1,25. Il pre-Gomorra firmato Pasquale Squitieri “L’ambizioso” con Joe Dallesandro che fa uno sgarro a un potente boss della camorra, Raymond Pellegrin e Stefania Casini come fidanzata, Rai Uno all’1, 50.

culastrisce nobile veneziano 1

Già parecchio visto "Culastrisce nobile veneziano” di Flavio Mogherini con Marcello Mastroianni, Claudia Mori, Lino Toffolo e un’apparizione che costò carissima alla produzione di Celentano, Cine 34 alle 2, 20. Quando uscì piacque a molti critici il thriller “Occhi di cristallo” di Eros Puglielli con Luigi Lo Cascio, Lucia Jimenez, Eusebio Poncela, Rai Movie alle 3, 10. Chiudo con “Borsalino” di Jacques Deray con la coppia Delon-Belmondo e la musica, celebre, di Claude Bolling, Rai Movie alle 5.

natalie portman chris hemworth thor love and thunder leonardo pieraccioni maria grazia cucinotta i laureati i laureati laureati in fuga dal sud i laureati thor love and thunder l ambizioso 2 l ambizioso 1 chris hemworth thor love and thunder city of crime missione in oriente 1 missione in oriente 2 culastrisce nobile veneziano shopgirl 3 shopgirl 1 monica bellucci under suspicion culastrisce nobile veneziano 2 io e spotty 1 the eye alicia vikander submergence submergence the eye 3 james mcavoy alicia vikander submergence submergence THE MONUMENTS MEN io e spotty 2 arrivano i prof io e spotty 3 io e spotty 4 the responder 1 una boccata d aria 3 monolith monica bellucci morgan freeman under suspicion MONOLITH MONOLITH MONOLITH under suspicion ryan reynolds in blade trinity blade trinity bounce 1 bounce 2 the responder 3 bounce 3 mistero a saint tropez 1 senza un attimo di tregua 2 mistero a saint tropez 2 una boccata d aria 1 mistero a saint tropez 3 leva lo diavolo tuo dal… convento 1 leva lo diavolo tuo dal… convento 3 leva lo diavolo tuo dal… convento 2 una boccata d aria 2 russel crowe thor love and thunder