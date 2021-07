IL DIVANO DEI GIUSTI/1 – MI SAREBBE PIACIUTO ANDARE A BOLOGNA A VEDERE NANNI MORETTI CON UNA SOBRIA CAMICIA A QUADRETTINI CHE PRESENTAVA IL RESTAURO DI “LA COSA” – CON FRECCERO NEL 1996 GLI ANDAMMO A CHIEDERE DI GIRARE “LA COSA 2”. “LO FACCIO O NON LO FACCIO?”, CI DISSE SFOTTENDOCI. POI CON UNA PICCOLA PALLA INCOMINCIÒ A GIOCARE CON NOI DI PURO MORETTISMO: “SE FACCIO CANESTRO LO FACCIO” – FRECCERO FECE TRAPELARE LA NOTIZIA CHE “LA COSA 2” SI SAREBBE FATTA. FINÌ IN PRIMA PAGINA. LA SMENTITA, IL GIORNO DOPO, FINÌ, SCRITTA MOLTO PICCOLA A PAGINA 10 - VIDEO

NANNI MORETTI IN POSA MUSSOLINIANA A BOLOGNA - FESTIVAL DEL CINEMA RITROVATO

Marco Giusti per Dagospia

Confesso che mi sarebbe piaciuto andare a Bologna, per la rassegna de Il Cinema Ritrovato, a vedere Nanni Moretti con una sobria camicia a quadrettini che presentava il restauro di “La cosa”, il suo bellissimo documentario sulla crisi del PCI girato ormai trent’anni fa per la Rai Tre di Angelo Guglielmi.

Ricordo anche che con Carlo Freccero, allora fresco direttore di Rai Due, gli andammo a chiedere di girare “La cosa 2” nel 1996. “Lo faccio o non lo faccio?”, ci disse sfottendoci. Poi cercando di far canestro con una piccola palla incominciò a giocare con noi di puro morettismo. “Se faccio canestro lo faccio, se non lo faccio non lo faccio”.

carlo freccero marco giusti

Io e Angelo Barbagallo ci guardammo un po’ disperati. Freccero, vecchia volpe di tv, fece trapelare la notizia che “La cosa 2” si sarebbe fatta. Finì in prima pagina. Mentre la smentita, il giorno dopo, finì, scritta molto, molto piccola a pagina 10.

