Marco Giusti per Dagospia

parasite 1

E stasera che vediamo? Beh. Intanto stasera su Rai Tre alle 21, 20 avete “Parasite” di Bong Joon-ho, che sbancò prima Cannes e poi gli Oscar. Dal regista di film popolari e giù molto occidentalizzati come “The Host”, “Snowpiercer”, “Okja”, ci arrivava questa commedia ultradark che aveva come tema la lotta di classe in quel di Seoul. Diciamo che non siamo all’horror, più adatto a Jordan Peel, ma allo splatter pesante alla Joker sì.

parasite bong joon ho

Del resto vivevamo e viviamo ancora, pensiamo solo agli oligarchi russi e a tutti i ricconi nostrani, in una società dove da una parte ci sono i super-ricchi che abitano in case stupende firmate da celebri architetti e da un’altra famiglie miserabili che vivono da parassiti nei sottoscala. I due mondi si incontrano solo quando i ricchi assumono come camerieri, autisti, i poveri. Ma il divario e l’odio fra loro è ormai davvero grande per una coesistenza pacifica.

parasite 2

Come in Us di Jordan Peele, come nel Joker di Todd Phillips e come in Shoplifters di Koreeda ci sono problemi di identità, di sdoppiamenti, di vite rubate che ha creato il capitalismo. E c’è, ovviamente, il momento dello scoppio di tutta questa violenza repressa e di vite non vissute con la propria faccia.

coverlg_homeodiO L ESTATE

Guardate che non è male la commedia con Aldo Giovanni e Giacomo “Odio l’estate” diretto dai tre assieme a Massimo Venier (dopo anni di separazione), Canale 5 alle 21, 20, ma dove le mattatrici sono le loro tre mogli. Anche i tre, come dei loro non più giovani spettatori, sono sposati, ma loro con tre commedianti di rango, la depressa Lucia Mascino con Giacomo, la buffa Maria Di Biase con Aldo, la paziente Carlotta Natoli con Giovanni, hanno dei figli e non pochi problemi.

odiO L ESTATE

Giacomo è un dentista che non riesce a comunicare né col figlio né con la moglie e aspetta come una manna la flat tax berlusconiana, Giovanni ha un negozio di accessori per scarpe che non funziona più bene e dovrà probabilmente chiudere, Aldo è quello che sembra più allegro di tutti, ma la moglie pensa che nasconda un segreto. L’idea del film ruota attorno al fatto che per la disattenzione di una agenzia, le tre famiglie si ritrovino su un’isola non precisata del sud (ma siamo in Puglia grazie alla Film Commission più potente d’Italia), a dover dividere la stessa casa. Ma la vacanza, dal disastro che sembra all’inizio, si dimostrerà più interessante del previsto, grazie anche ai buoni rapporti che si stabiliscono tra i figli e tra le mogli.

le eta' di lulu' 1

E’una prima anche “Giustizia privata”, thriller dello specialista F. Gary Gray con Gerard Butler, Jamie Foxx, Colm Meaney, Italia 1 alle 21, 20. Cielo alle 21, 15 rispolvera il primo e in fondo unico film erotico di Francesca Neri, “Le età di Lulù”, diretto dallo spagnolo Bigas Luna. Fu il suo primo film di grande successo e il suo lancio come star sexy, anche se subentrò a dieci giorni dall’inizio delle riprese a Angela Molina che, all’ultimo non se la sentì.

francesca neri le eta di lulu

Ma le sue scene con i maschi spagnoli, c’è anche Javier Bardem, lasciarono il segno. Il film è diviso in due parti, con Lulù più giovane e Lulù adulta. La Molina avrebbe dovuto dividere il ruolo con la sorella più piccola, invece la Neri le fa tutte e due. Penso che sia carina la commedia matrimoniale “The Wedding Date. L’amore ha il suo prezzo”, pochadona del 2005 diretta da Clare Kilner con Debra Messing di “Will e Grace”, Dermot Mulroney, una giovane Amy Adams, canale 27 alle 21, 10.

arrivano i prof

Su Rai Movie trovate “Arrivano i Prof” di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase (è il suo momento) e Pietro Ragusa. Al cinema qualche anno fa andò bene, esordì con un weekend da oltre un milione di euro. Vai a farli oggi. Davvero bruttino “Operazione U.N.C.L.E” di Guy Ritchie con Henry Cavill e Arnie Hammer, ma anche le bellissime Alicia Vikander e Elizabeth Debicki, remake-reboot non meno inutile di quello di “Altrimenti ci arrabbiamo” con due protagonisti senza identità. Andò malissimo e non si farà mai il sequel.

michele placido barbara bouchet sabato domenica e venerdi

Meglio la commedia sexy a episodi “Sabato domenica e venerdì” Cine 34 alle 21. Tre diversi registi, anzi quattro, Sergio Martino, Pasquale Festa Campanile, Castellano e Pipolo, che dirigono tre episodi che non hanno granché in comune. Il più riuscito, a parte il delirio della Fenech “giapponese” innamorata di Banfi, ci sembrò allora quello di Celentano, con il balletto del Crazy Horse. Anche quello più stravagante.

lino banfi edwige fenech sabato domenica e venerdi

Lova Moor, stripteuse di gran culto, allora trentenne, fu anche l’ultima moglie di Alain Bernardin, patron del locale e del balletto. C’è quindi anche un po’ di situazione autobiografica nel raccontino. Grande cast secondario, dove trionfano Salvatore Baccaro, un giovane Ernest Thole, Lory Del Santo e Maria Teresa Ruta quando si spogliava. Su Iris, come ogni venerdì, alle 21 passa un film diretto da Clint Eastwood, come questo “Potere assoluto” con Clint e Gene Hackman, Scott Glenn e E.G.Marshall, Ed Harris e Laura Linney. Ottimo.

ricchi ricchissimi praticamente in mutande

In seconda serata avete “Trappola in alto mare” di Andrew Davis con Tommy Lee Jones e Steven Seagal, Rai 4 alle 23, 50, “Era mio padre” di Sam Mendes con Tom Hanks, Paul Newman e Jude Law su Rai Movie alle 23, una perla della commedia sexy come “Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande” di Sergio Martino con Pippo Franco al mare con la famiglia nella spiaggia dei nudisti, Lino Banfi e Renaro Pozzetto, Edwige Fenech e Janet Agren, Cine 34 alle 23, 20. Imperdibile.

Ricordo come buono “Bocca da fuoco” di Michael Winner, film pensato per Charles Bronson che uscì di scena quando entrò come invadente co-protagonista Sophia Loren e non riuscì più a piazzare sua moglie Jill ireland. Al suo posto arrivò James Coburn, oltre a O.J. Simpson, Eli Wallach, Anthony Franciosa, Vincent Gardenia, il pugile Jake LaMotta e perfino Victor Mature, alla sua ultima apparizione, che fa l’uomo più ricco del mondo. Venne pagato 5000 dollari cash per non perdere la pensione.

carmen russo mia moglie torna a scuola

La storia di Sophia che prendeva il sole nuda sulla spiaggia, magari è leggenda, e forse ve l’ho già detta. La notte si scalda con Renzo Montagnani e Carmen Russo in “Mia moglie torna a scuola” di Giuliano Carnimeo, Cine 34 all’1, 40. Ci sono anche Enzo Robutti e Tony Ucci. L’idea è che Carmen Russo, procace moglie di Montagnani, si senta ignorante e voglia tornare a scuola e diplomarsi. Solo che il marito è geloso e la segue a scuola, diventando facile bersaglio degli studenti.

DOGMAN

Gran finale con Carmen che al momento dell’esame con i professori schierati rimane nuda e provoca non pochi mal di testa. Su Iris all’1, 55 arriva “Superman” di Richard Donner, il primo episodio del Superman con Christopher Reeve. Grande cast, con Margot Kidder come Lois Lane, Gene Hackman come lex Luthor, Marlon Brando come il padre di Superman, Glenn Ford, Maria Schell, Ned Beatty. Molto divertente. Rai Due alle 2 esatte ripropone “Dogman” di Matteo Garrone con Marcellino Fonte e Edoardo Pesce quando non si credeva Bud Spencer.

DOGMAN

Tra le buone offerte della notte arriva anche “In grazia di Dio” di Edoardo Winspeare con Celeste Casciaro. Laura Licchetta, Rai Movie alle 2, 55, il mai visto “Lo zappatore” di Trate Furlan con Gabriele Ferzetti, Marisa Merlini (che trovate anche come preside di “Mia moglie torna a scuola”!), Nico Pepe. Chiudo con un thriller di Dario Argento, “Il cartaio” con Stefania Rocca Silvio Muccino quando aveva ancora la zeppola, Adalberto Maria Merli, Cine 34 alle 4, 20.

