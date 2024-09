IL DIVANO DEI GIUSTI/1 - NON SAPETE PIÙ COSA VEDERE? SU NETFLIX AVETE LA SERIE GIALLA MISCHIATA ALLA WEDDING COMEDY “THE PERFECT COUPLE": NON È UN CAPOLAVORO MA È PIACEVOLE – GIÀ PIÙ DIVERTENTE LA NUOVA STAGIONE DI “SLOW HORSES” SU APPLE TV+. DA VEDERE “GLI ANELLI DEL POTERE” SU AMAZON. VI RICORDATE LA PRIMA STAGIONE? - OCCHIO A “KINDS OF KINDNESS” SU DISNEY +… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the perfect couple

Vi sono mancato? Non sapete più cosa vedere, vero? Eppure avete nuove serie, nuovi episodi, nuovi film. Su Netflix avrete sicuramente già visto la serie gialla mischiata alla wedding comedy “The Perfect Couple”, sei puntate dirette dalla prestigiosa Susanne Bier, scritta da Jenna Lamia, con Nicole Kidman e Liev Schreiber, che sono la coppia perfetta, Greer e Tag, belli, ricchi abitanti di Nantucket con villona direttamente sul mare.

the perfect couple

Si preparano al matrimonio del figlio con una ragazza, Amelie, interpretata da Eve Hewson, la figlia di Bono, che non piace troppo alla mamma. Già nella prima puntata conosciamo tutti, damigelle d’onore, fratelli, amici, un cast che va da Dakota Fanning a Meghann Fahy, e conosciamo i due poliziotti, Michael Beach e Donna Lynne Champlin, che cercano di rapire cosa sia accaduto poche ore prima del matrimonio.

il signore degli anelli gli anelli del potere seconda stagione

Perché c’è un morto, non vi dico chi è, e c’è quindi un colpevole da trovare. E magari questa coppia perfetta del titolo non è così perfetta. Non è un capolavoro, malgrado la presenza di due buoni protagonisti e di una brava regista. Ma si vede con piacere. Già più divertente la prima puntata della nuova stagione di “Slow Horses” su Apple Tv+. Ma è una sola. Da vedere anche la nuova stagione di “Gli anelli del potere” su Amazon. Ma vi ricordate davvero la prima stagione?

emma stone kinds of kindness 3

Vedo grandi new entries sulle piattaforme. “Kinds of Kindness” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley su Disney +, “Inside Out 2” e “Twisters” su Amazon. Su Mubi, avete una strepitosa infornata di vecchi gialli di Claude Chabrol, come “L’amico di famiglia” con Michel Piccoli e Stéphane Audran, “Gli innocenti dalle mani sporche” con Romy Schneider e Rod Steiger

the last picture show l'ultimo spettacolo

Ieri sera su Amazon mi sono visto fino alla fine il vecchio e glorioso “The Last Picture Show”/”L’ultimo spettacolo” diretto nel 1970 da Peter Bogdanovich, il film che lo lanciò, scritto da un romanziere come Larry McMurtry con Timothy Bottoms, Jeff Bridges, Cybill Shepherd, Eileen Brennan, Ellen Burstyn, Ben Johnson, Cloris Leachman. Ancora oggi, col suo bianco e nero meraviglioso (Robert Surtees), la ricostruzione della vita nei primi anni ’50 in un paesino del Texas, i suoi personaggi che cercano di scappare da una vita monotano e senza speranze, il cinemino che proietta capolavori come “Il fiume rosso” di Howard Hawks, è un film magari un po’ lento, ma fondamentale.

the last picture show l'ultimo spettacolo

Non si erano mai sentite tante canzoni come sottofondo, c’è pure “Blue Velvet”, non si era mai visto un personaggio di bitch come Cybill Shepherd, allora giovanissima, che fece perdere la testa coi suoi nudi a Bogdanovich tanto che mollò la famiglia e finì protagonista con De Niro di “Taxi Driver”. Ben Johnson come Sam The Lion venne candidato all’Oscar e lo vinse, come lo vinse Cloris Leachman, che ricordiamo come Frau Blucher in “Frankenstein Junior”, che interpreta il difficile personaggio di una milf innamorato di un ragazzetto. Timothy Bottoms. Ho cercato inutilmente il sequel, “Texasville”, su Amazon. Uffa…

