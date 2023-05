IL DIVANO DEI GIUSTI/2 – E IN CHIARO COSA VEDIAMO? INTANTO AVETE LUCA ZINGARETTI COME PUBBLICO MINISTERO DI REGGIO CALABRIA E LUISA RANIERI COME BELLA MARESCIALLA DEI CARABINIERI CHE SPADRONEGGIANO SU RAI UNO ALLE 21, 25 CON “IL GIUDICE MESCHINO” – NELLA NOTTE SCONTRO TRA “IL GATTO MAMMONE”, CON LANDO BUZZANCA CHE CERCA DI FARE UN FIGLIO CON GLORIA GUIDA SOTTO GLI OCCHI DELLA MOGLIE E IL CULTISSIMO PORNO-THRILLER DECADENTE “SENSI” DI GABRIELE LAVIA CON MONICA GUERRITORE - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

il giudice meschino 4

E In chiaro cosa possiamo vedere stasera? Intanto avete Luca Zingaretti come pubblico ministero di Reggio Calabria e Luisa Ranieri come bella marescialla dei carabinieri che spadroneggiano su Rai Uno alle 21, 25 con “Il giudice Meschino” diretto da Carlo Carlei nel 2014, tratto dal giallo di Mimmo Gangemi e ambientato in quel di Calabria. E già la serata potrebbe chiudersi lì.

Ma su Italia 1 alle 21, 20 passa il notevole fantascientifico tutto azione e smitragliate “Edge of Tomorrow – Senza un domani” diretto da Doug Liman con Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Brendan Gleeson, Jonas Armstrong, Tony Way. Non è un film per tutti, perché ha un meccanismo complesso.

edge of tomorrow – senza domani

In pratica in questo riuscito, spettacolare, montatissimo ”Edge of Tomorrow – Senza domani”, tratto da un romanzo di Hiroshi Sakurazaki (“All You Need Is Kill”), entriamo nel loop temporale del maggiore William Cage, cioè Tom Cruise, media-man fighetto che si ritrova sbalzato da soldato semplice nel pieno di una battaglia suicida nel nord della Francia contro le truppe aliene che stanno invadendo il mondo e si preparano a distruggere Londra dopo che hanno preso Parigi.

edge of tomorrow

E’ vero che Cage muore, come tutti soldati che vengono sbarcati assieme a lui, dopo pochi minuti dall’inizio degli scontri, ma dopo ogni sua morte potrà rivivere esattamente la sua storia, dal momento che si sveglia nel campo dei soldati che si preparano all’attacco a Heathrow fino allo sbarco e alla guerra con gli alieni, i terribili mimic, sorta di polipetti giganti che si dimenano troppo, e ogni volta capire un po’ di più quello che sta vivendo. Diciamo come un videogioco che ti azzera tutto, tranne la tua memoria precedente.

LUCA ZINGARETTI LUISA RANIERI - IL GIUDICE MESCHINO

Ma solo lui ha la possibilità di azzerare e rivivere la situazione, cambiandola ogni volta, mentre i soldati accanto a lui ripeteranno dall’inizio le stesse battute. Sarà però l’eroina del gruppo, Rita, la bella Emily Blunt, a spiegargli che anche lei aveva avuto lo stesso dono per la battaglia di Verdun dopo che aveva ucciso un alieno blu e il suo sangue l’aveva sommersa. Dono che però aveva perso.

In pratica Cage-Cruise controlla il tempo e oggi sua morte resetta la situazione e solo grazie alla sua memoria delle mosse degli avversari, e alle sue illuminazioni, si potrebbe arrivare a vincere la battaglia una volta capito dove si trova la mente aliena che controlla come un generatore centrale tutti i mostri dell’invasione.

le due vie del destino 1

Polpettone di guerra tratto dalle vere esperienze di torture e campi di concentramento di un giovane tenente inglese dopo la caduta di Singapore nel 1942, è “Le due vie del destino” diretto nel 2014 da Jonathan Teplitzky con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada, Sam Reid, Tv200 alle 21, 20. Molti anni dopo la guerra il tenente Lormax, interpretato da Colin Firt, scopre che uno dei suoi torturatori è ancora vivo e decide di incontrarlo.

Su Canale 20 alle 21, 05 avete il thriller con Liam Neeson che deve decidere se aiutare il figlio o cedere alla logica criminale della sua banda, “Run All Night – Una notte per sopravvivere”, diretto dallo specialista Jaume Collet-Serra con Ed Harris, Joel Kinnaman, Boyd Holbrook, Vincent D'Onofrio.

SCUOLA DI POLIZIA

“La canzone del mare” di Tomm Moore è un ottimo cartone animato anche per bambini più piccoli che vede protagonista una selkie irlandese, cioè una magica figuira che si può trasformare da donna a foca, Rai Gulp alle 21, 05. Su Canale 27 alle 21, 10 avete il classicone demenziale “Scuola di polizia” di Hugh Wilson con Steve Guttenberg, Kim Cattrall, Bubba Smith, Michael Winslow. Occhio al cameo di Georgina Spelvin, mitica protagonista di “Gola profonda”, “The Devil in Miss Jones”, “Serena”. I

gli anni amari 2

l film nasce dalla visione di “Uomini veri” di Philip Kaufman con Sam Shepard, Scott Glen e Ed Harris da parte del produttore Paul Maslansky. Da non perdere, anche se non è un film perfetto, “Gli anni amari” di Andrea Adriatico con il bravissimo Nicola Di Benedetto, Sandra Ceccarelli, Antonio Catania, Lorenzo Balducci, Rai Storia 21, 10, biopic prodotto da Nicoletta Mantovani dedicato alla tragica e importante figura di Mario Mieli, attivista e teorico del movimento omosessuale italiano degli anni ’70.

gli anni amari

Diciamo che il regista, i suoi cosceneggiatori e il protagonista, l’inedito Nicola Di Benedetto, ci provano in tutti i modi a dar vita a qualcosa di serio e documentato dedicato a Mario Mieli, e nella ricostruzione del personaggio ci arrivano anche, ma non sempre i mezzi a loro disposizione, e non parlo solo di soldi, sono adeguati alla ricostruzione storica di certe singole scene.

Anche perché Adriatico tratta la storia di Mieli, ricco ragazzo dell’alta borghesia milanese ebrea, non cercando una sua soluzione poetica di messa in scena, ma affrontandola come se stesse mettendo in piedi una fiction televisiva.

i magnifici sette

Al punto che di ogni personaggio deve ogni volta spiegar tutto. E non si ferma di fronte a nulla, né davanti alle scene di sesso, né davanti alla ricostruzione del Congresso Nazionale di sessuologia di Sanremo del 1972, né davanti a una messa in scena dei mitici concerti di Parco Lambro.

Detto questo, dopo dieci minuti iniziali di disorientamento, si inizia al Parini di Milano con la lettura in classe del tema di Mieli, il film ha una sua forza, sia grazie alla storia, che nessuno aveva finora voluto affrontare, sia grazie proprio all’ingenuità dell’operazione.

Su Rai Movie alle 21, 10 trovate la commedia del giorno della mamma, “Mother's Day” di Garry Marshall con Jennifer Aniston, Kate Hudson, Julia Roberts, Jason Sudeikis, Britt Robertson. Ha 8% di gradimento su Rotten Tomatoes. Ahi! Leggo “Non è un film è un selection box of clichs.”

marlon brando queimada

Per fortuna che su La7 alle 21 15 passa un capolavoro come “I magnifici sette” di John Sturges con Yul Brynner, Eli Wallach, Charles Bronson, Steve McQueen, James Coburn, Robert Vaughn. Certo. Non è una novità. Non era affatto male il thriller “The Secret – Le verità nascoste” di Yuval Adler con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Amy Seimetz, Chris Messina, Lucy Faust, Rai 4 alle 21, 20, dove una donna di origine zingara da anni in America dove si è rifatta una vita, riconosce in un normale cittadino il terribile nazista che aveva preso e torturato lei e la sua famiglia. Lo sequestra per vendicarsi, ma scopre che anche il nazista ha una moglie e una famiglia.

a tor bella monaca non piove mai

E’ un bellissimo giallo spagnolo alla True Detectives ambientato nelle paludi del profondo sud, nel Guadalquivir, il celebrato “La isla mínima” di Alberto Rodriguez con Raúl Arévalo, Antonio de la Torre, Nerea Barros, Javier Gutiérrez, Manolo Solo, Rai 4 alle 21, 25.

In seconda serata posso consigliarvi il sofisticato cartone animato francese “La tartaruga rossa” di Michael Dudok de Wit, Rai Gulp alle 22, 40, o il misterioso thriller “The Alleys” scritto e diretto da Bassel Ghandour con Emad Azmi, Baraka Rahmani, Munther Rayahneh, Nadira Omran, Maisa Abd Elhadi, coproduzione egitto-giordano-quatarese.

la prima notte del dottor danieli, industriale col complesso del giocattolo

Su Rai Movie alle 23, 10 passa il divertente “Il soldato di ventura” di Pasquale Festa Campanile con Bud Spencer, Franco Agostini, Enzo Cannavale, Philippe Leroy, Andréa Ferréol, praticamente una volgarizzazione alla Bud della storica Disfida di Barletta già filmata da Alessandro Blasetti con Amedeo Nazzari.

In un mare di repliche intravedo l’opera prima di Marco Bocci “A Tor Bella Monaca non piove mai” con Libero De Rienzo, Andrea Sartoretti, Antonia Liskova, Lorenza Guerrieri, Rai Movie all’1, 10 o il più noto “Scoop” di Woody Allen con Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Woody Allen, Ian McShane, Fenella Woolgar, che devo aver visto e subito dimenticato, Iris all’1, 25.

anna magnani bellissima

Cine 34 alle 2, 45 propone la gloriosa commedia sexy buzzanchiana “La prima notte del dottor Danieli, industriale col complesso del... giocattolo” scritta e diretta da Gianni Grimaldi con Lando Buzzanca, Françoise Prevost, Katia Christina, Saro Urzì.

Si passa poi dal polpettone “Queimada” diretto da Gillo Pontecorvo, scritto da Franco Solinas, prodotto da Alberto Grimaldi, musicato da Morricone con Marlon Brando, Evaristo Marquez, Renato Salvatori, Dana Ghia, Rai Movie alle 2, 50, dove Brando odiava talmente Pontecorvo che si parlavano attraverso Salvatori, al divertente “Monsieur Hulot nel caos del traffico”, o solo “Traffic” di e con Jacques Tati, Iris alle 3.

il gatto mammone

Rai Tre alle 3, 05 presenta addirittura un capolavoro del cinema italiano del calibro di “Bellissima” con Anna Magnani, Walter Chiari, Tina Apicella, Alessandro Blasetti, Gastone Renzelli. Anche ai non fan di Visconti non può non piacere “Bellissima”, feroce ritratto degli effetti del cinema sulle famiglie romane più popolari. Mi ricordo anche che film stanno vedendo nell’Arena all’aperto…

Rete 4 alle 3, 25 propone il modesto “Borsalino and Co.” di Jacques Deray con Alain Delon, Riccardo Cucciolla, Daniel Ivernel, Catherine Rouvel, René Kolldehoff, sequel di “Borsalino”, ma senza la presenza di Belmondo non è più la stessa cosa.

monica guerritore gabriele lavia sensi

Dopo le 4 è duro da scontro tra “Il gatto mammone” di Nando Cicero con Lando Buzzanca che cerca di fare un figlio con Gloria Guida sotto gli occhi della moglie Rossana Podestà (ma non è lei quella che non può avere figli…), Cine 34 alle 4, 15, e il cultissimo porno-thriller decadente “Sensi” di Gabriele Lavia con Monica Guerritore, Gabriele Lavia, Mimsy Farmer, Lewis Ciannelli, Gioia Scola, Iris alle 4, 35.

Un miscuglione pre-pulp di “Nove settimane e mezzo” e “L’onore dei Prizzi” scritto dal geniale Dardano Sacchetti star dei poliziotteschi. Lui, Lavia, è un serial killer in fuga dallo sguarda triste che se la spassa a Roma nella casa di appuntamenti gestita da Mimsy Farmer (“sei sempre appetitosa” le fa). Lei, la Guerritore, è una signora bene che fa la donna di piacere per hobby.

lando buzzanca gloria guida il gatto mammone

Ma in realtà è una spia, un killer assoldata dalla concorrenza (boh?) proprio per fargli perdere la testa e farlo fuori. Grandi dialoghi nelle scene erotiche tra i due. “Ho voglio di mettere le mani sotto le mutandine…” – “Mi dispiace, non le ho”. Ma Lavia se ne esce anche con un geniale “Non mi sento un professionista, mi sento un fesso”.

Chiudo con “Indio 2 - La rivolta”, avventuroso di Antonio Margheriti con Marvelous Marvin Hagler, Frank Cuervo, Dirk Galuba, Maurizio Fardo, Jacqueline Carol, Rai Movie alle 5. Mai visto.

