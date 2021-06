7 giu 2021 10:40

IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – GUARDATE LA BELLISSIMA “SWEET TOOTH” PER CAPIRE COME UNA SERIE POSSA RISCRIVERE UN PERCORSO DI TOLLERANZA DELLA DIVERSITÀ E UNA NUOVA RILETTURA DEL VIRUS IN TERMINE FAVOLISTICI ADATTI A RAGAZZINI DI OGNI PAESE – È TUTTO QUELLO CHE AVREBBE VOLUTO ESSERE “ANNA” DI AMMANITI E NON LO È STATO. CIOÈ UNA GRANDE FAVOLA POST-VIRUS PER TUTTI DOVE IN UN VIAGGIO COSTRUITO DAI RAGAZZINI SI RITROVA L’UMANITÀ PERDUTA. MOLTI PASSAGGI SONO INCREDIBILMENTE IDENTICI, INOLTRE. LA DIFFERENZA SOSTANZIALE, A PARTE I SOLDI, È CHE… - VIDEO