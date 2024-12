IL DIVANO DEI GIUSTI – IN CHIARO CHE VEDIAMO? È IMPERDIBILE “C’È POST@ PER TE”, CON I SEMPRE DELIZIOSI MEG RYAN E TOM HANKS – SU CANALE 27 ANDATE SUL SICURO CON “RITORNO AL FUTURO II” – PASSIAMO ALLA SECONDA SERATA CON IL CURIOSO “E’ NATA UNA STAR?” CON LUCIANA LITTIZZETTO E ROCCO PAPALEO GENITORI DI PIETRO CASTELLITTO, CHE HA UNA PARTICOLARITÀ: UN PISELLO ENORME DA PORNOSTAR. COSA FARCI? – IRIS NELLA NOTTE TIRA FUORI DAL CILINDRO UNA VECCHIA COMMEDIA DI BLAKE EDWARDS, “LE TENTAZIONI DEL SIGNOR SMITH” – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the last witch hunter.

E in chiaro che vediamo? Stasera, a dire il vero non c’è molto. Però “C’è post@ per te” rilettura in chiave internettista fin-de-siècle del capolavoro di Ernst Lubitsch “Scrivimi fermo posta”, diretto qui da Nora Ephron con i sempre deliziosi Meg Ryan e Tom Hanks, lei libraia vecchio stile, lui mostro dell’editoria, La5 alle 21,35, è imperdibile. Ci sono anche Parker Posey, Greg Kinnear e Jean Stapleton.

Iris alle 21,15 propone l’ottimo tardo western realistico “I cowboys”, diretto da un buon regista come Mark Rydell, scritto dalla coppia Harriet Frank-Irving Ravetch (“Hud il selvaggio”, “Hombre”), con John Wayne e il fido secondo e cuoco nero Roscoe Lee Brown che svezzano un branco di ragazzini a fare i cowboys in un mondo selvaggio.

vin diesel the last witch hunter – l’ultimo cacciatore di streghe

Gli amici di Roscoe Lee Brown, allora molto attivo politicamente, cercarono di non fargli fare un film a fianco del falco John Wayne, ma i due andarono d’accordo e recitavano poesie assieme. C’è anche un finale a sorpresa che vorrei non dirvi, ma ve lo SPOILERO, quindi non leggete di più se volete vedere il film.

Insomma Bruce Dern, cattivissimo, uccide John Wayne. Pam! Pam! Prima di girare la scena, Wayne disse a Dern che tutti il mondo lo avrebbe odiato per aver ucciso John Wayne. E Dern rispose: “ma tutti a Berkeley mi ameranno”. 50 anni dopo, il povero Dern, sul set di “The Hateful Eight” rivelò che ancora riceveva lettere e messaggi di insulti e di odio per aver ucciso John Wayne. FINE SPOILER.

Cine 34 alle 21,05 propone la commedia di e con Fabio De Luigi “Tiramisù” con Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina, Giulia Bevilacqua. Canale 20 alle 21,10 il modesto action “From Paris with Love” di Pierre Morel con John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Amber Rose Revah, Melissa Mars.

antlers – spirito insaziabile

Più divertente, decisamente, il pur rovinoso fantasy coatto “The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe” diretto da Breck Eisner con Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, Ólafur Darri Ólafsson. Avevano anche previsto un sequel, che non verrà mai girato dopo le stroncature pesanti. In un primo tempo il regista doveva essere il russo Timur Bekmambetov su copione di Cory Goodman. Bekmambetov venne rimpiazzato dall’ignoto Breck Eisner e la sceneggiatura di Goodman riscritta da Dante Harper e ancora rivista da Melisa Wallack. Il risultato è un pateracchio.

antlers – spirito insaziabile

Tv2000 alle 21,15 propone “Tutto ciò che voglio”, commedia con protagonista autistica che vorrebbe proporre a Hollywood la sua sceneggiatura per un nuovo Star Trek diretta da Ben Lewin con Dakota Fanning, Toni Collette, Alice Eve, River Alexander, Marla Gibbs, Jessica Rothe. Così così. Gran bel trhiller “Contrattempo”, diretto nel 2016 da Oriol Paulo con Mario Casas, Bárbara Lennie, José Coronado, Francesc Orella, Ana Wagener, Rai5 alle 21,15.

Rai4 alle 21,20 presenta l’horror prodotto da Guillermo Del Toro e diretto da Scott Paul, il figlio di Ridley Scott, “Antlers – Spirito insaziabile” con Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas, Graham Greene, Scott Haze, Sawyer Jones, dove un’insegnante e suo fratello sceriffo in un paesino sperduto dell’Oregon se la vedono con un essere ancestrale in contatto con un ragazzo. Paura.

ritorno al futuro ii

Su Canale 27 alle 21, 25 andate sul sicuro con “Ritorno al futuro II” di Robert Zemeckis con Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson.

Passiamo alla seconda serata con il curioso “E’ nata una star?” di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo genitori di Pietro Castellitto, che ha una particolarità, un pisello enorme da pornostar. Cosa farci? Ci sono anche Michela Cescon e Gisella Burinato. Su Cielo alle 23,40 torna Paz Vega conturbante in “Lucía y el sexo” di Julio Medem con Tristán Ulloa, Najwa Nimri, Daniel Freire, Elena Anaya, Javier Cámara.

michael j fox ritorno al futuro ii

Iris alle 23,45 passa “La legge del fucile” diretto da Harry Keller con Fred MacMurray, Joan Weldon, John Ericson, Robert Middleton, Lee Van Cleef, western di non grande fama, anzi…, costruito sul modello di “Mezzogiorno di fuoco”. Un assassino da giudicare, una famiglia che lo vuole liberare a tutti i costi, una città di codardi.

Rai Movie all’1,05 passa il biopic sul pugile Vinny Pazienza, “Bleed – Più forte del destino” diretto da Ben Younger con Miles Teller, Aaron Eckhart, Ciarán Hinds, Katey Sagal, Ted Levine, Amanda Clayton. Iris all’1,45 tira fuori dal cilindro una vecchia commedia di Blake Edwards, “Le tentazioni del Signor Smith” con Curd Jürgens, Debbie Reynolds, Troy Donahue, John Saxon, Alexis Smith. Versione cinematografica della commedia "For Love or Money," andata in scena a Broadway nel 1947 e che ebbe oltre 600 repliche. Eppure le due attrici che lo interpretarono a teatro, prima June Lockhart e poi Grace Kelly, che diventarono due star proprio grazie a questa commedia, non vennero nemmeno considerate quando si fece il film. Il ruolo della protagonista andò subito a Debbie Reynolds.

pietro castellitto rocco papaleo e’ nata una star?

Rete 4 alle 2,45 propone un thriller italo-spagnolo davvero raro, “Hallo Ward! E furono vacanze di sangue”, prodotto dai fratelli Balcazar a Barcellona, diretto nel 1968 da Julio Salvador e Mel Welles con Ray Danton, Pamela Tudor, Alan Collins, Luis Davila, Carlo Palmucci, Carla Calò.

Cielo alle 3 propone l’horror erotico “La bimba di Satana” diretto da Mario Bianchi con Jacqueline Dupré, Mariangela Giordano, Aldo Sambrell, Joe Davers, Giancarlo Del Duca. E’ il remake hard (ma figurati i tagli…) di “Malabimba”, diretto dallo stesso Mario Bianchi tre anni prima. Siamo in piena perversione.

e’ nata una star?

La Contessa Maria, cioè Marina Frajese, giace morta in un castello, ucciso dal marito pazzo di gelosia, mentre il fratello di questi, cioè il cognato, spia la suora lesbica, interpretata dalla Giordano, che si masturba in una delle scene clou del film. Spostata nelle catacombe e rimessa in vita (ci siete?), la Contessa Maria/Marina prende possesso del copro della figlia, Jacqueline Dupré, in modo da poter uccidere il marito assassino. Ma la ragazza verrà salvata proprio dalla suora lesbica, già amante della Contessa…

Prodotto dal mitico Gabriele Crisanti con interni a Palazzo Braschi e nelle vere catacombe. Mariangela Giordano non voleva fare le scene sexy (“Mi sentivo usata, abusata”). Le scene hard con la Frajese vennero aggiunte fuori film e aggiunte dopo… Anche se Aldo Sambrell, grande caratterista spagnolo amico di Leone, ricordava che si trovò a letto con Marina e dovette chiamare il produttore perché lei stava facendo sul serio.

bright star

Chiudo con un bel film, “Bright Star” diretto da Jane Campion con Ben Whishaw come il poeta inglese John Keats, Abbie Cornish come la sua amata Fanny Brawne, Thomas Sangster, Paul Schneider, Samuel Barnett, Kerry Fox. Bellissimo.

bright star bright star e’ nata una star? luciana littizzetto e’ nata una star?