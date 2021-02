IL DIVANO DEI GIUSTI - STANOTTE METTETE LA SVEGLIA ALLE 4,35: SU CINE34 C’È IL RARISSIMO HORROR CON SCENE HARD (CHE NON VEDRETE) "MALABIMBA" DI ANDREW WHITE ALIAS ANDREA BIANCHI, CON LA CONTURBANTE KATELL LAENNAC CHE, INVASATA DALLO SPIRITO PORCELLO DI UN'ANTENATA FA UNA MEGAPOMPA ALLO ZIO INFERMO AL GRIDO DI "TI CHIAMANO ‘LA STATUA’ MA ADESSO TI FACCIO MUOVERE IO, VEDRAI CHE TI PIACERÀ". GLI PIACE MA CI RIMANE SECCO. POI SEDUCE UNA SUORA PECCAMINOSA, LA GRANDE MARIANGELA GIORDANO, GIÀ PROTAGONISTA DI "QUANT'È BELLA LA BERNARDA, TUTTA NERA E TUTTA CALDA" NONCHÉ DAMA CRAXIANA DEL TEMPO. CI SONO ANCHE ELISA MAINARDI, CHE SI DICEVA "AMICA" DI FELLINI, COME MEDIUM. MA CHE RAZZA DI CINEMA ABBIAMO AVUTO E CHE RAZZA DI PAESE ERAVAMO? NON VOGLIO FARE IL MORALISTA, MA SONO FILM DAVVERO INFERNALI – VIDEO

Il divano dei giusti 23 febbraio.

Marco Giusti per Dagospia

ci vuole un gran fisico 1

Io lo so che stasera il film che aspettate di più non è né l'ottimo thriller di Ridley Scott "Black Rain" con Michael Douglas e Taratura Ken, La7 alle 21,15 subito dopo telegruber, né la modesta commedia al femminile "Ci vuole un gran fisico" di Sophie Chiarello con Angela Finocchiaro protagonista attorniata da maschi simpaticissimi come Raul Cremona, Elio, Giacomo Poretti, Cine34 alle 21, e neppure lo sballatissino "Lanterna verde" di Martin Campbell con Ryan Reynolds e Blake Liveley, canale 20 alle 21, 10, l'unico film di supereroi che non ha funzionato.

mariangela giordano malabimba 2

E non credo proprio che impazzite per "Gold-La grande truffa", Iris alle 21, con Matteo McConaughey truccato malamente. No. Il film che davvero attendete stasera, anzi stanotte è il rarissimo horror con scene hard (che non vedrete) "Malabimba" di Andrew White alias Andrea Bianchi su Cine34 alle 4,35, quello con la conturbante Bimba, interpretata da Katell Laennac, invasata dallo spirito porcello di un'antenata, che si matura davanti a tutta la famiglia, poi fa una megapompa allo zio infermo al grido di "Ti chiamano La Statua ma adesso ti faccio muovere io, vedrai che ti piacerà".

mariangela giordano quant e' bella la bernarda, chi la tocca e chi la guarda

Gli piace ma ci rimane secco poraccio (te credo). Poi seduce una suora peccaminosa, la grande Mariangela Giordano, già protagonista di "Quant'è bella la bernarda, tutta nera e tutta calda" nonché dama craxiana del tempo. Ci sono anche Elisa Mainardi, che si diceva "amica" di Fellini, come medium, e Patria Webley alias Patrizia De Rossi come Nais. Sempre nuda.

Ma che razza di cinema abbiamo avuto e che razza di paese eravamo? Non voglio fare il moralista, ma sono film davvero infernali. Trasmessi, inoltre, in copie impossibili e piene di tagli.

katell laennec, mariangela giordano malabimba

I fan del western classico ameranno molto il bellissimo film di Richard Brooks "Stringi i denti e vai", Rai Movie alle 21, 10, con Gene Hackman, James Coburn, Ben Johnson, Candice Bergen, Jan-Michael Vincent tutti pronti a vincere una specie di gara cavallo agli inizi del 900 attraverso l'America per un premio in denaro messo in palio da un giornale.

gene hackman stringi i denti e vai

La gara ci fu davvero nel 1908, da Evanston, Wyoming, a Denver, Colorado. 900 miglia a cavallo. Il mio preferito è Ben Johnson, che ricordo fresco di Oscar per "L'ultimo spettacolo".

Per i fan di Johnny Depp e Leonardo Di Caprio è invece imperdibile ""Buon compleanno mr. Grape" di Lasse Hallstrom, Cielo alle 21, 20. In seconda serata vedo un bello scontro tra lo strepitoso western di Sergio Sollima "La resa dei conti", Raimovie alle 23,40, con Lee Van Cleef a caccia del messicano Cuchillo di Tomas Milian, e " This Must Be The Place di Paul Schrader con Richard Gere vestito Armani, Lauren Hutton e Nina van Pallandt, un film che descrive davvero un'epoca e che lanciò Richard Gere come star internazionale.

black rain 1

Va rivisto anche il road movie americano di Paolo Sorrentino con Sean Penn truccato come il Cipolla "This Must Be The Place", Cine 34 alle 00,45 . Ricordo un grande inizio con Frances McDormand e una grande fine con Harry Dean Stanton, e già questo dovrebbe bastare.

this must be the place

Su Rai Movie alle 1,45 so già che se Ciro Ippolito avesse il televisore non si farebbe scappare "Pistoleri maledetti" col suo idolo Audie Murlhy diretto da Wulliam Witney, idolo di Tarantino. Nella notte passano meraviglie come "Mortacci" di Sergio Citti con Gassman Rubini McDowell e Andy Luotto che muore cagandosi addosso a Ostia nell'episodio che preferisco, Rete4 alle 3,05.

aldo giuffre' alvaro vitali mortacci

Ma anche un rarissimo "Ruba al prossimo tuo", commedia di Citto Maselli con Rock Hudson e Claudia Cardinale, RaiMovie alle 5, che ricordo modesta. Per non parlare del davvero ignoto "Siamo ricchi e poveri" di Siro Marcellini con Helene Remy, Gaby Andre', Giacomo Rondinella, Tina Pica e i fratelli Dante e Beniamino Maggio, Cine34 alle 2, 45. Imperdibile. Me lo segno. Primo film diretto da Siro Marcellini, che aveva lavorato in Africa con Augusto Genina.

claudia cardinale ruba al prossimo tuo

Lo intervistai per Stracult, ma non stava già molto bene e molti film non li ricordava. Questo era scritto da Domenico Rea e prodotto da Roberto Amoroso, operatore napoletano che filmo' nella realtà la rivolta contro i tedeschi delle 4 giornate di Napoli e poi passò alla produzione.

