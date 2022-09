IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA CHE VEDIAMO? "CINE 34" SI BUTTA SULLA DOPPIETTA LINO BANFI, PRIMA “SPAGHETTI A MEZZANOTTE” ALLE 21 E POI A SEGUIRE “CORNETTI ALLA CREMA” - ALMENO CANALE 27 ALLE 21, 10 CI PROPONE IL DIVERTENTE STRACULT “MR. CROCODILE DUNDEE” - CIELO ALLE 21,15 CI PORTA UN PO’ DI EROTISMO CON “PROFUMO”. FLORENCE GUERIN CI CONCEDE UNA GRANDE SCENA DI CULTO, COL MARITO CHE GIOCA ALLA ROULETTE RUSSA INFILANDOLE LA PISTOLA POTETE CAPIRE DOVE…- VIDEO

i may destroy you 6

Marco Giusti per Dagospia

Stasera che vediamo? A che punto siete con “Wanna”, la potente miniserie Netflix su Wanna Marchi? E con “I May Destroy You” con Michaela Coel su Sky? Mi sto guardando su Sky anche i nuovi episodi di “Petra” di Maria Sole Tognazzi, dove la coppia Paola Cortellesi – Andrea Pennacchi funziona alla meraviglia.

47 ronin 2

In chiaro mi sarebbe piaciuto segnalarvi come qualcosa di interessante la penultima versione (2014) della storia dei “47 Ronin”, diretta da Carl Rinsch con Keanu Reeves come il protagonista mezzosangue Kai, Hiroyuki Sanada come Oishi, Tadanobu Asano come Lord Kira, Rinko Kikuchi come la Strega, Kô Shibasaki come Mika, Canale 20 alle 21, 05, ma leggo solo critiche terribili, un inutile uso del 3D (ma perché poi?), degli effetti speciali per mostri che non ci sono mai stati.

spaghetti a mezzanotte

E un budget da 200 milioni di dollari della Universal che non sono mai rientrati a casa, visto che ne ha incassati 150 globali, e solo 2 in Giappone. Ahi! Però mi interessa lo stesso. Anche perché non ci sono così ricche alternative. Cine 34 si butta sulla doppietta banfiota, prima “Spaghetti a mezzanotte” di Sergio Martino con Lino Banfi, Barbara Bouchet, Teo Teocoli, Alida Chelli, Pippo Santonastaso alle 21 e poi, alle 22, 50, “Cornetti alla crema” con Edwige Fenech, Lino Banfi, Gianni Cavina, Marisa Merlini, Milena Vukotic. Visti e stravisti.

mr. crocodile dundee 2

Almeno Canale 27 alle 21, 10 ci propone il divertente stracult “Mr. Crocodile Dundee” diretto da Peter Faiman nel 1986 con Paul Hogan il Bud o il Terence australiano, già una star degli spot, Linda Kozlowski, John Meillon. Rai Movie alle 21, 10 si lancia su un thriller sicuro, “Derailed – Attrazione letale” di Mikael Håfström con Clive Owen, Vincent Cassel, Jennifer Aniston, che funziona solo se non conosci la storia. Quindi me ne sto zitto. Tv2000 alle 21, 10 presenta invece il romantico, riuscitissimo piccolo film irlandese “Once – Una volta” di John Carney dove si incontrano due anime in fuga, John Carney, un musicista di strada, Glen Hansard, e una ragazza cecoslovacca che suona il piano, Markéta Irglová. Incantevole.

florence guerin profumo

Cielo alle 21, 15 ci porta un po’ di erotismo con il sofisticato ma non troppo “Profumo” di Giuliana Gamba, la versione femminile di Joe D’Amato, con Florence Guerin, Luciano Bartoli, Robert Egon Spechtenhauser. Dopo una serie di hard firmati Therese Dunn, e la sceneggiatura di “La signora della notte”, fa qui il suo esordio nel soft porno con la produzione del mitico Galliano Juso. Ma il film è un po’ trattenuto, mostra il culo più il bellone Tobias Hoesl, ribattezzato chissà perché Robert Egon Spechtenhauser della bellissima Guerin.

se mi amate 1

Lei ci concede una grande scena di culto, col marito che gioca alla roulette russa infilandole la pistola potete capire dove. Ma la Gamba ha una regia decisamente meno voyeristica dei suoi colleghi maschi e in cerca di bizzarie. Da vedere, però. Piuttosto rara, anche se non sembra particolarmente riuscita, la dark comedy con malati terminali “Se mi amate” diretta dal vecchio Sidney Lumet con James Spader, Kyra Sedgwick, Helen Mirren, e Wallace Shawn e Anne Bancroft che fanno un diavolo e un angelo, 7Gold alle 21, 15.

the day after tomorrow – l’alba del giorno dopo

Italia 1 alle 21, 20 ci propone un altro simpatico film apocalittico come “The Day After Tomorrow. L’alba del giorno dopo” di Roland Emmerich con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Sela Ward, Arjay Smith. Canale 5 alle 21, 20 getta un asso forse vincente, la commedia sentimentale anni ’80 “Nessuno come noi” diretta da Volfango De Biasi, scritta da Marco Ponti e Luca Bianchini, con Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri, Vincenzo Crea. Non male, attenzione. “Capisco che sia eccitante scoparsi l’insegnante del proprio figlio, ma…”. Ma… cosa? Dai.

nessuno come noi

Siamo alla fine degli anni ’80 nella Torino ancora saldamente dell’Avvocato, tra paninari col piumino, Gilera 125, musica disco, i primi cellulari grossi così che facevano scoppiare i matrimoni. E, soprattutto, siamo in un tempo dove i professori non sono dei morti di fame come oggi, ma sono ancora fighi e affascinanti. Maschi e femmine. Al di là delle storie d’amore sia degli adulti che dei giovani liceali coi brufoli, il film è una specie di spaccato della vita a Torino sul finire degli anni ’80 ricostruita con molta accuratezza. Soprattutto per vestiti, auto, locali.

nessuno come noi

Mancano i cinephiles torinesi del tempo, certo, quelli non interessano a nessuno oggi, e manca lo strascico della lotta politica che dieci anni prima aveva provocato non pochi lutti nella città. Lo stimato professor Umberto Fioravanti, interpretato da Alessandro Preziosi, è un ricco e benestante borghese di Torino, con bella casa, bella moglie un po’ triste, Christiane Filangieri, un figlio liceale, Romeo, Leonardo Pazzagli, che lo venera. Ma Umberto non sta così bene né con la moglie né con se stesso. “Dove vai?”, gli chiede la moglie mentre esce di casa. “Ad annegare nella mia ipocrisia!”.

nessuno come noi

Invece di buttarsi nella lotta politica, come avrebbe fatto dieci anni prima, si innamora perdutamente dell’insegnante del figlio, Betty Bottone, interpretata da una Sarah Felberbaum raggiante coi capelli pettinati a imitazione di Meg Ryan. “Cazzo come sei bella!”, fa lui, poco fine. Le fa una corta spietata, più o meno come si faceva negli anni ’80 (no, oggi non usa più). E non le intasa di uozzapp o sms il cellulare perché lei non ce l’ha, ha solo una rudimentale segreteria telefonica del tempo. E lei cede. Era ovvio. Perché lui è bello e stimato. Ma anche parecchio sposato.

nessuno come noi

Contemporaneamente, il figlio Romeo, un po’ zuccone, si lega al nerd della classe, Vince, interpretato da Vincenzo Crea, che per giunta è anche terrone, con padre che tifa Juventus. Grazie al nuovo amico studioso, Romeo migliora come rendimento scolastico, mentre Vince si scioglie dal sacco di patate che era e inizia a vestirsi un po’ da paninaro, anche se seguita a puntare su una compagna di classe, Caterina, cioè Sabrina Martina. Inutilmente, perché Caterina si innamora invece di Romeo, creando non poco scompiglio. E anche Umberto dovrà rendersi conto che deve scegliere.

i pornodesideri di silvia 2

In seconda serata vi segnalo il giallo canadese, piuttosto complesso, “The Devil’s Knot. Fino a prova contraria” di Atom Egoyan con Reese Witherspoon, Colin Firth, Mireille Enos, James Hamrick, Kristopher Higgins, Rai Movie alle 23. Cielo alle 23, 15 si butta su un vecchio porno del 1977, “I pornodesideri di Silvia” del vecchio specialista Franz Josef Gottlieb con Corinne Cartier alias Corinne Brodbeck, qui al suo secondo film dopo “La porno villeggiante” (ma smise subito…), Gianni Garko alias Sartana, Olivia Pascal (che non smise affatto), Frits Hassoldt, Betty Vergès e la mitica/mitico Ajita Wilson. Mai visto, confesso. Temo che sia un po’ noioso.

WILLIAM HURT KATHLEEN TURNER - BRIVIDO CALDO

7Gold alle 23, 30 rilancia il capolavoro noir super-erotico “Brivido caldo” di Lawrence Kasdan con William Hurt e Kathleen Turner al loro meglio, Richard Crenna, Mickey Rourke. Italia 1 alle 23, 50 presenta invece l’ottimo film di mare e marinai indomiti “la tempesta perfetta” di Wolfgang Petersen con George Clooney, Mark Wahlberg, John C. Reilly, Karen Allen, Diane Lane, William Fichtner. A mezzanotte su Canale 5 avete “Figli” di Giuseppe Bonito e scritto da Mattia Torre con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. Un film di amici.

figli 1

Ma non secondo il solito modello cinematografaro romano del cinema fatti dagli amici che poi andranno a vedere solo loro. Qui si sente un sincero calore fra tutti, attori, produttori e troupe, e un rispetto totale per il progetto che Mattia Torre non ha potuto portare a termine. Un calore e un rispetto per un film che parla in termini comico-drammatici di un tema importante come fare i figli oggi. E i rapporti che cambiano fra i genitori e il resto del mondo, nonni compresi. Che qui sembrano proprio i peggio nella loro corazza di sicurezza pensionistica e, addirittura, voglia di futuro.

figli 2

“Non morite neanche più” urlerà alla madre Paola Cortellesi al rifiuto di darle una seria mano nell’organizzazione della famiglia con due figli, mentre il padre di Valerio Mastandrea progetta con la sua nuova compagna, oltre ai balli sudamericani, addirittura un suo nuovo figlio. Non è sempre così, lo dico da nonno, ma certo un problema tra la generazione di trenta-quarantenni e quella precedente, i sessanta-settantenni, esiste. E, certo, sia Torre che i due protagonisti sembrano saperne qualcosa sull’argomento e mettere parte delle loro esperienze nella storia, che è divisa in capitoletti come fosse una striscia comica.

figli 3

Si va dalla ricerca della baby sitter all’uscita serale della coppia tra mille paure e voglia di tornare subito a casa, dai rapporti con gli amici al desiderio di aprirsi a nuove storie. Tutto molto divertente, lo ammetto, inoltre costruito con grazie e con tante partecipazioni di amici attori, da Valerio Aprea a Stefano Fresi, da Paolo Calabresi a Andrea Sartoretti, da Gianfelice Imparato alla coppia Carlo De Ruggeri Massimo De Lorenzo. come è nelle serie, dove ogni attore potesse fare il suo numero e dare il suo apporto.

casta e pura 3

Rete 4 a mezzanotte presenta la commedia del 2012 con avvocati fetenti che salvano clienti orrendi dalle più complesse situazioni “Volano coltelli”, di Bill Guttentag con Rob Lowe, Carrie-Anne Moss, Jamie Chung, Julie Bowen, Saffron Burrows. Critiche modeste. La 7 alle 00, 10 punta sul biopic calcistico “Best” di Mary McGuckian con John Lynch, Ian Bannen, Linus Roache, Ian Hart, mentre Cine 34 alle 00, 45 torna sulla commedia erotica samperiana con “Casta e pura” con la divina Laura Antonelli in mezzo a una marea di maschi, Fernando Rey, Massimo Ranieri, Enzo Cannavale, Christian De Sica.

franco nero django

Rai Tre presenta un po’ vergognosamente all’1, 20 un film di animazione come “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti, tratto dal celebre romanzo scritto e illustrato da Dino Buzzatti costruito per un pubblico non di adulti già semi-addormentati sul divano. Boh?! Alle 2, 05 su La7 trovate il vecchio e sempre favoloso “Django” di Sergio Corbucci con Franco Nero, Loredana Nusciak, Eduardo Fajardo, scritto da Franco Rossetti e Piero Vivarelli. Diffidate dalle imitazioni, come “Django sfida Sartana” di Pasquale Squitieri con George Ardisson e Tony Kendall, cioè Giorgio Ardisson e Luciano Stella, che potete vedere su Rete 4 alle 2, 55.

django sfida sartana

“Li feci prima di tutto per denaro e poi perché non avendo frequentato scuole di cinema avevo bisogno di fare esperienza”, ricordava Squitieri parlando dei suoi western. Roberto Bessi, che fa qui il suo esordio come produttore dopo essere stato aiuto regista di Franco Rossetti e Sergio Garrone, ricorda che fu lui a offrire la regia del film a Squitieri dopo che aveva girato il serissimo “Io e Dio”. “Utilizzai la stessa sceneggiatura di Ercole sfida Sansone di Pietro Francisci e ne feci Django sfida Sartana.”

Ma Squitieri era ancora alle prime armi e non particolarmente adatto al genere. “Squitieri aveva in testa di fare un western alla Sam Peckinpah e girò moltissimo. Allora lo abbiamo dato a un montatore esperto, come Amedeo Giomini, che lo ha montato molto stretto, a un’ora. Così era troppo corto e abbiamo chiesto a Sergio Garrone di girare qualche scena in più per fare metraggio.”

cortesie per gli ospiti

Su Iris alle 3, 55 avete un vecchio film di Paul Schrader tratto da un romanzo di Ian McEwan, “Cortesie per gli ospiti” con Natasha Richardson, Rupert Everett, Christopher Walken, Helen Mirren. Cine 34 alle 4, 30 lancia un tardo avventuroso di Sergio Sollima come “La Tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa!” con Kabir Bedi, Philippe Leroy, Massimo Foschi, Adolfo Celi, Therese Ann-Savoy e Mirella D’Angelo. La chiudo qui.

django contro sartana george clooney la tempesta perfetta i may destroy you 4 la tigre e ancora viva. sandokan alla riscossa 1 la tigre e' ancora viva sandokan alla riscossa! KATHLEEN TURNER WILLIAM HURT - BRIVIDO CALDO i may destroy you 1 volano coltelli 1 volano coltelli 2 volano coltelli 3 la famosa invasione degli orsi in sicilia best 3 la famosa invasione degli orsi in sicilia la famosa invasione degli orsi in sicilia 1 best 1 i may destroy you 3 best 2 se mi amate 2 petra 2 paola cortellesi photocredit luisa carcavale the day after tomorrow – l’alba del giorno dopo 1 florence guerin profumo 7 figli 5 figli 4 devil's knot fino a prova contraria 1 devil's knot fino a prova contraria 2 devil's knot fino a prova contraria 3 47 ronin 1 florence guerin profumo 1 i pornodesideri di silvia 1 wanna serie netflix 1 47 ronin 3 petra 1 paola cortellesi photocredit luisa carcavale i may destroy you 2 nessuno come noi wanna marchi serie netflix 3 cornetti alla crema 4 cornetti alla crema 3 cornetti alla crema cornetti alla crema 5 cornetti alla crema spaghetti a mezzanotte lino banfi alida chelli spaghetti a mezzanotte once una volta once – una volta derailed – attrazione letale 2 once una volta 2 spaghetti a mezzanotte 2 derailed – attrazione letale 1 derailed – attrazione letale alida chelli lino banfi spaghetti a mezzanotte 1 spaghetti a mezzanotte 1 wanna marchi serie netflix 2 wanna marchi stefania nobile i may destroy you 5