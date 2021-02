IL DIVANO DEI GIUSTI – IN CHIARO, COME OGNI VENERDÌ, ARRIVA UNA COMMEDIA SEXY IN PRIMA SERATA SU “CINE 34”. STAVOLTA TOCCA A “L’INSEGNANTE BALLA CON TUTTA LA CLASSE”, TRIONFO DI NADIA CASSINI NELLA COMMEDIA SCORREGGIONA AL SUO ESORDIO COME INSEGNANTE DI DANCE MUSIC NELLA SOLITA CLASSE DEI RIPETENTI FRA LE OCCHIATE DI LINO BANFI E DI MARIO CAROTENUTO – I PRIMI PIANI SONO TUTTI PER IL CELEBRE FONDOSCHIENA DELLA CASSINI, STRIZZATA IN BODY ATTILATISSIMI. MA NELLA SUA NUDITÀ, IL SEDERE VERRÀ MOSTRATO SOLO NELLA… – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

lei mi parla ancora

Puntuale e incisivo come un editoriale di Eugenio Scalfari su “Repubblica” arriva su Sky la prima di “Lei mi parla ancora” di Pupi Avati con Renato Pozzetto nei panni di papà Sgarbi, da giovane lo fa il gettonatissimo Lino Musella, mentre i figli Sgarbi sono Chiara Caselli e tal Matteo Carlomagno e non si chi faccia Franceschini. Non mancherò di vederlo, anche se con Massimo Boldi come papà Sgarbi avrebbe toccato vette di culto assoluto, lo sappiamo bene. E un po’ mi dispiace, perché Boldi ci credeva proprio.

zendaya john david washington malcolm & marie

Allegri che su Netflix stasera finalmente arriva un buon film, almeno credo, “Malcom & Marie” di Sam Levinson con la Zendaya di “Euphoria” e il John David Washington di “Tenet”. In chiaro, come ogni venerdì, arriva una commedia sexy in prima serata su Cine 34. Stavolta tocca a “L’insegnante balla con tutta la classe” di Giuliano Carnimeo, trionfo di Nadia Cassini nella commedia scorreggiona al suo esordio come insegnante di dance music nella solita classe dei ripetenti fra le occhiate di Lino Banfi e di Mario Carotenuto, anche se non siamo in una produzione di Luciano Martino, e la sceneggiatura non è di Milizia.

l’insegnante balla con tutta la classe

I primi piani sono tutti per il celebre fondoschiena della Cassini, strizzata in body attilatissimi. Ma nella sua nudità, il sedere verrà mostrato, come una reliquia, solo nella geniale sequenza, verso la fine del film, a un Lino Banfi travestito da massiaggiatrice.

Se la vedrà, Iris alle 21, con il lacrimoso “I ponti di Madison County” di Clint Eastwood innamorato qui di Meryl Streep. Il già visto “La ragazza dei tulipani” di Justin Chadwick con Alicia Vikander, sposata con Christoph Waltz, ma innamorata del giovin pittore Dane De Haan.

l’insegnante balla con tutta la classe

Molto più interessante, credo, su Cielo alle 21, 15, “La fine dell’innocenza”, erotico alla Emmanuelle diretta da Massimo Dallamano con Annie Belle appena uscita da “Lévres de sang” di Jean Rollin, Ciro Ippolito come finto padre sporcaccione che la travia e la porta a Hing Kong come carne fresca (Ciro prese il posto di un attore più celebre liquidato sul set) e l’aitante Al Cliver.

la fine dell’innocenza

Tutti vogliono, ovviamente, farsi Annie Belle, ma lei verrà salvata da Ines Pellegrini che la porterà in una comunità buddista all’italiana. Al Cliver racconta che il film fu un disastro, già sul set, con casini d’ogni tipo. Imperdibile!!

mazzabubu', quante corna stanno quaggiu'

Da non perdere in seconda serata, Cine 34 alle 23, il film a episodi “Mazzabubù, quante corna stanno quaggiù”, protocommedia sexy diretta da Mariano Laurenti con megacast che va da Franco e Ciccio a una rediviva, allora, Silvana Pampanini, da Giancarlo Giannini a Marolina Cannuli, come moglie di Ciccio.

l’insegnante balla con tutta la classe 1

Ancora meglio il film successivo delle 00, 35, “Dove vai tutta nuda?”, folle commedia costruita da Mario Cecchi Gori per far far qualcosa a Maria Grazia Buccella, diretta da Pasquale Festa Campanile nel suo film, almeno sulla carta, più imbarazzante. Ma troviamo un cast strepitoso, Vittorio Gassman, Tomas Milian, ecc.

i ponti di madison county 1

Quando vidi il film allora rimasi sbalordito da come era stato girato in fretta e dal grado di trashismo che già allora traspariva. Era chiaro che era stato fatto solo per offrire qualcosa alla Buccella, ma dietro non c’era nulla, a parte lei e un titolo che la vedeva già nuda, e questa idea di cinema pop particolarmente adatta a Pasquale Festa Campanile, regista colto e superficialissimo. Rivisto in tv funziona meglio, perché abbiamo una visione più distaccata dall’operazione.

un corpo da reato

Funziona soprattutto la Buccella come icona pop, molto meno Tomas Milian un po’ fuori parte. Notevole anche la canzone scritta da Amurri e Trovajoli per la Buccella (“Dove vai tutta nuda? Dove vai tutta nuda? Non guardarmi in quel modo, non fare l’ingenua e rispondimi un po’, doce vai, dove vai, dove vai tutta nuda?”).

l’insegnante balla con tutta la classe

Su Rai Movie alle 00, 45 vedo che passa una commedia moderna di Sergio Colabona, “Attese e cambiamenti” con Martina Stella, Roberta Giarrusso e Paolo Conticini. Mai visto. Puzza di stracult.

malcolm & marie 3

Rai Tre tira fuori un recente film di John Carpenter di nessuna fama, “The Ward”, con Lyndsy Fonseca e Amber Heard. Nella notte passano film sballati anche divertenti, come “Un corpo da reato” con Liv Tyler, Matt Dillon, John Goodman, Rete 4 all’1,55, o il thriller con un John Wayne parrucchinato e malconcio, “E’ una sporca faccenda tenente Parker”, diretto dal grande John Sturges. Lo ricordo terribile.

le calde notti di don giovanni

Nella notte più fonda “Arianna” di Carlo Lavagna con Ondina Quadri, Rai Movie alle 2, 25, mélo trans gendere moderno, se la vede con l’erotichello di Alfonso Brescia “Le calde notti di Don Giovanni”, Cine 34 alle 2, 25, con Robert Hoffman, Barbara Bouchet, Annabella Incontrera, Ira Furstenberg.

the ward

Rai Tre alle 2, 45 propone lo stupendo “Persona” di Ingmar Bergman con Liv Ullman e Bibi Andersson, che ho appena rivisto per puro piacere. Nella notte, si va da “Stanno tutti bene” di Giuseppe Tornatore con Marcello Mastroianni e Michele Morgan, Rete 4 alle 2, 45, al meraviglioso “Terrore sul Mar Nero”, thriller di Orson Welles e Norman Foster con lo stesso Welles, Joseph Cotten, Dolores Del Rio, Rai Movie 3, 45.

mazzabubu', quante corna stanno quaggiu' 1

Ancora più raro il fantascientifico “1975: occhi bianchi sul pianeta terra” diretto dal modesto Boris Sagal ma tratto da un copione capolavoro di Richard Matheson con un Charlton Heston favoloso, Iris alle 3, 55. Gran voglia di rivederlo…

mazzabubu', quante corna stanno quaggiu'

Trovai brutto anche allora “Culastrisce nobile veneziano” di Flavio Mogherini con Marcello Mastroianni, Lino Toffolo, Claudia Mori e una comparsata di Adrian Celentano, Cine 34 alle 4, 15, mentre ho grande rispetto per “Birra ghiacciata a Alessandria”, vecchio film di guerra inglese di J. Lee Thompson con John Mills, Sylvia Syms, Anthony Quayle e Harry Andrews.

