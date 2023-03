IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - CON L’ARRIVO DELLA PRIMAVERA SIETE PROPRIO CONVINTI CHE VOLETE RESTARE A CASA A VEDERE FILM E SERIE TV? SU NETFLIX TROVATE LA SERIE POLIZIESCA SPAGNOLA “HASTA EL CIELO”. NON È AFFATTO MALE, DIVERTENTE E PIENO DI GRINTA - DELUDENTE, INVECE, IL FILM CHE SEGUE LA LUNGA E FORTUNATA SERIE POLIZIESCA INGLESE “LUTHER”, CIOÈ “LUTHER: VERSO L’INFERNO” - ASPETTO INVECE CON IMPAZIENZA LA SECONDA SERIE DI “CHRISTIAN” CON EDOARDO PESCE COME SUPEREROE COATTO CHE PUÒ FARE MIRACOLI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

hasta el cielo

Ma con l’arrivo della Primavera siete proprio convinti che volete restare a casa a vedere film e serie tv? Ieri su Netflix mi sono visto prima un paio di puntate di “Hasta el cielo”, serie poliziesca spagnola che nasce da un film dello stesso titolo del 2020, diretta e scritta dallo stesso team, il regista Daniel Calparsoro e lo sceneggiatore Jorge Guerricaechevarría. Anche il cast è largamente lo stesso. Asia Ortega come la bella Sole, figlia del boss Don Rogelio di Luis Tosar, vedova di Angel, che era il protagonista del film, ora defunto, Patricia Vico come la avvocatessa Mercedes, che le darà una mano per metter in piedi un'attività criminale che finirà per scontrarsi con quella del padre.

idris elba luther verso l inferno

Ma su tutto domina la grinta delle ragazze, coattissime, che vogliono prendersi la città, Madrid. Un Gomorra al femminile. Devo dire che non è affatto male. Divertente e pieno di grinta. Deludente, invece, il film di due ore che segue la lunga e fortunata serie poliziesca inglese “Luther”, cioè “Luther: verso l’inferno”, diretto da Jamie Payne e scritto da Neil Cross, dove il grande Idris Elba, cioè l’ispettore Luther, finisce, ingiustamente, in prigione, evade e deve risolvere uno dei casi più terrificanti che gli siano capitati.

idris elba luther verso l inferno

Quello di un supercriminale pazzo che spinge al suicidio i sesso-dipendenti di internet che hanno molto da nascondere e che preferiscono la morte alla vergogna di dire alle mamme quello che guardano in tv. Lungo e un filo noioso, tutto giocato su questi mammoni inglesi, ha dalla sua un sempre strepitoso Idris Elba con cappottone e cravatta rossa, pronto a prendersi due coltellate, e a ricucirsi le ferite con la colla e lo scotch, ma la sceneggiatura non funziona proprio e il cattivo, l’Andy Serkis di Hollum, è una sorta di folletto con dei capelli impossibili un po’ ridicolo.

edoardo pesce christian seconda stagione

Inoltre i capelli cambiano da scena a scena e non capiamo perché qualcuno non l’abbia fatto notare al regista. Mettiamoci anche una ispettrice, Cynthia Erivo, un po’ loffia, salvata dal vecchio capo di Luther, il Martin di Dermot Crowley, ora pensionato Francamente invedibile. Aspetto invece con impazienza la seconda serie di “Christian” con Edoardo Pesce come supereroe coatto che può fare miracoli.

hasta el cielo hasta el cielo hasta el cielo hasta el cielo idris elba luther verso l inferno edoardo pesce christian seconda stagione