IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? MI RIVEDREI MOLTO VOLENTIERI UN CELEBRE MELO ANNI '50 COME “SCANDALO AL SOLE” SU CANALE 27 – SI RIDE CON "7 CHILI IN 7 GIORNI " CON LA VERDONE-POZZETTO – IN SECONDA SERATA C’È "1855: LA PRIMA GRANDE RAPINA AL TRENO" CON SEAN CONNERY IN COPPIA CON DONALD SUTHERLAND, SPETTACOLARE RICOSTRUZIONE DELLA PRIMA VERA RAPINA A UN TRENO NELL'INGHILTERRA VITTORIANA – IRIS NELLA NOTTE CI RALLEGRA CON “CUORE SELVAGGIO", CAPOLAVORO DI DAVID LYNCH… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

scandalo al sole 1

Che vediamo stasera? In chiaro, vi avverto, non c'è grande scelta. Mi rivedrei molto volentieri un celebre melo anni '50 come "Scandalo al sole" di Delmer Daves con Dorothy McGuire, Richard Egan, Sandra Dee, Troy Donahue e Arthur Kennedy, Canale 27 alle 21,15. Ricorderete certo la favolosa colonna sonora di Max Steiner che ha fatto piangere intere generazioni. La villa dove si svolge il dramma è la Clinton Walker House di Frank Lloyd Wright. Se passate da Carmel in California la ritrovate.

Si ride con "7 chili in 7 giorni " di Luca Verdone con suo fratello Carlo in coppia con Renato Pozzetto che mettono su una clinica per dimagrire per ciccioni, Cine 34 alle 21. Ci sono anche Tiziana Pini, Silvia Annichiarico, Salvatore Porcaro, la mitica Sora Lella e se non sbaglio Pino il mostro, motociclista che aveva tatuata sul petto la frase "donna che tradisce non merita perdono". Oggi con un tatuaggio simile lo avrebbero candidato assieme a Vannacci.

scandalo al sole

Si ridacchia anche con "Il ricco, il povero, il maggiordono" di e con Aldo Giovanni e Giacomo con Giuliana Lojodice e Francesca Neri, Italia 1 alle 21,20. Sembra terribile la misteriosa commedia canadese "Il velo nuziale, Viaggio a Venezia" di Terry Ingram con Autumn Reeser, Paolo Bernardini, Alessandra Carrillo, Rai 2 alle 21. Così così l'action "L'uomo con i pugni di ferro" con Russell Crowe, Cung Li, Luca Liu, Dave Bautista. Non so nulla di "Quello che veramente importa" di Paco Arango con Camilla Luddington, Oliver Jackson Cohen, Jorge Garcia e Jonathan Pryce, Rai Movie alle 21,10.

scandalo al sole 2

Un filo noioso il biopic "Una giusta causa" diretto da Mimi Leder con Felicità Jones, Arnie Hammer, Justin Theraux, Kathy Bates, Sam Worthington e la Cailee Spaney di "Priscilla". È un ottimo biopic su Madame Curie "Radioactive" diretto da Marjane Satrapi con Rosamund Pike, Sam Riley, Anya Taylor Joy, Iris alle 21,10.

Bruttino "The Punisher" diretto da Jonathan Haysleigh con Thomas Jane, John Travolta, Will Patton e Roy Scheider in uno dei suoi ultimi ruoli, Cielo alle 21, 20.

7 chili in 7 giorni 2

Passiamo alla seconda serata con "1855: la prima grande rapina al treno" scritto e diretto da Michael Crichton con Sean Connery in coppia con Donald Sutherland, Lesley Anne Down, Alan Webb, spettacolare ricostruzione della prima vera rapina a un treno nell'Inghilterra Vittoriana. Gli attori fecero realmente le acrobazie che vedete nel film. Sean Connery si muove lui stesso sul treno in corsa, cosa che non piacque affatto a sua moglie, Micheline, e il ballerino Wayne Sleep scala un muro altissimo senza protezione. Il film è dedicato al grande direttore della fotografia Geoffrey Unsworth. Questo è il suo ultimo film insieme a "Tess" di Roman Polanski.

7 chili in 7 giorni

Rai4 alle 23,05 propone il thriller "Habgman. Il gioco dell'impiccato" di Johnny Martin con Al Pacino, Brittany Snow, Karl Urban. Non granché. Più interessante su Iris alle 23,30 "La grande partita" di Edward Zwyk con Tobey McGuire e Liev Schreiber nei panni degli scacchisti Bobby Fischer e Boris Spassky che si affrontarono in una celebre gara seguita da tutto il mondo, Iris alle 23,30.

verdone pozzetto 7 chili in 7 giorni

Su Cielo alle 23,35 torna la mitica Florence Guerin nell'erotico femminista di Giuliana Gamba "Profumo" con Luciano Bartoli nei panni del marito cornuto e Robert Egon Spechtenhauser in quelli scarsi del giovane amante dalla incerta sessualità.

Interessante come commedia post-zaloniana ma troppo simile come gag e situazioni il modesto "Ti stimo fratello" di Paolo Nuzzi e Giovanni Vernia con Giovanni Vernia al suo esordio cinematografico, Italia 1 alle 23, 40. Con lui ci sono Diego Abatantuono Maurizio Micheli, Susy Laude, Stella Egitto.

1885 la prima grande rapina al treno

Cine 34 alle 23,44 propone il pasticciato "A mezzanotte va la ronda del piacere" diretto da Marcello Fondato con Monica Vitti, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Vittorio Gassman e Renato Pozzetto, che venne inserito a forza a film finito per acchiappare un po' di pubblico in più. Non funzionò neanche allora...

Leggo che è terribile, ma mi incuriosisce perché ambientato a Tulsa, "Keys to Tulsa" diretto da certo Leslie Reisz con Eric Stolz,James Spader, James Coburn, Mary Tyler Moore. Su Rai Tre alle 0,30 passa il film di Gaetano Vaio, produttore, attore e regista appena scomparso, "Largo Baracche" con Carmine Monaco, Giovanni Savio e Giuseppe Schisano oggi Vittoria Schisano, film verità ambientato a Napoli. Iris all'1,45 ci rallegra con Cuore selvaggio", capolavoro di David Lynch con Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Isabella Rossellini e Harry Dean Stanton.

1885 la prima grande rapina al treno

Italia 1 alle 3,20 passa ben due poliziotteschi ambientati a Napoli, "Napoli violenta" di Umberto Lenzi con Maurizio Merli, John Saxon, Barry Sullivan, e "Napoli spara" alle 4,55 con Henry Silva, Leonard Mann e Jeff Blynn. Mica male...

Chiudo con la commedia di Antonio Pierangeli "Il magnifico cornuto", adattamento di una commedia francese, con Ugo Tognazzi geloso perso della moglie Claudia Cardinale, Gian Maria Volontè', Salvo Randone e Bernard Blier, Rai Movie alle 5.

1885 la prima grande rapina al treno