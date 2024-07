IL DIVANO DEI GIUSTI – CHE VEDIAMO STASERA? LA SERATA TELEVISIVA IN CHIARO OFFRE POCHINO. UN ACTION CON ATTACCO TERRORISTICO “THE KINGDOM” O “40 SONO I NUOVI 20” - SI COMINCIA A RAGIONARE COL VECCHIO, MA ANCORA DIVERTENTE, “IL PATTO DEI LUPI”. INTERESSANTE IL FANTASCIENTIFICO AUSTRALIANO “ATTACCO GLACIALE” - IN SECONDA SERATA "CIELO" RIPROPONE L’EROTICO DI LUCIO FULCI “IL MIELE DEL DIAVOLO”. LEGGO CHE LA COSA CHE PIÙ COLPÌ IL PUBBLICO FU IL SAX SUONATO TRA LE GAMBE DI BLANCA MARSILLACH… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Che vediamo stasera? Beh. Con la morte del geniale sceneggiatore Robert Towne, confesso che mi piacerebbe rivedere “Chinatown” di Roman Polanski, con quella che è considerata la sceneggiatura più bella di tutti i tempi. E penso solo al problema che ebbe il produttore della Paramount, Robert Evans. Farla dirigere, rischiando, allo stesso Towne che voleva esordire come regista o chiamare una sicurezza assoluta, come Polanski? A volte non basta, per far funzionare un film, avere una sceneggiatura perfetta. Altre volte un grande regista può trasformare in un capolavoro una grande sceneggiatura.

Mentre a Riccione sono stati presentati i nuovi progetti di Rai Cinema e si dice che il cinema ha vissuto un anno straordinario (mah…) anche se col blocco del tax credit è scomparsa una marea di commedie, tipo quelle con Edoardo Leo, mentre ce ne sono almeno 150 con Pilar Fogliati, la serata televisiva in chiaro offre proprio pochino.

Un action con attacco terroristico a Rhyadh, “The Kingdom” diretto da Peter Berg con Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner, Jason Bateman, Jeremy Piven, Kyle Chandler, Canale 20 alle 21, 05, il carcerario giovanile con ragazzi che ballano, “Fly – Vola verso i sogni” di Katja von Garnier con Svenja Jung, Ben Wichert, Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz, Katja Riemann, Rai Movie alle 21, 10, la commedia al femminile “40 sono i nuovi 20” diretto da Hallie Meyers-Shyer con Reese Witherspoon, Michael Sheen, Pico Alexander, Nat Wolff, Jon Rudnitsky, Lake Bell, La5 alle 21, 10.

Si comincia a ragionare col vecchio, ma ancora divertente, “Il patto dei lupi”, avventuroso francese diretto da Christophe Gans con Monica Bellucci mai così bella, Vincent Cassel, Samuel Le Bihan, Emilie Dequenne, Mark Dacascos, Iris alle 21, 10. Vi lascio “Il Re Scorpione 3 – La battaglia finale” di Roel Reiné con Victor Webster, Ron Perlman, Billy Zane, Kimbo Slice, Bostin Christopher, Dave Bautista, Mediaset Italia 2 alle 21, 15.

Più divertente, su Canale 27 alle 21, 15 la commedia “Cattivi vicini 2” di Nicholas Stoller con Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Chloë Grace Moretz, Kiersey Clemons. Interessante il fantascientifico australiano “Attacco glaciale” di Brian Trenchard-Smith con Michael Shanks, Alexandra Davies, Saskia Hampele, Indiana Evans, Robert Mammone, Cielo alle 21, 20. Carino l’horror di Rai 4 alle 21, 20, “Malignant” dello specialista James Wan con Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, con la protagonista che sogna cose orribili e scopre che sono vere.

Capita anche a me quando sento il tiggì. Canale Nove alle 21, 25 almeno propone un filmone popolare come il primo “Jumanji”, quello diretto da Joe Johnston con Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Patricia Clarkson, tratto dal libro per ragazzi ideato e disegnato da Chris Van Allsburg, dove si capisce che la parola "jumanji" in lingua Zulu sta per “molti effetti” che vengono dal gioco. Forse un po’ troppo pauroso per i bambini, ma estremamente ben fatto e Robin Williams favoloso. Comunque per una prima serata, un vero disastro di scelte. Passiamo alla seconda serata con l’allegrissimo (è un modo di dire) concerto “Tony Bennett & Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!” di David Horn con Tony Bennett, ormai defunto, che duetta con Lady Gaga., Rai5 alle 22, 45.

Su La7 alle 22, 45 torna ancora una volta un classico dell’America civile alle prese col razzismo degli stati del sud, “La calda notte dell’ispettore Tibbs” di Norman Jewison con Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant. Su Cielo alle 23, 05 torna il trashissimo “Manhattan Gigolo” di Amasi Damiani con Gianni Dei in versione Richard Gere (seee….), Andrea Thompson supernuda, Aris Iliopulos, Kayko Kawamoto, Ghisu Azari, Alexis Allen. Su Canale 27 alle 23, 10 la commedia poliziesca “Un poliziotto ancora in prova” di Tim Story con Ice Cube, Kevin Hart, Tika Sumpter, Ken Jeong, Olivia Munn, Benjamin Bratt.

Più interessante l’horror russo “Dark Spell” diretto nel 2021 da Svyatoslav Podgaevskiy con Yana Yenzhayeva, Konstantin Beloshapka, Ilya Yermolov, Nikita Yuranov, Varvara Borodina, Rai 4 alle 23, 15, dove una donna, per riprendersi il marito, mette in piedi un rituale magico di grande presa. Con risultati sconvolgenti… leggo che si salva per la fotografia.

Su Canale Nove alle 23, 30 uno di quei terribili film che rovinarono la carriera e la vita di un genio comico come Robin Williams, “L’uomo bicentenario” di Chris Columbus con Robin Williams, Sam Neill, Oliver Platt, Hallie Kate Eisenberg, tratto da un romanzo di Isaac Asimov. La Disney tagliò 20 milioni di dollari dal budget e lo volle presentare lo stesso a Natale. Fu un flop. Williams truccato da robot era impossibile. Il film una noia mortale. Iris a mezzanotte propone un avventuroso diretto da Philippe De Broca “Il cavaliere di Lagardere” con Daniel Auteuil, Marie Gillain, Vincent Perez, Fabrice Luchini, Philippe Noiret. Più che decente.

Sembra carino “Amori e altri rimedi”, commedia sentimentale che gli americani leggono come parodia della loro industria farnaceutica diretta da Edward Zwick con Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Judy Greer, Hank Azaria, Katheryn Winnick, Oliver Platt, tratto dal romanzo “Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman” di Jamie Reidy. Sì, Jake Gyllenhall venmde viagra e si innamora della bella Anne Hathaway.

Italia 1 alle 0, 50 propone la commedia afro-americana “La scuola serale” di Malcolm D. Lee con Kevin Hart, Tiffany Haddish, Rob Riggle, Romany Malco, Al Madrigal, Mary Lynn Rajskub, mentre Cielo alle 0, 50 ripropone l’erotico di Lucio Fulci “Il miele del diavolo” con Corinne Cléry, Brett Halsey, Blanca Marsillach, Stefano Madia, Paola Molina. Leggo che la cosa che più colpì il pubblico fu il sax suonato tra le gambe di Blanca Marsillach. Leggo anche che Stano Madia, qui bel tenebroso, finì poi come inviati del programma “Misteri” di Lorenza Foschini su Rai Due.

Su 7Gold all’1 per fortuna c’è lo strepitoso “Quella sporca ultima meta” di Robert Aldrich con Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lauter, Michael Conrad, il gigante Richard Kiel detto Jaws e Bernadette Peters, grande film carcerario-sportivo per duri alla Aldrich con una squadra di carcerati contro una squadra di guardie. Girato in una vera prigione americana, la Georgia State Penitentiary.

Su Cine 34 all’1, 25 svegliamoci perché passa “La morte cammina con i tacchi alti”, il miglior giallo di Luciano Ercoli, scritto da Ernesto Gastaldi, maestro del genere, con Susan Scott alias Nieves Navarro, la moglie di Ercoli, Frank Wolff, Simon Andreu, Carlo Gentili, José Manuel Martín, Claudie Lange, Luciano Rossi, tutto girato in Spagna ma fatta passare per Inghilterra. Non sono mai riuscito a vedere, invece, “La gatta dagli artigli d’oro”, giallo con donna ladra, appunto la gatta, diretto da Edouard Logereau con Danièle Gaubert, Michel Duchaussoy, Julien Guiomar, Carole Lebel, Albert Simono, Rete 4 alle 2,20.

Siamo sul capolavoro horror con “Operazione paura” di Mario Bava con Giacomo Rossi Stuart, Micaela Esdra, Erika Blanc, Fabienne Dali, Piero Lulli, Cine 34 alle 3, 05. Veramente mai visto da nessuno “Il cielo piange”, drammone italiano del 1962 diretto da Enzo Della Santa con Antonio Menna, Maria Pia Zambelli, Jean-Paul Sebastian, Rete 4 alle 3, 55. Finisce su Iris alle 4, 30 un filmone sulla Roma papalina come “Nell’anno del Signore” di Luigi Magni con Claudia Cardinale, Nino Manfredi, Enrico Maria Salerno, Robert Hossein, Alberto Sordi.

Chiudo sull’adamitico “Adamo e deVa – La prima storia d’amore” firmato da John Wilder, cioè Luigi Russo, e Vincent Green, cioè Enzo Doria, scritta da uno staff di cervelli come Mimmo Rafele, Lidia Ravera, Luigi Russo e spagnoli vari da coproduzione, con Mark Gregory alias Marco Di Gregorio come Adamo, Andrea Goldman come Eva, Ángel Alcázar, Costantino Rossi, Vito Fornari, Cine 34 alle 4, 30.

