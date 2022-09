IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CHE VEDIAMO STASERA? SU SKY NON PERDETEVI LA BELLISSIMA RIDUZIONE BALZACHIANA DI "ILLUSIONI PERDUTE" DIRETTA DA XAVIER GIANNOLI CON BENJAMIN VOISIN E GERARD DEPARDIEU. C'È TUTTO: L’ODORE DEI SOLDI, IL RAPPORTO FRA GIORNALI E POTERE, LE BUFALE E LE FAKE NEWS GLI ARTICOLI COMPRATI, L’EDITORIA IN MANO AGLI ANALFABETI, GLI SCRITTORI PIACIONI, LE RECENSIONI DI LIBRI MAI LETTI, LE PRIME DOVE “I POSTI MIGLIORI SONO OCCUPATI DAI PEGGIORI. MEGLIO DI DAGOSPIA… ANZI DAGOSPIA CHE RITROVA LA SUA EREDITÀ BALZACHIANA.." - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

pistol 3

Che vediamo stasera? Io sono ancora dietro a “Pistol”, la storia dei Sex Pistols e dei loro rapporti con Malcolm McLaren e Vivienne Westwood diretta da Danny Boyle, tratta dal libro autobiografico di Steve Jones. Certo, è una visione della storia ripresa forse da un’angolazione minore o di parte, ma anche così lo trovo un gran divertimento. “Harry Palmer - Il caso Ipcress”, la nuova serie con Joe Cole e Lucy Boynton tratta da “Ipcress” di Len Deigton, che dette vita a una serie di film negli anni ’60 con Michael Caine con capelli biondi, accento cockney e occhiali nei panni dell’agente Harry Palmer, in onda su Sky, ricostruisce bene l'epoca ma è un po’ noiosa.

harry palmer il caso ipcress 3

Mi sono visto un paio di puntate però. Molto ben fatta. Magari ci riprovo. Ma preferivo i vecchi film, soprattutto il primo, “Ipcress”, diretto da Sidney J. Furie, che buttò nel fuoco il copione al primo giorno di riprese e litigò col produttore Harry Saltzman. Gli americani non volevano neanche distribuire il film perché non si era mai visto un agente segreto con gli occhiali e che si cucinava da solo. Ma per Michael Caine fu il lancio verso il successo internazionale.

illusioni perdute 2

Su Sky non perdetevi la bellissima riduzione balzachiana di "Illusioni perdute" diretta da Xavier Giannoli con benjamin Voisin e Gerard Depardieu. C'è tutto: l’odore dei soldi, il rapporto fra giornali e potere, le bufale e le fake news (la bufala e la sua smentita sono due notizie” - “il giornale prenderà per vero tutto ciò che è probabile”), gli articoli comprati, l’editoria in mano agli analfabeti, gli scrittori piacioni, le recensioni di libri mai letti, le prime dove “i posti migliori sono occupati dai peggiori”, perfino il liberismo inteso come la libertà della volpe in un pollaio. Meglio di Dagospia… Anzi Dagospia che ritrova la sua eredità balzachiana.

finale a sorpresa 3

Ottimo anche "Finale a sorpresa", sempre su Sky, Salutato dal pubblico dei critici a Venezia un anno fa come se non avessero mai visto una commedia o un mélo sul mondo del cinema, magari diretti da registi geniali come Robert Aldrich o Vincente Minnelli.

finale a sorpresa 2

Scritto e girato in Spagna dal duo argentino di sceneggiatori-registi Gaston Duprat e Mariano Cohn, responsabili di un altro celebre film da festival, “Il cittadino illustre”, ma anche di tanti programmi televisivi di successo in patria che ci sono ignoti, con un bel tris di attori protagonisti, Penelope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martinez è una divertente satira del mondo dei registi impegnati, in questo caso una regista militante lesbica interpretata dalla Cruz, degli attori che se la tirano e degli sceneggiatori. Divertente è divertente.

inexorable 1

Su Amazon prime trovate invece freschissimo "Nostalgia" di Mario Martone con Pierfrancesco Favino e Tommaso Ragno, il curioso thriller belga "Inexorable" di Fabrice Du Weisz con Benoit Poelvoorde nei panni di uno scrittore che si trasferisce con la famiglia in una casa che ha ereditato e lì l'arrivo di una ragazza, Alba Gaia Bellugi, scatenerà qualcosa di inaspettato.

the forgiven 3

Da vedere anche il thriller drammatico "The Forgiven", scritto e diretto da John Michael McDonagh, fratello di Martin McDonagh, con Ralph Fiennes, Jessica Chastain e Matt Smith, cioè il Daemon di "House of Dragon". Non male per la critica. Ma la bomba dovrebbe essere un thrillerone con serial killer russo, "The Execution", di Lado Kvatanya con Niko Tavadze, una sorta di caccia al mostro infinita, perché anche quando è preso, nessuno riesce a trovare delle vere prove contro di lui...

