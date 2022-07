IL DIVANO DEI GIUSTI – FILM DA VEDERE STASERA? DAGO È IMPAZZITO PER "THE GRAY MAN", È UNO DEI POCHI FILM CHE TI DIANO UN PO' DI CARICA IN QUESTI GIORNI – SU CINE 34 IN SECONDA SERATA UNO DEI FILM PIÙ STRAVAGANTI DI PUPI AVATI, IL GROTTESCO “LA MAZURKA DEL BARONE, DELLA SANTA E DEL FICO FIORONE” CON UGO TOGNAZZI, PAOLO VILLAGGIO E LUCIO DALLA - E POI ALBERTO SORDI CHE VENDE FRIGORIFERI E L'IMPERDIBILE “L’ESTATE”, COMMEDIA AL TEMPO VIETATISSIMA DI PAOLO SPINOLA CON UNA GIOVANE E SCANDALOSA MITA MEDICI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Film da vedere stasera? Mah… Dago è impazzito per "The Gray Man". Dice che è rimasto sveglio fino a tardi. Certo, di questi giorni è uno dei pochi film che ti diano un po' di carica. Per me, dopo la morte di star come David Warner, Bob Rafelson, Paul Sorvino, grande sarebbe la voglia di rivedere film come “Morgan matto da legare” di Karel Reisz con David Warner, col finale ideato da Luis Bunuel in persona, “Cinque pezzi facili” di Rafelson con Jack Nicholson, da qualche parte dovrebbe esserci, o "Goodfellas" di Scorsese con Sorvino nel ruolo di Paul Cicero che spiega, in prigione, come si cucina l’aglio.

PAPA? GAMBALUNGA

Vediamo cosa abbiamo. Invece. Beh, su Rai Movie alle 21, 10 passa un bel mafia-movie moderno come “Il traditore” di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fabrizio Ferracane. Ricordo che io pensavo più giusto il palermitano di Luigi Lo Cascio rispetto a quello di Favino, invece, due palermitani doc come Toni Sperandeo e Franco Maresco, trovavano strepitoso il palermitano di Favino e troppo borghese quello di Lo Cascio. Non avevo capito niente. Vedo anche un bel po’ di film vecchioni che non piaceranno a Dago, come “Papà Gambalunga” di Jean Negulesco con Fred Astaire e Leslie Caron su Tv2000 alle 20, 35, il western “L’indiana bianca” di Gordon Douglas co Guy Madison, Frak Lovejoy e Vera Miles come indiana bianca (in realtà è bianca e basta), Iris alle 21.

mediterraneo di salvatores

Su Cine 34 alle 21 ritrovate “Mediterraneo” di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Giuseppe Cederna. Molto visto, vero? Su Canale 20 non vedrete certo i 3D l’action con Nicolas Cage e Amber Heard “Drive Angry 3D”. Per vedere qualcuno che guida incazzato (drive angry) in Italia o c’è proprio bisogno di vederlo al cinema. Su canale 27 alle 21, 10 ci sarebbe una commedia di Peter Chelsom, “Amori in città… e tradimenti in città” con Warren Beatty tra le grazie di Goldie Hawn, Diane Keaton e Andie McDowell.

un boss in salotto

Nella commedia “Litigi d’amore” di Mike Binder trovate una fresca vedova con quattro figli, Joan Allen, che civetta col bel vicino di casa, Kevin Costner, Cielo alle 21, 15. Rai5 alle 21, 15 presenta “Tre manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh con una strepitosa Frances McDormand, un non meno strepitoso Woody Harrelson e Sam Rockwell nel ruolo più complesso, un vice sceriffo razzista che inizia a capire che sta sbagliando. Ma ci sono anche Abbie Cornish e Peter Dinklage che fa l’innamorato di Frances McDormand. Di “Un boss in salotto” di Luca Miniero, Canale 5 alle 21, 20, trovavo deliziosi i duetti tra il boss camorrista Rocco Papaleo e la sorella Paola Cortellesi che parla bolzanino. Il marito di lei è Luca Argentero.

Signs

Aspettando “Nope” potete rivedervi un bel film di fantascienza con gli alieni come “Signs” di M. Night Shyamalan con Mel Gibson e Joaquin Phoenix. Rai Uno va controcorrente con un filmetto sentimentale franco-belga, “Innamorarsi a Bora Bora” di David Morlet con Laetitia Milot, Philippe Bas, Amaury de Crayencour. Mai sentito. Preferirei su Canale Nove alle 21, 25 l’action Dwayne Johnson e Billy Bob Thornton “Faster” di George Tillman jr.

In seconda serata arriva uno dei film più stravaganti di Pupi Avati, il grottesco “La mazurka del barone, della santa e del fico fiorone” con Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio, la bellissima Delia Boccardo, Gianni Cavina e Lucio Dalla, Cine 34 alle 23, 10. Su Cielo torna il poro di Jesus Franco “Linda” con Katja Bienert e Ursula Buchfellner, Cielo alle 23, 15. Ricordo non male il thriller “Omicidio a New Orleans” di Phil Joanou con Alec Baldwin, Kelly Lynch, Mary Stuart Masterson, Eric Roberts, 7Gold alle 23, 30.

Respiro

Su Rai Movie alle 23, 45 trovate l’opera seconda di Emanuele Crialese, “Respiro”, con Valeria Golino, Vincenzo Amato e Francesco Casisa, ragazzino tredicenne che cerca di proteggere la madre considerata matta dagli abitanti dell’isola. Tutto girato a Lampedusa in piena estate. Fu il film che rivelò il talento di Crialese al Festival di Cannes ormai ventidue anni fa, anche se non andò in concorso.

Storia di squali e di lutti da elaborare in “Dark Tide” di John Stockwell con la bellissima Halle Berry, Olivier Martiez, Ralph Brown, Luke Tyler, Tv8 a mezzanotte. Su Iris all’1, 05 arriva finalmente un grande film, “Rusty il selvaggio” di Francis Coppola con Matt Dillon, Mickey Rourke, Diane Lane, Dennis Hopper, Nicolas Cage e Chris Penn. Chi l’ha visto sa che c’è una sola scena a colori… “Son of a Gun” di Julius Avery con Ewan McGregor, Brenton Thwaites e Alicia Vikander è un film di gangster e di educazione al crimine in Australia. Lo trovate su Rai Due all’1, 40. Magari è buono.

Lo scapolo alberto sordi

Su Rete 4 alle 2, 10 avete il documentario alla “Mondo cane” di Renzo Russo, “Tropico di notte”, con grandi ballerini del tempo, Wilbert Bradley, Van Aykens, Sophie Tikel. Se non lo avete mai visto rimarrete folgorati dall’eleganza di messa in scena della prima parte di “Lo scapolo” di Antonio Pietrangeli con Alberto Sordi che vende frigoriferi e vede attorno a sé molte ragazze che vorrebbero sposarlo, Rossana Podestà, Virna Lisi, Lilli Greco. C’è anche Nino Manfredi. Non era troppo giusto Cary Grant nei panni di un gangster londinese in “Il ribelle”, Rai Movie alle 3, 05, opera prima girata nel 1944 dello scrittore Clifford Odets con Ethel Barrymore, che vinse l’Oscar come non protagonista, Barry Fitzgerald, Jane Wyatt. Non lo ricordo memorabile.

Il ribelle cary grant

MITA MEDICI

Andrebbe invece rivisto “L’estate”, commedia al tempo vietatissima di Paolo Spinola con Enrico Maria Salerno, Nadja Tiller, Carlo Hintermann e una giovane e scandalosa Mita Medici, Rete 4 alle 3,40. Chiudo col lontanissimo “Casino de Paris” di André Hunebelle co Caterina Valente, Vittorio De Sica, Gilbert Bécaud, Grégoire Aslan, vecchio anche nel 1958, Iris alle 5, 40.

L’estate di Paolo Spinola mediterraneo salvatores 1 mediterraneo di salvatores mediterraneo di salvatores

