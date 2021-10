IL DIVANO DEI GIUSTI - LA GUERRA IN PRIMA SERATA SARÀ TRA LA NUOVA PUNTATA DELL’ORMAI POTENTISSIMO “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE”, “IL PADRINO” E “IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO”. MODESTISSIMO E TOTALMENTE INUTILE “ASSASSIN’S CREED”, CON MICHAEL FASSBENDER E MARION COTILLARD. MALGRADO IL SUO BUDGET STRATOSFERICO, TUTTI I MUSCOLI ESIBITI DAL SUO PROTAGONISTA E MALGRADO UN CAST STELLARE, FU UN FLOP DA SUBITO - L’UNICO TITOLO SUPERTRASH È “L’ESERCITO PIÙ PAZZO DEL MONDO”. L’UNICO EROTICHELLO ITALIANO È INVECE “LA RAGAZZA FUORISTRADA” - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mio fratello, mia sorella 2

In streaming avete su Netflix una nuova serie coreana, “Hometown Cha-Cha-Cha”, remake di un film del 2004, ma anche la commedia italiana “Mio fratello, mia sorella” di Roberto Capucci con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi, mentre su Disney trovate il divertente “Muppets Haunted Mansion: La casa stregata” di Kirk Thatcher con Ed Asner. In piena coreamania su Mubo avete anche “Moving On”, opera prima della giovane regista Yoon Dan-bi.

moving on

E in chiaro stasera? La guerra in prima serata sarà tra la nuova puntata dell’ormai potentissimo “I bastardi di Pizzofalcone” su Rai Uno, “Il padrino” di Francis Coppola su Iris e “Il buono, il brutto, il cattivo” di Sergio Leone su Rai Movie. Per quanto supervisti, “Il padrino” e “Il buono, il brutto, il cattivo” me li rivedrei sempre.

i bastardi di pizzofalcone

Modestissimo, invece, e totalmente inutile “Assassin’s Creed” diretto da Justin Kurzel con Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Michael K. Willimas, Rai 4 alle 21, 15. Il film, malgrado il suo budget stratosferico, malgrado tutti i muscoli esibiti dal suo protagonista e coproduttore, malgrado un cast stellare, fu un flop da subito.

michael fassbender assassin’s creed

Anche le critiche furono terrificanti. “Ottuso, narrativamente incoerente e alla fine frustrante, è un altro esempio di quanto sia difficile fare un buon film popolare da un video gioco”, “Ecco un altro di quei film disorganizzati, incoerenti, quasi inguardabili”. Per le velleità autoriali di Kurzel e di Fassbender, autori anche di un precedente “Macbeth”, è un disastro.

Le batoste maggiori, però, vanno alla sceneggiatura. Del resto il film, tratto dal celebre video gioco, è stato riscritto almeno tre volte, ufficialmente. La prima da Michael Lesslie, la seconda da Scott Frank, la terza da Bill Collage e Adam Cooper. Ma il risultato rimane lo stesso. Un pasticcio.

michael fassbender assassin’s creed 1

Cioè non si capisce niente e quello che è chiaro nel videogioco, una volta diventato film, diventa ridicolo e incomprensibile. Grandi inquadrature gotiche, grandi effetti visivi, Fassbender sempre a torso nudo che scala chiese e campanile del 400 spagnolo, mentre il suo body double esegue un salto incredibile che è già nella storia del cinema d’azione, 38 metri di volo nel vuoto.

Ancora peggio, ma davvero molto peggio, il giallo supernoioso “City of Lies-L’ora della verità” di Brad Furman con Johnny Depp in versione bollita, Forest Whitaker e Toby Huss, dove si cerca di capire chi fossero i responsabili delle morti violente dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G., La7 alle 21, 15.

hometown cha cha cha 2

Meglio, decisamente, il film di boxe con fratelli, “The Fighter” di David O. Russell, dove Christian Bale, ex campione sfortunato, allena Mark Wahlberg. C’è anche l’incantevole Amy Adams, Cielo alle 21, 20. In seconda serata su Rai 5 alle 22, 15 passa uno dei primi film di Matteo Garrone e uno dei suoi migliori, “L’imbalsamatore”, tratto da una delle grandi storie nere romane, quella del Nano di Termini, con Ernesto Mahieux, Elisabetta Rocchetti e Valerio Foglia Manzillo. Dette gloria al piccolo Ernesto Mahieux, che vinse premi e riconoscimenti e ci illuminò sulla figura di Garrone.

Potrebbe essere un buon action anche “Il luogo delle ombre” di Stephen Sommers, Italia 1 alle 23, 50, con Anton Yelchin, Willem Dafoe, Patricia Owens, Leonor Varela.

monica bellucci briganti, amore e liberta

Il solo vecchio western della serata è lo strepitoso, almeno nel ricordo, “Sfida nella città morta” (grande titolo mecojoni…) di John Sturges con Robert Taylor e Richard Widmark, Henry Silva, Patricia Owens e Robert Middleton, Rai Movie alle 00, 25.

muppets haunted mansion la casa stregata 2

Lo sceriffo Jake Wade e il suo vecchio amico e socio di scorribande, il bandito Clint Hollister, si affrontano nella città morta.

Robert Taylor odiava Henry Silva, che fa un bandito, perché era più alto di lui. Richard Widmark, leggo, cavalcava il celebre cavallo di James Stewart, Pie. Il tutto è girato nella Sierra Nevada in California…

l'anticristo 1

L’unico titolo supertrash è invece “L’esercito più pazzo del mondo” di Marino Girolami con Felice Andreasi, Massimo Boldi, Andy Luotto, Giorgio Ariani, Leo Gullotta, Cine 34 alle 00, 30.

Potrebbe essere divertente anche “Compagnie pericolose” di Brian Koppelman e David Leven con Vin Diesel, Barry Pepper, Iris alle 00, 55.

sfida nella citta morta

L’unico erotichello italiano è invece “La ragazza fuoristrada” di Luigi Scattini con Zeudy Araya, che è appunto la ragazza dalla pelle di luna, Luc Merenda, Martine Brochard, Rete 4 alle 2, 05. Da qualche mese, avviso i fan, Luc Merenda è tornato a vivere in Italia, a Roma

la ragazza dalla pelle di luna 3

Non ricordo riuscitissimo “EdTV” di Ron Howard con Matthew McConaughey e Woody Harrelson, anche se vedo che c’è pure Martin Landau, Iris alle 2, 30. Rau Due si spara alle 3 di notte un documentario sulla formula 1, “1”, diretto da tal Paul Crawder con Michael Fassbender, Michael Schumacher, Niki Lauda.

l'anticristo

Titolo caldissimo, mai uscito in sala e totale stracult storico è “Briganti, amore e libertà” di Marco Modugno, figlio di Domenico Modugno, con Claudio Amendola, Monica Bellucci, Tony Sperandeo, Donal O’Brien e Pinuccio Ardia, il nobile napoletano della banda di Dudù in “Operazione San Gennaro”, che era apparso anche nel precedente “Briganti” di Giacinto Bonacquisti.

l’imbalsamatore

Ottima scelta stracultistica anche l’horror demoniaco post-esorcista “L’anticristo” di Alberto De Martino con Carla Gravina, Mel Ferrer, Arthur Kennedy, Umberto Orsini e George Coulouris, Iris alle 4, 35. Allora faceva anche paura. De Martino sapeva come girare questi film “americani” di genere per il mercato di tutto il mondo.

jean paul belmondo ursula andress l'uomo di hong kong 1

Chiudono la notte, e spero che Ursula Andress lo veda, visto che la notte si addormenta tardi e vede i vecchi film in tv, “L’uomo di Hong Kong” di Philippe De Broca con lei e Jean-Paul Belmondo all’inizio della loro grande storia d’amore, Rai Movie alle 5. I fan di Walter Chiari troveranno invece su Cine 34 alle 5, 20 “L’inafferrabile 12” di Mario Mattoli, scritto da Steno e Monicelli, con Walter in doppio ruolo, visto che interpreta due gemelli separati alla nascita, Isa Barzizza, Silvana Pampanini e Carlo Campanini. Beh, imperdibile…

