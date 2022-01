IL DIVANO DEI GIUSTI - PRONTI PER LA SECONDA PUNTATA DI “EUPHORIA 2” CON ZENDAYA? IO STASERA ME LA VEDO - SU RETE 4 ALLE 2, 15 FINALMENTE UNA STRACULTISSIMA COMMEDIA SEXY DEI VECCHI TEMPI, “QUELLA PROVINCIA MALIZIOSA” DIRETTA DA GIANFRANCO BALDANELLO CON KARIN WELL, ANDREDA NOVA, GIANLUIGI CHIRIZZI, LIDIA COSTANZO - DI STRACULTO ASSOLUTO LA VERSIONE PECORECCIA E PIERINESCA DI “GIAN BURRASCA”, IL CLASSICO DI VAMBA DIRETTO DA PIER FRANCESCO PINGITORE CON ALVARO VITALI E MARIO CAROTENUTO - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

zendaya euphoria

Pronti per la seconda puntata di “Euphoria 2” con Zendaya? Stasera me la vedo. In chiara alle 21 e dintorni c’è il buffo “Il cosmo sul comò” con Aldo Giovanni e Giacomo e la regia di Marcello Cesena. Ci sono anche Victoria Cabello e Sergio Bustric. Marcello era stato il regista dei loro bellissimi spot pubblicitari. Ricordo che a me piacque, ma non venne ritenuto troppo riuscito. Andrebbe rivisto, Cine 34 alle 21.

ryan reynolds lanterna verde

Non mi piacque affatto, invece, il poliziesco “Gangster Squad” di Ruben Fleischer, Iris alle 21, malgrado un cast da paura, Ryan Gosling, Sean Penn, Josh Brolin, Nick Nolte, Emma Stone, e una bella ambientazione, la Los Angeles magica del dopoguerra, con un potente boss della droga e della rostituzione, Sean Penn, che viene sfidato da due poliziotti onesti, Brolin e Gosling. La regia non era il massimo.

paradiso amaro

Venne poco amato da tutti anche “Lanterna Verde” di Martin Campbell, camale 20 alle 21, 05, con Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard, Mark Strong e il Temuera Morrison di Boba Feet. Tra i rari film di supereroi non riusciti.

kevin constner jfk

Molto amato dalla critica, invece, il sofisticato “Paradiso amaro” di Alexander Payne con George Clooney, avvocato delle Hawaii con due figlie alle prese con la doppia vita della moglie, La5 alle 21, 10.

elvis presley un uomo chiamato charro

Non si poteva non amare il tardo western americano girato in Almeria “La banda di Harry Spikes”, diretto dal vecchio Robert Fleischer, scritto dai favolosi Harriet Frank e Iving Ravetch (“Hud il selvaggio”, “Norma Rae”) con Lee Marvin e i più giovani Gary Grimes, Ron Howard e Charles Martin Smith e i favolosi vecchiacci Arthur Hunnicutt e Noah Beery. Da rivedere assolutamente, Rai Movie alle 21, 10.

hunter schafer euphoria

Su La7 invece di pensare a Berlusconi si torna a raccontare la morte di Kennedy nell’ormai superclassico “JFK” di Oliver Stone con Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Michael Rooker, Gary Oldman. Grande cast, 200 minuti!.

Spie, tedeschi infiltrati, nell’Olanda dei tempi di guerra li trovate in “L’amore oltre la guerra” diretto da David Leveaux con Jai Courtneym Lily James, il grande Christopher Plummer, Janet McTeer e Eddie Marsan, Cielo alle 21, 15.

V

giancarlo giannini raoul bova palermo milano solo andata

Torna Claudio Fragasso e il suo cinema di ultra-genere con il poliziesco che gli dette i migliori risultati, “Palermo-Milano solo andata” con Giancarlo Giannini, Raoul Bova, Rickt Memphis, Romina Mondello, Stefania Sandrelli, Nove alle 21, 25. Stra-stracultissimo.

Su Tv8 alle 21, 30 trovate “Creed 2” diretto da Steven Caple Jr con Michael B. Jordan, Tessa Thompson e , ovviamente Sylvester Stallone. Non è certo migliore del primo “Creed”, però…

quella provincia maliziosa.

In seconda serata è una bella sorpresa, Rai 5 alle 22, 15, “A Tor Bella Monaca non piove mai”, opera prima dell’attore Marco Bocci con il povero Libero De Rienzo in uno dei suoi migliori ruoli in assoluto, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova, Lorenza Guerrieri.

Per nulla riuscito, invece, “Al momento giusto”, opera prima (e ultima) di Giorgio Panariello con Kasia Smutniak quando non era ancora una star del cinema più intellettuale, Luisa Corna, Giovanni Cacioppo, Carlo Pistarino, Cine 34 alle 22, 53.

per un dollaro di gloria

Su Rai Movie avete il ricco spaghetti western di Giseppe Colizzi “I quattro dell’Ave Maria” con Bud Spencer, Terence Hill, Eli Wallach e Brock Peters che fanno i quattro del titolo, ma ci sono anche Kevin McCarthy e Steffen Zacharias.

Imperdibile, lo sapete bene, “Zombie contro zombie” di Shin’ichiro Ueda con Yuzuki Akiyama, Takuya Fujimura, Rai 4 alle 22, 55. Ovviamente vincono gli zombi…

Su Tv8 a mezzanotte arriva “L’immortale” in versione Jean Reno diretto da Richard Berry, figlio dell’americano John Berry, con Kad Merad, Claude Gensac e il nostro meraviglioso Venantino Venantini che in Francia era davvero molto amato.

giorgio panariello kasja smutniak al momento giusto

“When You’re Strange” di Tom Di Cillo è un bel documentario su Jim Morrison e i Doors con Johnny Depp, John Densmore, Ray Manzarek, Rai 5 alle 00, 50. Di straculto assoluto la versione pecoreccia e pierinesca di “Gian Burrasca”, il classico di Vamba diretto da Pier Francesco Pingitore con Alvaro Vitali come Gian Burrasca, Mario Carotenuto, Gigi Reder, Gisella Sofio, Enzo Robutti, Marisa Merlini.

gian burrasca by pingitore

Pingitore, al suo primo film senza Pippo Franco, ha puntato tutto sulla romanità (ma se erano fiorentini?) e sulla costruzione dei personaggi. E dal momento che i caratteristi della commedia sono pronti a tutto e di grande esperienza, il film non è per niente un disastro. Carotenuto come padre romanissimo e conservatore è grandissimo e la Merlini un Bombolo al femminile.

il figlio piu piccolo

All’epoca trovai vecchio e un po’ inutile “Per un dollaro di gloria” del vecchio Fernando Cerchio, Rai Movie all’1, 20. Grande fu il dispiacere, allora, di vedere non uno spaghetti western con il grande Broderick Crawford, ma una specie di western militare con indiani un po’ ridicoli dove la star americana era grasso e bolso, quasi incapace di muoversi.

creed 2.

Si agita per il Fort Sharp con un’uniforme non proprio perfetta e neanche del tutto blu (sembra quasi sudista) e finirà per suicidarsi dopo il disastro che ha combinato. Accanto a lui un baldanzoso Mario Valdemarin, il giovane cinefilo triestino che si presentò a “Lascia o raddoppia” sapendo tutti i film di John Ford a memoria. Purtroppo non farà mai più un western. Ci sono anche dei dragoni francesi che vanno a salvare i superstiti del fortino attaccato dagli indiani.

when you’re strange

Assolutamente da vedere “Missione in Oriente”, drammone politico anticomunista, diretto nel 1962 da George Englund con Marlon Brando, Eiji Okada, Sandra Church, Pat Hingles, Iris all’1, 55. Brando fa un diplomatico americano nello stato immaginario del Sarkan.

la banda di harry spikes

Su Rai Due alle 2, 15 trovate la commedia sentimental-giovanile di qualche anno fa “Banana” diretto da Andrea Jublin con Marco Todisco, Beatrice Modica, Gianfelice Imparato, Giselda Volodi.

Su Rete 4 alle 2, 15 finalmente una stracultissima commedia sexy dei vecchi tempi, “Quella provincia maliziosa” diretta da Gianfranco Baldanello con Karin Well, Andreda Nova, Gianluigi Chirizzi, Lidia Costanzo.

elvis presley un uomo chiamato charro

“Sinbad il marinaio” di Richard Wallace, Rai Movie alle 2, 55, è un grande classico avventuroso in Tecnhicolor con Douglas Fairbanks jr, Maureen O’Hara e Anthony Quinn girato nel 1947. Lo amo molto. Piuttosto raro “Un uomo chiamato Charro” di Charles Marquis Warren, Iris alle 4, con Elvis Presley (proprio lui!) nei panni del bandito Charro che cerca di cambiar vita. Ci sono anche Ina Balin, Victor French, Barbara Werle. Elvis non canta. Purtroppo. Ma ha la barba.

l’immortale

Prese 850 mila dollari, metà del budget e degli incassi, per questo ruolo pensato per Clint Eastwood. Pensava di poter diventare un vero attore di western, con tanto di barba alla Clint.

douglas fairbanks jr sinbad il marinaio

Sarà sempre meglio di “Il figlio più piccolo” di Pupi Avati, Cine 34 alle 4, 30, con Christian De Sica in un ruolo serio, Laura Morante, Luca Zingaretti. Il film lanciò nel ruolo del figlio più piccolo del titolo, Nicola Nocella, appena uscito dal Centro Sperimentale di Roma e da una buffa edizione di Stracult.

Nicola prese il posto che era stato affidato a Daniel Agami, giovane bolognese dallo stesso fisico che scappò dal set a pochi giorni dalle riprese. Perché scappò non ve lo dico, ma per Nicola Nocella fu una fortuna.

le meravigliose avventure di marco polo

Tutto si chiude su “Le meravigliose avventure di Marco Polo” firmato da Denys De La Patellière con Horst Buchholz, Elsa Martinelli, Gregoire Aslan, Robert Hossein, Rai Movie alle 5.

Il film era nato come Marco Polo, coproduzione italo-francese da girare tra Venezia e la Jugoslavia con Christian-Jacque regista, Alain Delon e Dorothy Dandridge protagonisti, ma c’erano anche Michel Simon, Bernard Blier e Gregoire Aslan, che ritroviamo anche nell’altro film.

emma stone gangster squad

Venne anche girato per qualche settimana. Sulla carta era la più ricca produzione francese mai messa in piedi fino allora, quando il produttore, il pazzo e un po’ sprovveduto Raoul Levy, grande amico di Jean-Luc Godard, si rese conto che non aveva più soldi per andare avanti. Così fermò tutti. Perse i protagonisti. Qualche cosa ripresa verrà recuperata da De La Patellière quando il film ripartì con altro cast e regista. Fu un flop lo stesso.

