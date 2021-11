IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - STASERA AVETE DUE PERLE NELLA TARDISSIMA NOTTE. LA PRIMA È “FIGLIO DELLE STELLE”, TRA I PRIMI FILM DEI VANZINA, CON ALAN SORRENTI E LA BELLISSIMA CANTANTE JENNIFER COME PARTNER. LA SECONDA È “COSE DI COSA NOSTRA”, LA MAFIA COMICA SECONDO STENO - IL PUBBLICO DEI MASCHI ARRAPATI PUÒ AUGURARSI DI VEDERE QUALCOSA PIÙ DEL SOLITO IN “IL LABIRINTO DEI SENSI”, HARD GIRATO DA JOE D’AMATO NEL 1993 CON MONICA SELLERM STEVEN ROGERS E LORA LUNA. BUONA FORTUNA - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

In tv stasera in chiaro vi dico subito che avete due perle nella tarda, tardissima notte. La prima è, Rai Movie alle 2, 40, “Figlio delle stelle”, tra i primi film dei Vanzina, con Alan Sorrenti, proprio lui, e la bellissima cantante francese Jennifer come partner.

La storia vede un cantante di successo depresso che si innamora della figlia del padrone di un albergo dove è andato a curarsi la depressione. Ma il padre non gradisce troppo. Musicarello patinato che andò malissimo, ma di grande culto e pochissimo visto anche allora. Al punto che venne rieditato come “Tu sei l’unica per me”, con altrettanto insuccesso.

La seconda perla è “Cose di Cosa Nostra”, Rete 4 alle 2, 50, la mafia comica secondo Steno, con Carlo Giuffré, Vittorio De Sica, Pamela Tiffn, Jean-Claude Brialy, Aldo Fabrizi, Salvo Randone. Era un film ricco e pieno di caratteristi meravigliosi, Cannavale, Antonelli, Vingelli. Lo vidi allora, nel 1971 e mi ricordo che non piacque a nessuno, Malgrado il cast. Da recuperare.

In prima serata stasera avete comunque, su Iris alle 21, un capolavoro di Howard Hawks, “Un dollaro d’onore” con John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Angie Dickinson, Walter Brennan. Su questo film non si discute, è perfetto, una macchina di ingegneria di costruzione narrativa e di messa in scena. Da far vedere nelle scuole.

Anche Tarantino, che odia assurdamente il cinema western epico di Ford, si arrende di fornte a Hawks. E’ puro cinema.

Altro grande classico della prima serata sarebbe, Tv2000 alle 21, 10, “Un posto al sole” di George Stevens con Montgomery Clift, Liz Taylor, Shelley Winters. Per noi che abbiamo vissuto in diretta la prima tv quando si parla di “Un posto al sole” ci viene sempre in mente la versione televisiva con Warner Bentivegna e Vorna Lisi. Il film di Stevens era grandioso, anche se poco adatto a noi ragazzi, del resto come la serie tv.

Su Cine 34 alle 21 avete il modesto “Sing Sing” con la coppia Celentano – Montesano, due episodi più o meno attaccati. Su Paramount dalle 21, 10 sia il primo ”Piovono polpette” di Phil Lord e Chris Miller che il sequel, “Piovono polpette 2”.

Su Rai Movie arriva “A Private War” di Matthew Heineman con Rosamund Pike, Jamie Dornan, Stanley Tucci, ottimo biopic sulla giornalista di guerra inglese Marie Colvin. Il film è in pratica una documentatissima cronaca delle quattro missioni più importanti della Calvin, quando perde un occhio in Sri Lanka in mezzo alle tigri Tamil, e lo rimpiazza con una benda alla John Ford, quando si ritrova in mezzo alla primavera araba in Libia, e intervista il colonnello Gheddafi a pochi giorni dalla sua morte, in Iraq, a Falluja, e a Homs, in Siria, dove troverà la morte per essersi spinta davvero troppo oltre nel suo voler documentare fino all’impossibile la tragica sorta di ventottomila civili bombardata da Assad.

Certo, un po’ di melassa e di retorica c’è, un po’ di birignao alla Virginia Raffaele c’è, ma non era facile trattare un personaggio così complesso come Marie Colvin, figura leggendaria del “Sunday Times”, coraggiosa ma vanitosissima, anche nelle missioni più pericolose indossa il suo reggipetto La Perla (“così se muio mi riconoscono…”), e anche se il film non è un capolavoro, ma non è affatto male, l’interpretazione di Rosamund Pike è supersnob, ma piena di vita e di gran classe.

Su Rai 5 alle 21, 15 il film storico processuale “The Conspirator” diretto da Robert Redford con James McAvoy avvocato della donna, Robin Wright, che aiutò nella fuga l’assassino di Lincoln, John Wilkins Booth, interpretato qui da Toby Kebbel, nel 1865.

Buono, davvero buono, “Apes Revolution” di Matt Reeves, seconda parte del remake de “Il pianeta delle scimmie”, con Andy Serkis, Jason Clarke, Keru Russell, Gary Oldman, Kodi Smit-McPhee. Un Cesare deve morire. Anche tra le scimmie.

Sì, perché il perfido Koba, più cattivo del Babo melvilliano (“Benito Cereno”), cova un odio per la razza umana che lo porterà a infrangere la prima legge della cultura scimmiesca: scimmia non uccide scimmia.

E a tentare una rivoluzione per il possesso del Pianeta Terra che prevede il tradimento verso il leader delle scimmie sapienti, Cesare, troppo legato agli umani. Altro che Renzi.

Su Rai Uno alle 21, 25 passa “Lea” di Marco Tullio Giordana con Vanessa Scalera e Linda Caridi, film civile sul caso di Lea Garofalo, testimone di mafia da proteggere. In seconda serata, Cine 34 alle 23, 30, il pubblico dei maschi arrapati può augurarsi di vedere qualcosa più del solito in “Il labirinto dei sensi”, hard girato da Joe D’Amato nel 1993 con Monica Sellerm Steven Rogers, Lora Luna. Buona fortuna.

Su Rai Movie alle 23, 05 passa l’ottimo “Lettere da Berlino” diretto dall’attore francese Vincent Perez con Emma Thompson e Brendan Gleeson nei panni dei genitori di un soldato tedesco scomparso che lasciano lettere contro i nazisti in una Berlino in piena guerra. Daniel Bruhl è l’ufficiale che cerca di scoprire chi ci sia dietro le lettere.

Divertente ma niente di più “Svalvolati on the Road” di Walt Becker con Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William Macy e Marisa Tomei, Nove alle 23, 35. Per i fan del grande cinema americano e di William Wellman sarebbe assolutamente da non perdere, Iris alle 00, 05, “Oceano rosso” o “Blood Alley”, film di propaganda anticomunista del 1955 con John Wayne, Laren Bacall e Anita Ekberg nella Cina di Mao.

Wayne prese il posto di Robert MItchum quando venne cacciato dals et da Wellman. La Bacall, che era democratica, pensava di venir sbattuta fuori da Wayne, che invece fu gentilissimo con lei. "Non un gran film", disse poi, "ma mi piaceva lavorare con Duke. Non andava d'accordo politicamente, ma funzionò bene. avevamo una bella chimica". Non si vede da anni e anni.

Ottimo nuovo film di fantascienza russa questo “Sputnik” di Egor Abramenenko con Pyotr Fyodorov, Oksana Akinshina, Rai 4 alle 00, 20. Per i fan di Muccino torna “Baciami ancora” con Favino-Accorsi-Santamaria-Puccini su Cine 34 alle 1, 15. Tutto si chiude alle 5 di notte su Rai Movie con l’avventuroso di Pino Mercanti “Il vendicatore mascherato” con Guy Madison, allora amante anche di Oriana Fallaci, Lisa Gastoni, Jean Claudio e Gastone Moschin. Imperdibile, ahimé.

