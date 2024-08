IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? RAI MOVIE ALLE 21,10 PROPONE LA COMMEDIA WESTERN “UN RE PER QUATTRO REGINE”, DOVE IL RE È CLARK GABLE, ANCHE PRODUTTORE DELLA PELLICOLA – SU CANALE 27 ALLE 23,10 C’È “UFFICIALE E GENTILUOMO” CON RICHARD GERE – IRIS ALLE 23,20 OFFRE L’OTTIMO HORROR “THE OTHERS” DI ALEJANDRO AMENÁBAR CON NICOLE KIDMAN – MAGARI È LA SERATA GIUSTA PER RIVEDERE IL GRANDE FILM DI TRUFFE E RAPINA “OCEAN'S ELEVEN”. JULIA ROBERTS VENNE CONVINTA DA GEORGE CLOONEY CHE LE INVIÒ LO SCRIPT ACCOMPAGNATO DA UNA BANCONOTA DA 20 DOLLARI E UN BIGLIETTINO… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? In chiaro non mi pare una gran giornata. Si va dal film tv vanziniano ambientato a Cortina negli anni ’50, “Un maresciallo in gondola” diretto da Carlo Vanzina con Ezio Greggio che desicheggia non poco, Victoria Silvstedt, che usciva da un programma di Rai Due condotto da Piero Chiambretti, “Fenomeni”, Sandro Ghiani, Philippe Leroy, Cine 34 alle 21, al modesto “Operazione U.N.C.L.E.” di Guy Ritchie con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Luca Calvani, versione cinematografica di una sofisticata serie americana ideata da Sam Rolfe che faceva il verso agli eurospy del tempo con Robert Vaughn come l’agente americano Napoleon Solo e David McCallum come l’agente russo Ilya Kuryakin.

Rai Movie alle 21,10 propone la commedia western, che trovavo molto verbosa per i miei gusti e per quelli del regista, il grande Raoul Walsh, “Un re per quattro regine”, dove il re è Clark Gable e le quattro regine Eleanor Parker, Jean Willes, Barbara Nichols, Sarah Shane e Jo Van Fleet. Solo una delle quattro ragazze, sposate con i quattro fratelli McDade, non è vedova e dovrebbe sapere che fine ha fatto il malloppo frutto di una rapina a una banca che è costata la vita a ben tre fratelli.

Clark Gable nel ruolo di Dan Kehoe, ovviamente, non è il McDade sopravvissuto, ma qualcuno che vuole ritrovare i centomila dollari della rapina. E adopera il suo fascino per avvicinare le ragazze e la madre dei tre fratelli defunti, Jo Van Fleet. Il film venne prodotto dallo stesso Clark Gable, ma fu una cosa troppo faticosa con lui, e fu così il primo e l’ultimo che produsse.

Non male “Pianeta rosso”, diretto nel 2000 da Antony Hoffman con Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt, Tom Sizemore, Iris alle 21,10. Rai 5 alle 21,15 propone il secondo film diretto da Giorgia Cecere, “In un posto bellissimo” con Isabella Ragonese, Alessio Boni, Paolo Sassanelli, Michele Griffo, Faysal Abbaoui, dove un matrimonio che sembrava perfetto si rompe sotto gli occhi della protagonista. Il marito la tradisce e lei incontra un ragazzo bellissimo che vende oggetti in strada. Il suo mondo non sarà più lo stesso.

Rai 4 alle 21,20 propone un action fantaesotico mica male come “The Order” di Sheldon Lettich che mette insieme Jean-Claude Van Damme e un vecchio Charlton Heston. Cielo alle 21,20 propone un classico sentimentalone, “Autumn in New York” diretto dall’attrice Joan Chen con Winona Ryder, Richard Gere, Anthony LaPaglia, Elaine Stritch. Non è un granché ma il 26 agosto va benissimo. Esattamente come va benissimo il non tanto meglio “Shall We Dance?” di Peter Chelsom con Richard Gere, Jennifer Lopez, Susan Sarandon, Stanley Tucci.

Tv8 alle 21,30 passa un action più fresco, “Cani sciolti” diretto dallo specialista Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden, Fred Ward. Canale Nove alle 21,40 propone invece un’altra americana stravista, “Colpevole d’innocenza” di Bruce Beresford con Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Benjamin Weir, Bruce Greenwood, Jay Brazeau, John McLaren.

Passiamo alla seconda serata con “Uomini violenti”, western diretto da Rudolph Maté con Edward G. Robinson, Barbara Stanwyck, Glenn Ford, Brian Keith, Dianne Foster. In realtà a contrastare Glenn Ford nel folto gruppo di cattivi che domina il film doveva esserci Broderick Crawford, ma cadde da cavallo e venne sostituito da Edward G. Robinson, poco adatto al western. Rimpiazzò anche Spencer Tracy ne “Il grande sentiero”. Barbara Stanwyck è pessima e pure il suo amante, Brian Keith, mentre Richard Jaeckel fa un killer sanguinario. Da vedere.

Canale 27 alle 23,10 propone un terzo film con Richard Gere, “Ufficiale e gentiluomo” diretto da Taylor Hackford con Richard Gere, Debra Winger, Louis Gossett jr. Il migliore dei tre. Iris alle 23,20 propone l’ottimo horror “The Others” di Alejandro Amenábar con Nicole Kidman, Fionnula Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, James Bentley.

Magari è la serata giusta per rivedere il grande film di truffe e rapina “Ocean's Eleven” di Steven Soderbergh con George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Bernie Mac, Elliott Gould, Casey Affleck, Don Cheadle e Angie Dickinson e Henry Silva, che c’erano anche nel film originale, “Ocean’s Eleven”/”Colpo grosso” diretto da Lewis Milestone nel 1960.

Julia Roberts venne convinta da George Clooney che le inviò lo script accompagnato da una banconota da 20 dollari e un bigliettino, “ho sentito che prendi 20 a film, adesso”. In realtà Julia Roberts prendeva 20 milioni di dollari a film! Molto divertente.

Canale 20 alle 23,35 passa il fantasy “Il settimo figlio” diretto da Sergey Bodrov con Jeff Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou. Sembra che sia bruttissimo. Rai premium alle 0,15 presenta “Atelier Fontana – Le sorelle della moda” diretto da Riccardo Milani con Alessandra Mastronardi, Anna Valle, Federica De Cola, Anna Bonaiuto, Marco Bocci.

Tra le stravaganze della notte segnalo “La feldmarescialla. Rita fugge… lui corre… egli scappa” parodia di “Tre uomini in fuga” diretta da Steno con Rita Pavone, Francis Blanche, Terence Hill, Aroldo Tieri, Jess Hahn, Michel Modo. Non lo vidi allora e non l’ho mai più recuperato.

Su Cine 34 alle 2,45 avete un quasi capolavoro diretto da Sergio Citti, “Mortacci”. Ci sono Gigi Proietti, Vittorio Gassman, Galeazzo Benti, Malcolm McDowell, Sergio Rubini, Carol Alt. Doveva essere il film per la rinascita seria di Alvaro Vitali. Non fu così, ahimè. E’ imperdibile l’episodio di Andy Luotto come Scopone, tutto vestito di bianco, che muore cagandosi addosso dopo aver bevuto troppa aranciata fredda per far colpo su Michela Miti, la bella barista di uno stabilimento.

Iris alle 3, 10 passa il bellissimo “The Boxer” di Jim Sheridan con Daniel Day-Lewis, Emily Watson, Brian Cox, Daragh Donnelly. Da non perdere. Come è da non perdere uno dei migliori film di Michele Soavi, “La setta”, scritto con Dario Argento e Gianni Romoli, con Kelly Curtis, Herbert Lom, Mariangela Giordano, Tomas Arana. E’ il secondo horror di Soavi, prodotto da Dario Argento, che doveva esserne anche il regista, mentre Soavi avrebbe dovuto realizzare un Golem, mai iniziato. Finì che Soavi e Romoli vennero indirizzati da Argento al copione di La setta. Ma non andavano avanti. Alla fine al grido di “Adesso basta: mo’ state a sentì sta storia”, Argento tirò fuori la storia.

ocean’s eleven

Siamo negli anni ’70. Arriva Tomas Arana con barbone e aria profetica in pieno deserto, e in un bivacco di hippies, recita “Sympathy for the Devil” dei Rolling Stones. Poi, fra canne giganti, ordina ai suoi bikers di sterminare i poveri hippies. Toglie loro il volto. Diventeranno la setta dei senza volto che ritroveremo negli anni ’90 agli ordini di Herbert Lom, che cerca di far procreare alla sprovveduta protagonista, Kelly Curtis, l’anticristo. Mariangela Melato ha raccontato che il suo personaggio è stato quasi tutto tagliato. Stava nuda dentro una damigiana piena di sangue…. Ovviamente da recuperare. Iris alle 4,55.

