Marco Giusti per Dagospia

Ieri ho visto su Prime il post-pandemico fantasy “Chaos Walking”, sciagurato film diretto da Doug Liman, ma rigirato in parte da Fede Alvarez, e quindi pasticcio produttivo non indifferente, non a caso doveva uscire in sala e è finito in streaming, con i giovani emergenti Tom Holland e Daisy Ridley e un cattivissimo Mads Mikkelsen con pellicciotto da spaghetti western.

Tratto da una trilogia di Patrick Ness, la storia segue, in un futuro post-virus, le avventure di un ragazzo, Tod, Tom Holland, e del suo fedele cane, che abitano in un villaggio di soli maschi dominato appunto da Mads Mikkelsen. Le femmine del villaggio sono state uccise, si dice, da una tribù di alieni/indiani, anche se non si capisce bene perché. I maschi, a differenza delle donne, non possono pensare a due cazzate che hanno in testa, che il virus che li ha toccati le mostra a tutti.

E’ come se navigassero a vista con la testa aperta. Cosa che gli effetti speciali del film rendono in una forma un po’ fantasmatica. Cioè sdoppiamenti continui e interfenze vocali. Na caciara per tutti, spettatori compresi. Un giorno arriva dal cielo un’astronave con dentro una ragazza, Viola, Daisy Ridley.

I maschi della zona, invece di cercare di farsela come in ogni commedia sexy all’italiana che si rispetti, erano i tempi, la vogliono solo far secca. La salva proprio il ragazzo e da lì parte una fuga decisamente western dei due ragazzi inseguiti dai cattivi. Il resto, con attraversamenti di altri villaggi dove scopriremo situazioni diverse, ve lo vedete.

Il film, trattato dai critici americani come una bambocciata mal riuscita, si vede, anche perché i protagonisti sono molto carini e Mads Mikkelsen porta un po’ di pepe alla scena, ma ammetto che è un vero e proprio disastro sotto ogni profilo e la caciara della testa dei maschi che devono visualizzare tutto è una palla al piede di non poco conto.

