Marco Giusti per Dagospia

BRIE LARSON ROOM

Stasera in chiaro vi consiglio il potente e claustrofobico “Room” diretto da Lenny Abrahmson, scritto da Amanda Donoghue, Canale 5 alle 21, 20, con Brie Larson rapita da anni da un maniaco e rinchiusa in una stanza di 3 metri per tre col suo bambino Jack, cioè Jacob Tremblay, nato in cattività, che pensa che quello sia tutto il mondo.

marco giallini kasja smutniak perfetti sconosciuti

Su Rete 4, certo, avete, pur se stravisto, “Perfetti sconosciuti” di Paolo Genovese con Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea, Anna Foglietta, Kasja Smutniak, Giuseppe Battiston e una giovanissima Benedetta Porcaroli, unica commedia italiana degli ultimi anni che abbia davvero funzionato. Grazie all’idea dei segreti rinchiusi nei telefonini.

perfetti sconosciuti

Scritto da una marea di persone, non si sa di chi sia davvero il merito di tanto successo. E Genovese non ha più girato un film così. Ma chiunque sia stato, meglio che vi facciate venire qualche altra idea, perché il cinema italiano non mi sembra proprio stia funzionando.

nemesi michelle rodriguez

Stasera mi guarderei o riguarderei il curioso “Nemesi” di Walter Hill con Michelle Rodriguez, un tempo feroce killer maschio, che cambia sesso ma non cattiveria sotto il bisturi di Sigourney Weaver in cerca di vendetta, Rai 4 alle 21, 20. Considerato un disastro dai critici, va assolutamente visto. Walter Hill non ha mai perso lo smalto degli inizi.

Come andrebbe rivisto su Iris alle 21 “Nato il quattro luglio” di Oliver Stone con un grande Tom Cruise nel ruolo di Ron Kovic, vero soldato americano che dopo essere partito volontario per il Vietnam e essere tornato sulla sedia a rotelle, si trasforma in militante pacifista. Ci sono anche Willem Dafoe, Tom Berenger, Kura Sedgwick, Tom Sizemore. Grande film.

nato il 4 luglio 4

Meno grande il pur divertente e vistissimo “Scuola di ladri” di Neri Parenti con Villaggio-Banfi-Boldi, un cattivissimo Enrico Maria Salerno e Barbara Scoppa, Cine 34 alle 21. Ricordo molto buono “L’ultima tempesta”, canale 20 alle 21, 05, dell’australiano Craig Gillespie quello di “I, Tonya”, con Chris Pine, Casey Affleck, Eric Bana, Ben Foster, che mette in scena il disastro che colpì una petroliera, la S.S. Pendleton nel New England nel lontano 1952 quando un’ondata di grecale colpì la zona e la squarciò in due parti. Per salvare i marinai della nave nel mezzo del gelo e della tempesta parte un gruppo di eroici soccorritori.

paolo villaggio massimo boldi scuola di ladri

Se siete fan di Michae J. Fox e degli anni ’80 il vostro film è “Il segreto del mio successo” diretto da un maestro come Herbert Ross con Helen Slater, Richard Jordan, Canale 27 alle 21, 10, dove da umile fattorino si inventa una professione e un futuro. Il sogno, fragile, degli anni ’80.

Ci sarebbe anche su Cielo alle 21, 15 un buon thriller, “Scomparsa” di Heitor Dhalia con Amanda Seyfried alla ricerca della sorella scomparsa. Un anno prima stava per capitare la stessa cosa a lei. Ci sono anche Jennifer Carpenter, Sebastian Stan , Wes Bentley.

DIEGO ABATANTUONO - CAMERIERI

Su Italia 1 alle 21, 20 la commedia francese “Supereroe per caso” di e con Philippe Lacheau, attore sfigato che dopo un incidente, vedendosi vestito da supereroe, persa la memoria, pensa di esserlo davvero. Seee…

In seconda serata vi consiglio caldamente, Cine 34 alle 22, 50, l’ottimo “Camerieri” di Leone Pompucci con un cast di prestigio, da Paolo Villaggio a Diego Abatantuono, da Marco Messeri a Antonello Fassari, da Carlo Croccolo al grande Ciccio ingrassia in uno dei suoi ultimi film. Croccolo, cattivissimo, è il nuovo padrone di un ristorante del litorale romano. Terrà tutto il vecchio staff se riusciranno a dar vita a un pranzo perfetto.

nato il 4 luglio 5

“L’Italia è ormai soprattutto questa fiera della volgarità, fatta di piatti sporchi, bacherozzi che camminano sotto i lavandini, amanti con il trucco un po’ sfatto alla Sandra Milo, bambini rincitrulliti dalla televisione. I camerieri sono la versione degenerata e realistica di quel simpatico cialtrone di Gassman, che in Il sorpasso, strizzava, come Sordi, l’occhio al pubblico”, lo definì allora Villaggio, che ci credeva molto. Vengono fuori gelosie e rimpianti ("Tu giocavi?", chiedono a Abatantuono. E lui: "Primavera Atalanta: ho oscurato Causio").

desideri e voglie pazze di tre insaziabili ragazze 1

Altri si esibiscono in numeri strampalati. Messeri suona alla fisarmonica “Violino Tzigano”. Ciccio, che fa il vecchio proprietario morente, soppiantato da un nuovo compratore, antipatico e senza cuore, si trova benissimo in questo contesto e Leone Pompucci dimostra di saper gestire un set complesso e pieno di attori come questo.

Su Italia 1 spunta alle 23, 10 un altro film diretto e interpretato da Philippe Lacheau, “Alibi.com”. Vecchissimo, ma così ingenuo “Desideri voglie pazze di tre insaziabili ragazze” di Josef Zachar con Sieghardt Rupp, una giovanissima Edwige Fenech, Angelica Ott, Barbara Capell, Cielo alle 23, 15.

intrigo internazionale 1

Su Rai Movie alle 23, 15 trovate Steve Carell alle prese col figlio bello, intelligente, adorabile, ma tossico, “Beautiful Boy” di Felix Van Groeningen. Fermi tutti! Su Rete 4 alle 23, 35 torna un capolavoro di Alfred Hitchcock, “Intrigo internazionale” con Cary Grant, Eva Marie Saint, James Mason, Leo G. Carroll. Con le più belle scene di inseguimento mai girate. Cary Grant non perde mai la flemma, il calzino giusto, la camicia stirata pur nelle più complesse scene d’azione.

madonna adriano giannini travolti dal destino

Su Iris alle 23, 50 avete il curioso filmone nippo-americo-newzelandese “L’ultimo samurai” diretto da Edward Zwick con Tom Cruise e Ken Watanabe.

Nella notte tornano a gallo buffe commedie come “Italiani a Rio” di Michele Massimo Tarantini con Mauro Di Francesco, Silvio Spaccesi, Gianni Ciardo, Clelia Rondinella, Cine 34 alle 0, 50, o “Travolti dal destino”, remake di Guy Ritchie con Madonna e Adriano Giannini del celebre “Travolti…” di Lina Wertmuller con Giannini Senior e Mariangela Melato, Canale 27 alle 1, 05.

la liceale al mare con l’amica di papa 2

Su Rai Due all’1, 25 torna uno dei pochi lungometraggi italiani che ebbe successo, “Allegro non troppo” di Bruno Bozzetto. Vedo delle delizie come “La canzone del cuore” diretto da Carlo Campogalliani nel 1955 con Marisa Merlini, Milly Vitale, Alberto Farnese, Dante Maggio, Rete 4 alle 2, 30.

Arrivano anche ben tre film con Renzo Montagnani protagonista: “La liceale al mare con l’amica di papà” di Marino Girolami con Alvaro Vitali, Marisa Mell, Gianni Ciardo, Sabrina Siani, tutto girato a Martina Franca, Italia 1 alle 2, 45, il più antico “Il letto in piazza” di Bruno Gaburro con Montagnani in versione nordica, Rossana Podestà, John Ireland, Franco Bracardi, Cine 34 alle 4, 10, “L’insegnante va in collegio” di Mariano Laurenti con Edwige Fenech, Alvaro, Lino Banfi, Gianfranco D’Angelo, Italia 1 alle 4, 20. La chiudo qui.

