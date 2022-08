IL DIVANO DEI GIUSTI - PRONTI PER LE SERATE D’AGOSTO IN CERCA DI QUALCHE FILM DA VEDERE O SIETE PIÙ INTERESSATI ALLE LISTE DEI MINISTRI DELLA MELONI O ALLA CAMPAGNA ACQUISTI DI CALENDA? - STASERA IN CHIARO AVETE “L’INNOCENTE”, ULTIMO FILM DI LUCHINO VISCONTI, CON GIANCARLO GIANNINI PAZZO DI GELOSIA DI UNA FAVOLOSA LAURA ANTONELLI - MOLTO RIUSCITA LA PARODIA COMICA (ANCHE SE NON È PROPRIO UNA PARODIA…) DE “IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE”, CIOÈ “NE PARLIAMO LUNEDÌ” - CHIUDO COL BELLISSIMO “ROMANZO POPOLARE” DI MARIO MONICELLI CON UGO TOGNAZZI E ORNELLA MUTI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the sandman 5

Pronti per le serate calde d’agosto sul divano in cerca di qualche film da vedere o da rivedere o siete più interessati alle liste dei ministri della Meloni o alla campagna acquisti di Calenda? Aspettando su netflix (inizia il 5 agosto) l’attesissima serie “Sandman”, tratta dal romanzo di neil Gaiman, con Tom Sturridge, Gwendoline Christie come Lucifero, Charles Dance, o su Disney “She-Hulk” con Tatiana Maslany (17 agosto), già da stasera potete vedervi su netflix l’horror “Midsommar” di Ari Aster co Florence Pugh, Will Poulter e Jack Reyner. Per vedere invece “Lightyear” su Disney+ dovete aspettare il 3 agosto e per il cartone animato “Luck” su Appletv dovete aspettare il 5 agosto.

belle et sebastien

Ma vediamo che c’è stasera in chiaro. Rai Uno alle 21, 25 tira fuori un film imbattibile come “Belle & Sebastien” di Nicolas Vanier con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier. Vi ricordo che Belle è il cagnone bianco e grosso e Sebastien l’orfanello di sette anni che lo protegge. Mettiamoci anche un vecchio partigiano, le Alpi, i tedeschi, la seconda guerra mondiale, il fatto che è tratto da u cartone animato giapponese di culto. Un successo sicuro.

i cancelli del cielo 2

Rai Movie alle 21, 10 ripropone i 156 minuti del director’s cut di “I cancelli del cielo” di Michael Cimino, kolossal d’autore odiato dai produttori, amati da critici e cinefili con Christopher Walken bello e dannato dalla parte sbagliata, con i potenti allevatori, Kris Kristofferson sceriffo dalla parte giusta, con la minoranza di lavoratori russi che vogliono la terra, Isabelle Huppert divisa tra i due, Jeff Bridges, John Hurt, Sam Waterston, Brad Dourif, il vecchio Joseph Cotten. Un grande film maledetto, che andrebbe rivisto in sala in 70 mm.

the war il pianeta delle scimmie

Bello anche “The War - Il pianeta delle scimmie”, terzo episodio del reboot diretto da Matt Reeves con grande intelligenza e originalità. Con Andy Serkis come Cesare, Woody Harrelson, Judy Greer. “The Man – La talpa” di Les Mayfield vede Samuel L. Jackson, agente in missione che, per un assurdo scambio di identità, deve fare coppia con Eugene Levy, rappresentante di forniture per dentisti che non la smette mai di blaterare, Canale 27 alle 21, 10. Ci sono anche Miguel Ferrer e Anthony Mackie.

life on the line 2

“Life on the Line” di David Hackl con John Travolta, Kate Bosworth, Sharon Stone, Julie Benz è un action che vede all’opera un gruppo di operai del Texas che lavorano alla linea elettrica capitanati da John Travolta. Attenzione che “In Hell – nell’inferno” è un violento revenge movie diretto da un maestro come Ringo Lam con Jean-Claude Van Damme alla ricerca dell’assassino della moglie in Russia.

il cavaliere di lagardere 1

Ma il film che rivedrei davvero è il tardo cappa e spada (non si fanno più i cappa e spada…) “Il cavaliere di Lagardère" diretto nel 1998 da Philippe De Broca con Daniel Auteuil come il Cavaliere, Marie Gillain come la bella Aurore, Vincent Perez, Fabrice Luchini come il perfido Gonzaga e Philippe noiret. Da vedere, no?

In seconda serata cosa abbiamo? Beh. E’ rarissimo, almeno mi sembra, “Buone notizie”, ultimo film di Elio Petri, girato nel 1977, con Giancarlo Giannini che fa il cinico dirigente tv e si sente in crisi, la stupenda Angela Molina appena uscita dal capolavoro di Luis Bunuel “Quell’oscuro oggetto del desiderio”, Aurore Clément, in versione erotica, Paolo Bonacelli, Ombretta Colli, ninetto Davoli, Franco Javarone, Cine 34 alle 23, 05.

quell oscuro oggetto del desiderio 1

Tutti gigioneggiano, il film non piacque a nessuno e per questo andrebbe recuperato. Nella notte arriva l’horror irlandese “The Lodgers – non infrangere le regole” di Brian O’Malley con Charlotte Vega, Bill Milner, Eugene Simon, David Bradley, Italia 1 a mezzanotte, dove troviamo due gemelli, Rachel e Edward, che vivono nella casa di campagna nell’Irlanda del 1920 popolata da strane presenze e con delle regole da rispettare per non scatenare le forze del male. Ma quando torna dalla guerra un soldato, Sean, le regole verranno infrante e i demoni si scateneranno. Scritto da un professore di letteratura gotica, David Turpin.

laura antonelli giancarlo giannini l’innocente

Bellissimo “L’innocente”, ultimo film di Luchino Visconti con Giancarlo Giannini pazzo di gelosia di una favolosa Laura Antonelli, che aspetta un figlio da un altro, Jennifer O'neill, Rina Morelli, Massimo Girotti, Rete 4 alle 0, 40. Molto riuscita la parodia comica (anche se non è proprio una parodia…) de “Il postino suona sempre due volte”, cioè “ne parliamo lunedì” di Luciano Odorisio con Andrea Roncato in un ruolo quasi serio e una strepitosa e supersexy Elena Sofia Ricci, Cine 34 alle 00, 50. Il marito tradito è Sebastiano nardone, ma c’è anche un grande Francesco Scali.

ne parliamo lunedi' 2

Su Rai Due all’1, 20 avete il biopic “Escobar” diretto dal nostro Andrea Di Stefano con Benicio Del Toro, Josh Hutcherson, Brian Geraghty. Per Di Stefano, attore di buona levatura in Italia, il film aprì le porte di Hollywood. Nulla di veramente esaltante, ma sempre buoni prodotti. Su Iris all’1, 55 torna, ma passa davvero molte volte, “The new World” di Terrence Malick con Colin Farrell, Christia Bale, Ben Chaplin e Q’Orianka Kilcher come Pocahontas.

c era una volta 2

Tra le rarità della notte una sorta di sentimentale-spionistico, “Disperatamente l’estate scorsa” di Silvio Amadio con Paola Pitagora e nino Segurini che fa l’agente della Stasi in fuga in Sardegna, Cine 34 alle 2, 50. Ci sono anche i Mamuthones e Umberto Raho. “C’era una volta" di Francesco Rosi con Sophia Loren e Omar Sharif ve lo segnalo perché scritto dell'appena scomparso Raffaele La Capria. Meno vista la commedia nera “Sono stato io” di Alberto Lattuada con Giancarlo Giannini, Silvia Monti, Hiram Keller, Orazio Orlando, Ely Galleani, Georges Wilson, Rete 4 alle 3, 25.

romanzo popolare

Giannini è un lavavetri che si autoaccusa di un delitto che non ha commesso e finisce anche in prigione. Un Lattuada più cupo del solito. Chiudo col bellissimo “Romanzo popolare” di Mario Monicelli con Ugo Tognazzi che fa l’operaio milanese comunista sposato con la bellissima Vincenzina di Ornella Muti. Hanno pure un figlio. Ma lei lo tradisce con un poliziotto meridionale, Michele Placido e parte il dramma. Dialoghi scritti da Beppe Viola e Enzo Jannacci. Lo trovate su Cine 34 alle 4, 30.

