IL DIVANO DEI GIUSTI/2 - E STASERA IN CHIARO COSA ABBIAMO? CREDO CHE CI TIREREBBE SU UNA BELLA ACCOPPIATA DI FILM CON IL VECCHIO ARNOLD SCHWARZENEGGER COME “TERMINATOR 2” E “ATTO DI FORZA” - I FAN DELLE BELLE ATTRICI SEMPRE NUDE DEGLI ANNI ’70 STASERA TROVANO DUE LORO BENIAMINE COME ANNA MARIA RIZZOLI NEL CLASSICO “LA RIPETENTE FA L’OCCHIETTO AL PRESIDE” DI MARIANO LAURENTI, CON LINO BANFI, ALVARO VITALI E TUTTA LA BANDA E NADIA CASSINI NELL’ESOTICO-EROTICO “IL DIO SERPENTE” DI PIERO VIVARELLI… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

terminator 2.

E stasera in chiaro cosa abbiamo? Credo che ci tirerebbe su una bella accoppiata di film con il vecchio Arnold Schwarzenegger come “Terminator 2” di James Cameron con Linda Hamilton, Iris alle 21, e “Atto di forza” di Paul Verhoeven con Sharon Stone e Michael Ironside, Iris alle 23, 50, due capolavori di due registi completamente diversi che seppero come usare un personaggio come importante come Arnold. Certo, è molto divertente, a cominciare dal titolo, anche “L’uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot” di Robert D. Krenikovsi con il baffuto Sam Elliott e Aidan Turner, Rai4 alle 21, 20.

la ripetente fa l’occhietto al preside

I fan delle belle attrici sempre nude degli anni ’70 stasera trovano due loro beniamine come Anna Maria Rizzoli nel classico “La ripetente fa l’occhietto al preside” di Mariano Laurenti, con Lino Banfi, Alvaro Vitali e tutta la banda, Cine 34 alle 21, e Nadia Cassini nell’esotico-erotico “Il dio serpente” di Piero Vivarelli con Galeazzo Benti e Beryl Cunningham, Cielo alle 21, 15.

Il dio serpente

La scoperta di Nadia Cassini ne “Il dio serpente” fu una bomba assoluta. Ricordo che cercai inutilmente di farla venire a Venezia, dove venne Vivarelli, per la visione del film nella rassegna Kings of B’s che vedeva ogni sera Quentin Tarantino come guest star.

driven il caso delorean 2

Ci sarebbero altri film magari di qualche interesse, “Driven – Il caso DeLorean” di Nick Hamm con Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer, Corey Stoll, traffico di coca e auto veloci, Rai Tre alle 21, 20, o il terribile “L’ultima discesa” di Scott Waugh con Josh Hartnett e Mira Sorvino su uno snowboarder in grave difficoltà tra le montagne innevate del Nevada, Canale 20 alle 21, 05. O “Poliziotto a quattro zampe” di Rod Daniel, uno di quei film che rovinarono la reputazione di James Belushi, Canale 27 alle 21, 10.

lezioni private 3

In seconda serata abbiamo il ritorno sempre gradito della commedia sexy “Lezioni private” di Vittorio De Sisti con Carrol Baker, Renzo Montagnani, Leonora Fani, Ron, Cine 34 alle 22, 45. O il vecchio eroico western di Lucio Fulci, ma scritto da Fernando Di Leo, “Le colt cantarono la morte e fu… Tempo di massacro” con George Hilton, Franco Nero, Nino Castelnuovo, cinico e violento, 7Gold alle 23, 30. Su Italia 1 a mezzanotte passa il sempre attuale “Contagion” di Steven Soderbergh con Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet, jude Law, Bryan Cranston.

anna maria rizzoli lino banfi l'insegnante al mare con tutta la classe

Su Cine 34 a mezzanotte e mezza torna Anna Maria Rizzoli nel classico “L’insegnante al mare con tutta la classe” di Michele Massimo Tarantini con Lino Banfi, Alvaro, Gisella Sofio. Rai Tre/Fuori Orario all’1 in punto apre il cineclub notturno con le sperimentale “Essi bruciano ancora” di Arturo Lavorato e Felice D’Agostino con Lamine Bodian, ambientato nel 1861. Interessante, su Rai Premium all’1, 05, un vecchio episodio della serie Crimini 2, “Bestie” di Andrea Manni con Pietro Taricone protagonista e Christine Filangeri.

sette orchidee macchiate di rosso 3

Imperdibile, per i fan del thriller insanguinato di Umberto Lenzi, “Sette orchidee macchiate di rosso” con Antonio Sabato, Uschi Glass, Marisa Mell, Rossella Falk, Pier Paolo Capponi, Renato Romano, Rete 4 alle 2, 20, dove una serie di belle ragazze vengono uccise da un misterioso assassino che lascia vicino al loro corpo una mezzaluna. La cosa più inconsueta sono i quadri di D’Orazio nella Galleria la Nuova Pesa che servono da set in una scena.

sette orchidee macchiate di rosso 1

Gabriella Giorgelli ha rivelato (ma come avrà fatto a saperlo?) che Nanni Moretti ha visto più volte la scena della sua morte. Possibile? “Anche in questo caso i produttori pretesero di dire la loro su tutto il film fin nelle più piccole scene”, raccontava amaramente Lenzi, "Comunque il film era fatto molto bene, c’erano delle belle scene, penso a quella stupenda con Rossella Falk che è stata un minuto a occhi sbarrati sotto un metro d’acqua, non so come abbia fatto. E’ bella la scena della. Casa disabitata, dell’uccisione della Malfatti. E’ un buon film, ma poteva essere migliore”.

nel regno di napoli 3

Nella notte, ma proprio nella notte fonda e fondissima, trovate dei film che andrebbero recuperati. Come il bellissimo “Nel regno di Napoli”, Rai Tre alle 2, 35, clamoroso ritratto di Napoli girato nel 1978 da Werner Schroeter, allora regista di punta del nuovo cinema tedesco, con Ida Di Benedetto protagonista come Pupetta Ferrante, prima, molto prima dell’incontro con il ministro Urbani, Margareth Clementi, Cristina Donadio, Antonio Orlando.

gli uomini di questa citta non li conosco

Fotografia di Thomas Mauch, lo stesso di “Aguirre” e “Fitzcarraldo”. Pazzesco film operistico che aprì Napoli a qualsiasi operazione possibile. Un anno dopo Schroeter passò a Palermo con “Palermo oder Wolfsburg”. Sempre su Rai Tre alle 4, 45 trovate un documentario commovente di Franco Maresco sul suo amico scomparso, il commediografo palermitano e attore Franco Scaldati, “Gli uomini di questa città non li conosco”.

rock n roll 2

Certo, l’orario non è comodo. Ma non posso certo scordarmi di “Rock’n’ roll” di Vittorio De Sisti, Iris alle 5, 50, con due protagonisti sconosciuti, Rodolfo Banchelli, Rosaria Biccica, ma anche Leo Gullotta, Macha Meril e, soprattutto, Carlo Monni. Buona notte.

linda hamilton terminator 2 l ultima discesa2 rock n roll 1 l ultima discesa1 l’uomo che uccise hitler e poi il bigfoot l ultima discesa3 l’uomo che uccise hitler e poi il bigfoot 1. terminator 2 la ripetente fa l’occhietto al preside 1 il film contagion nel regno di napoli 1 nel regno di napoli 2 contagion contagion il film contagion la ripetente fa l’occhietto al preside contagion sette orchidee macchiate di rosso 2 CONTAGION le colt cantarono la morte e fu… tempo di massacro 1 lino banfi annamaria rizzoli la ripetente fa l’occhietto al preside la ripetente fa l’occhietto al preside 2 anna maria rizzoli l'insegnante al mare con tutta la classe l'insegnante al mare con tutta la classe lino banfi l'insegnante al mare con tutta la classe 1 alvaro vitali francesca romana coluzzi – l'insegnante al mare con tutta la classe 1 lino banfi l'insegnante al mare con tutta la classe 1 anna maria rizzoli l'insegnante al mare con tutta la classe. lezioni private 2 il dio serpente poliziotto a quattro zampe 1 poliziotto a quattro zampe 2 driven il caso delorean 1 driven il caso delorean 3 Il dio serpente atto di forza