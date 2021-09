IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON AVETE SOLO INTER-REAL MADRID SU AMAZON E LIVERPOOL-MILAN SU SKY, MA ANCHE IL RITORNO DI “THE WALKING DEAD”, LA STAGIONE FINALE SU DISNEY+ - IN PRIMA SERATA SU IRIS AVETE IL GENIALE “OCEAN’S ELEVEN” E IL NON BELLISSIMO “IMMATURI. IL VIAGGIO”. TANTO VALE BUTTARSI SU UNA CAZZATONA COME “BAYWATCH” O SULLA COMMEDIA “FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO” - SU CIELO PER I PIÙ SPORCACCIONI TORNA “VOGLIA DI GUARDARE” DI JOE D’AMATO E… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

voglia di guardare

Fermi tutti. Stasera non avete solo Inter-Real Madrid su Amazon e Liverpool-Milan su Sky, ma anche il ritorno di “The Walking Dead”, la stagione finale su Disney+. Da domani, avverto i lettori romani, fin troppi film di Cannes e Venezia in sala, gli uni sugli altri, visto che la rassegna Venezia e Cannes a Roma coincide con quella di Villa Medici. C’è davvero di tutto. Domani “L’evenement” di Audrey Diwan, il vincitore di Venezia, e in questi giorni “America Latina” dei D’Innocenzo, “A Chiara” di Jonas Carpignano. Purtroppo, ripeto, un po’ gli uni sugli altri.

voglia di guardare copia

Veniamo ai film di stasera in tv. In prima serata su Iris alle 21 avete il geniale “Ocean’s Eleven” di Steven Sodrbergh con George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon e Andy Garcia. Lo avrete sicuramente visto, ma io, per esempio, non me l ricordo più. Ho visto anche “Immaturi. Il viaggio” di Paolo Genovese, stasera su Cine 34 alle 21, e mi ricordavo che c’erano la spagnola Rocio Morales Munoz, non ancora sposata con Raoul Bova, che si esibiva in una notevole imitazione del vecchio spot Martini di Charlize Theron e la colombiana Aurora Cossio, messa lì grazie a un colpo di fulmine di Berlusconi, faceva la commessa, ma è storia vecchia. Non mi ricordavo però che c’erano anche Luisa Ranieri, Ambra, Barbora Bolulova oltre ai soliti Bova, Memphis, Luca e Paolo. In fondo era un cinepanettone intelligenti coi quarantenni traditori alla Bold e Christian in Grecia. Non era bellissimo.

uno strano caso

Non era bello nemmeno il fumettone coi draghi “Il regno del fuoco” di Rob Bowman con Christian Bale, Matthew McCounaghey, prima di diventare attore serio, Gerard Butler, Izabel Scorupco, Rai 4 alle 21, 20. Gli effetti speciali saranno invecchiatissimi, vi avverto. Tanto vale buttarsi su una cazzatona come “Baywatch” di Seth Gordon col muscoloso Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Italia 1 alle 21, 20 o sulla commedia con Omar Sy “Famiglia all’improvviso” di Hugo Gelin su Canale 5 alle 21, 20.

una notte che piove 1

Rai Due alle 21, 20 si butta su un mèlo giovanile con Bella Thorne, “Il sole a mezzanotte”. La7, subito dopo Lilli Gruber si butta sul lunghissimo “Gandhi” di Richard Attenborough con Ben Kingsley nel suo primo ruolo importante. Ci sono anche Candice Bergen, John Gielgud, Edward Fox. Filmone.

Vi ricordo che alle 2, 40 su Rai Movie passa anche “Charlot” di Attenborough con Robert Downey Jr, meno riuscito ma più raro. Rai Movie alle 21, 10 per far bella figura col cinema italiano piazza il recente film di chef e galeotti “Quanto basta” di Francesco falaschi dove uno chef stellato dentro per rissa, Vinicio Marchioni, insegna ai detenuti come si cucina. Magari non è male.

tre giorni dopo

In seconda serata torna Christian Bale in un film dedicato a quelli che non si addormentano sul divano, “L’uomo senza sonno” di Vrad Anderson, Rai 4 alle 23, 05. Ma ci sono dei film stupendi come “I vitelloni” di Federico Fellini con Alberto Sordi, Franco Interlenghi, Franco Fabrizi, Leopoldo Trieste, Rimini ricostruita a Ostia e Achille Majeroni come vecchio capocomico gay un po’ imbarazzante, Cine 34 alle 23, 15. O come “Fratello dove sei?” dei Coen con George Clooney che fa Ulisse che torna a casa ma nel pieno della Grande Depressione americana, Iris alle 23, 25. Ci sono anche John Turturro e Tim Blake Nelson come suoi compagni di viaggio e John Goodman come Polifemo. George canta e balla.

the walking dead

Colonna sonora favolosa. Su Cielo alle 23, 25 per i più sporcaccione torna “Voglia di guardare” di Joe D’Amato con Jenny Tamburi, , Sebastiano Somma, Lilli Carati, Laura Gemser e Marino Masé, seguito, sullo stesso canale, da “Ossessione fatale” sempre di Joe D’Amato con la fabolosa Carmen Di Pietro prima di diventare fidanzata di Sandro Paternostro. Sembra che sia da vedere “Nudi e felici” di David Waim, Italia 1 alle 23, 50, con Hennifer Aniston, Malin Akerman, Paul Rudd, Alan Alda e Ray Liotta, commedia con varianti hippy.

si fa presto a dire amore

Dopo mezzanotte arriva anche un film di Giuseppe Piccioni che devo aver perso, “Questi giorni”, Rai Movie alle 00, 30, con Margerita Buy, Marta Roveran, Marta Gastini. Ho perso anche “Si fa presto a dire amore” di Enrico Brignano con Enrico Brignano e Vittoria Belvedere, Rete 4 alle 00, 35. Mi interessa molto, anche se il regista non è il massimo, “Uno strano caso” di Emile Ardolino con Cybill Shepherd, musa di Peter Bogdanovich e Scorsese, e Robert Downey Jr quando era ancora strafatto, Paramount.

quanto basta

C’è pure Ryan O’Neal. Per i fan di Montesano ci sarebbe “Caino e Caino” di Alessandro Benvenuti, regista che fa sempre film intelligenti, Cine 34 all’1, 40. Nella notte arriva un film misterioso con Alessandro Roja e Paolo Sassanelli che vorrei sapere chi l’ha visto, “Tre giorni dopo”, Rai Due alle 2, 35. Invece ho visto, e non è un capolavoro, ve lo giuro, “A qualcuno piace calvo” di Mario Amendola con la strepitosa Magali Noel, Antonio Cifariello, Gisella Sofio, Rete 4 alle 2, 45.

ossessione fatale

Le cose si fanno calde con il rarissimo “Gangster, amore e… una Ferrari” di Charles Lederer con James Cagney già vecchio, Shirley Jones e Nehemiah Persoff, Iris alle 3. Piuttosto raro anche “Una notte che piove” di Gianfranco Bullo con Massimo Venturiello e Olga Beaumont, Cine 34 alle 3, 15. Sfuggito anche a me… Assoluta da vedere “La venere di Cheronea” di Victor Tourjanski e Fernando Cerchio con la meravigliosa Belinda Lee, Jacques Sernas, Massimo Girotti e Maria Frau, Rete 4 alle alle 4, 20

ocean’s eleven

. I fan di Renzo Martinelli impazziranno per “Carnera il campione più grande” con Andrea Iaia, Anna Valle e F. Murray Abrahms, Irisi alle 4, 30. Da quando ha rivelato di non essere leghista, Martinelli non ha fatto più un film e, stracultisticamente, ci dispiace. C’è anche “Il gladiatore più forte del mondo” di Mario Costa con Gordon Scott, Wandisa Guida e una giovanissima Ombretta Colli, Cine 34 alle 4, 40. Tutto si chiude su un film che amo molto, “Il romanzo di un ladro di cavalli”, ultimo film di Abraham Polonsky, blacklisted in America, che se la vede qui con un romanzo di Joseph Opatoshu di aria singeriana con Oliver Tobias, Yul Brynner, Serge Gainsbourg e Jane Birkin, uno strepitoso Eli Wallach e David Opatoshu, figlio dello scrittore e qui anche sceneggiatore. Rai Movie alle 5. Non è tardissimo…

nudi e felici voglia di guardare 3 fratello dove sei? voglia di guardare 4 the walking dead 1 baywatch carnera il campione piu' grande charlot 2 charlot famiglia all’improvviso 2 famiglia all’improvviso fratello dove sei? 2 il regno del fuoco gandhi gangster, amore e… una ferrari i vitelloni 2 i vitelloni il romanzo di un ladro di cavalli immaturi. il viaggio il sole a mezzanotte 1 il sole a mezzanotte 4 il sole a mezzanotte immaturi. il viaggio 2 la venere di cheronea l’uomo senza sonno 2 l’uomo senza sonno questi giorni