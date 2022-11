IL DIVANO DEI GIUSTI - LO SO CHE STASERA AVETE BRASILE- SERBIA, MA SE NON VEDETE IL CALCIO, SU COSA PUNTERETE? IN PRIMA SERATA TROVATE IL DIVERTENTE “UNA FESTA ESAGERATA” DI VINCENZO SALEMME - IN SECONDA SERATA RITROVIAMO “ALIEN” DI RIDLEY SCOTT NELLA VERSIONE DIRECTOR’S CUT E “IMMAGINI DI UN CONVENTO”, DI JOE D'AMATO, PROTOHARD CHE VEDE UNA CONTESSINA CHIUSA CONTROVOGLIA IN CONVENTO CHE FINISCE SCHIAVA DI UN DEMONE BIRICHINO CHE SPINGE LE SUORE A MASTURBARSI E A… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

mercoledi 4

Lo so che stasera avete Brasile- Serbia, ma se non vedete il calcio, su cosa punterete? Avete già visto le prime puntate di “Mercoledì” di Tim Burton su Netflix? Così così, ahimé. Anche se trovo strepitosa Jenny Ortega come protagonista, che già avevo notato assieme a Mia Goth su “X” di Ti West e molto mi piacciono come genitore Catherine Zeta Jones e Luis Guzman, molto più simili al fumetto originale dei protagonisti delle varie versioni degli Addams.

lucky luciano 3

E in chiaro cosa abbiamo? E’ tutto un po’ visto in prima serata, in realtà. Ma, certo, mi rivedrei alle 21 su Rai Scuola il potente “Lucky Luciano” di Francesco Rosi con Gian Maria Volonté, Rod Steiger, Edmond O’ Brien, Vincent Gardenia, la stupenda Magda Konopka, Silverio Blasi, che di professione faceva il regista televisivo, Jacques Monod e perfino Carlo Mazzarella. O il divertente “Eroe per Caso” dell’inglesissimo Stephen Frears, scritto da David Webb Peoples, con Dustin Hoffman, Geena Davis, Andy Garcia, Joan Cusack, Tv2000 alle 21.

coma profondo 1

L’eroe per caso del titolo, quello che salva tutti i passeggeri di un volo è un divertente Dustin Hoffman. Non funzionò molto. Meglio il fanta-medico “Coma profondo” diretto da Michael Crichton, tratto dal romanzo di Robin Cook con Michael Douglas, Geneviève Bujold, Richard Widmark, Elizabeth Ashley, Rip Torn, Warner tv alle 21. Su Cine 34 trovate una doppietta di film di Vincenzo Salemme. Il primo, alle 21, è il divertente “Una festa esagerata” con Vincenzo Salemme stesso, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino, Iaia Forte, Nando Paone.

una festa esagerata 7

Ci sono buone battute e grande lavoro di tutto il cast. “Te la faccio vedere!” urla a un certo punto Teresa, cioè Tosca D’Aquino, la moglie un po’ cafona del geometra arricchito Gennaro Parascandolo, cioè Salemme, sulla loro bella terrazza sul golfo di Napoli mentre stanno preparando una festa mostruosa per i 18 anni della loro figliola. “Ma se non me la fai vedere nemmeno a letto…”, risponde Gennaro.

una festa esagerata 3

Tratto dalla sua omonima commedia riscritta per il cinema assieme a Enrico Vanzina, Salemme è ormai l’unico in Italia che riesce a portare avanti con successo una sana tradizione di commedia napoletana da vero capocomico. A volte meglio, a volte peggio. Ma sempre con un rispetto totale per i suoi attori e per la costruzione delle gag e delle trovate.

una festa esagerata

In questo caso, poi, si circonda di fedelissimi come una Tosca D’Aquino scintillante e giustamente sguaiata col tono della napoletana arricchita, “I peperoni non devono essere molli, ma duri e croccanti”, un Nando Paone arcigno e claudicante, e delle new entries di gran classe come una isterica Iaia Forte come vicina che non sopporta i rumori, e un Massimiliano Gallo nel ruolo di Lello, portiere in seconda, quindi “secondino”, che sogna il portierato grazie a un voto “uanime”, cioè unanime, di solida tradizione peppinesca.

a ruota libera 3

Nel mare di figure e figurine di contorno, la cameriera fedele al padrone, Antonella Morea, il finto cameriere indiano di Pozzuoli, Vincenzo Borrino, brillano anche un Francesco Paolantoni come assessore all’edilizia, un Giovanni Caccioppo come prete siciliano affamato di tutto, e uno strepitoso James Senese come se stesso. Alle 22, 50 trovate invece “A ruota libera” con Sabrina Ferilli, Manuela Arcuri e Carlo Buccirosso, nel ricordo, meno divertente.

15 minuti. follia omicida a new york 2

Su Iris alle 21 trovate invece “Arma letale 4” di Richard Donner con la coppia Mel Gibson & Danny Glover, Rene Russo, Joe Pesci, Jet Li, Chris Rock. Non ho mai visto, e sembra sia violentissimo, questo “15 minuti. Follia omicida a New York” di John Herzfeld con Robert De Niro e Edward Burns a caccia di due criminali, uno ceco e l’altro russo, Karel Roden e Oleg Taktarov, che filmano i loro omicidi in quel di New York. C’è anche Charlize Theron. Rai Movie alle 21, 10.

dark spell 1

Era una commedia piuttosta carina “Scrivimi una canzone” di Marc Lawrence II con Hugh Grant, vecchia star del pop che campicchia scrivendo canzoni, e Drew Barrymore, la star del momento, Scott Porter, Haley Bennett, Matthew Morrison, La5 alle 21, 10. Su Canale 27 alle 21, 10 trovate la terza avventura della Mummia con Brendan Fraser e Maria Bello al posto di Rachel Weisz, “La Mummia. La tomba dell’imperatore dragone” di Rob Cohen con Brendan Fraser, Jet Li, Maria Bello, John Hannah, Michelle Yeoh, Luke Ford, Russell Wong. Su Rai 4 passa un horror russo del 2021, “Dark Spell” di Svyatoslav Podgaevskiy con Yana Yenzhayeva, Konstantin Beloshapka, Ilya Yermolov.

santa subito 1

In seconda serata ritroviamo “Alien” di Ridley Scott nella versione director’s cut da 118 minuti, Rai 4 alle 22, 55, ma vi consiglio anche il bellissimo documentario di Alessandro Piova “Santa subito”, dedicata a Santa SCorese, vittima di violenza, uccisa alla fine degli anni ’80 a Bari con tredici coltellate. Su Warner tv alle 23 ritrovate “Avalanche Express”, thrillerone tutto su un treno in corsa per l’Europa e film sfortunatissimo.

avalanche express 3

Iniziato da Mark Robson, regista e produttore, che muore a metà lavorazione e terminato dal direttore della fotografia Jack Cardiff e Monte Hellman. Ma un mese dopo la morte di Robson sul set morì anche il coprotagonista, assieme a Lee Marvin, Robert Shaw. Non aveva neanche terminato il doppiaggio. Film monco e ricostruito, ma non era affatto male.

emanuelle perche' violenza alle donne? 3

In un mare di repliche arriviamo ai film della notte. Ci sarebbe “Emanuelle. Perché violenza alle donne?” di Joe D'Amato con Laura Gemser, Ivan Rassimov, Karin Schubert, Don Powell, Cine 34 alle 0, 40. Ultratrash, considerato il miglior film della serie con Laura Gemser. Di mezzo c’è anche una tratta delle bianche che parte da Roma, passa per Hong Kong e finisce in America. Fortina la sequenza del cinese cattivo che fa accoppiare le ragazze con gli animali che viene punito dalle brave ragazze, Laura Gemser e Karin Schubert, con un pomeriggio passato in un a gabbia con un cane sodomita.

immagini di un convento 1

Nel finalone, Emanuelle torna a casa su un peschereccio dove sollazza tutta la ciurma. Ci sono delle scene hard per la versione estera, ma tanto non le vedrete. A seguire, sulla stessa rete, trovate anche “Immagini di un convento”, sempre di Joe D'Amato con Paola Senatore, Marina Hedman, Paola Maiolini, Marina Ambrosini, Angelo Arquilla, altro protohard che vede una contessina, Paola Senatore (sì, vabbè…) chiusa controvoglia in convento che finisce schiava di un demone birichino che spinge le suore a masturbarsi e a fare cose poco convenienti.

immagini di un convento

Così finisce tra le braccia di Marina Frajese per una scena già super spinta. Sempre la Frajese, nel ruolo di Suor Marta, mentre va alla ricerca di un esorcista, viene violentata da una banda di briganti (o da Donal O’Brien?) in una delle prime scene hard che si siano mai viste sugli schermi italiani. Ricordo che a Trieste, al vecchio cinema a luci rosse, il Filodrammatici, ora chiuso, ci rimanemmo tutti con gli occhi sbarrati perché nessuno pensava di vedere una scena di sesso dal vero. Dubito che troverete stanotte questa scena.

i trasgressori 1

Alle 0, 55 su Rete 4 però potrete rifarvi con un capolavoro come “Psycho” di Alfred Hitchcock con Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam, mentre su Iris alle 2, 10 avete il thrillerone più moderno “I trasgressori” di Walter Hill con Bill Paxton, Ice T, William Sadler, Ice Cube, Art Evans.

nessuno mi puo' giudicare

Chiudo con due musicarelli d’epoca, “Cuore matto… matto da legare” di Mario Amendola con Little Tony, Eleonora Brown, Ferruccio Amendola, Lucio Flauto, Cine 34 alle 4, 20, e “Nessuno mi può giudicare” di Ettore M. Fizzarotti con Laura Efrikian, Fabrizio Moroni, Caterina Caselli, Alberto Terrani, Rai Movie alle 5. Li ho visti, li ho visti, ma non li ho mai davvero amati…

