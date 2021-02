IL DIVANO DEI GIUSTI - STASERA NON SO SE INDIRIZZARVI VERSO "SCANDALOSA GILDA", CAPOLAVORO DELL'EROTICO D'AUTORE CON TANTO DI INSERTI ANIMATI DEL GRANDE GIBBA CON GLI OMINI-CAZZO CHE SE LA VEDONO CON UNA GIGANTESCA GILDA, O SU UNA SCATENATA ELENA SOFIA RICCI NUDA CHE FA PERDERE LA TESTA A ANDREA RONCATO IN "NE PARLIAMO LUNEDI" - BEN PIÙ RARI, MA ALLE QUATTRO DI NOTTE, SOB!, APPAIONO LA "LULU'" DI WALERIAN BOROWYCZ E IL "BARBABLU'" DI EDWARD DMYTRYK, CON RICHARD BURTON SEMPRE SBRONZO E UN BEL PO' DI MOGLI ASSASSINATE…

Marco Giusti per Dagospia

Stasera non so se indirizzarvi verso "Scandalosa Gilda", capolavoro dell'erotico d'autore della coppia Gabriele Lavia Monica Guerritore, con tanto di inserti animati del grande Gibba con gli omini-cazzo che se la vedono con una gigantesca Gilda, e avete già capito chi è, Cielo alle 23, o su una scatenata Elena Sofia Ricci nuda che fa perdere la testa a Andrea Roncato in "Ne parliamo lunedi" di Luciano Odorisio, Cine34 all'1, versione comedy (c'è pure Francesco Scali) del classico noir "Il postino suona sempre due volte " con Lana Turner e John Garfield, già remekkato da Bob Rafelson con la coppia Jessica Lange Jack Nicholoson.

Ben più rari, ma alle quattro di notte, sob!, appaiono la "Lulu'" di Walerian Borowycz con Anna Bennent, Michele Placido e Udo Kier e il "Barbablu'" di Edward Dmytryk, Cine 34, con Richard Burton sempre sbronzo e un bel po' di mogli assassinate, da Raquel Welch a Virna Lisi, da Nathalie Delon a Marilù Tolo, da Joey Heaterton a Karin Schubert.

Per il compleanno di Liz Taylor, i suoi primi 40 anni, ricordava Maria Pia Fusco che aveva scritto il film con Ennio De Concini, arrivò sul set in Ungheria anche Grace Kelly. Vennero montate tre versione diverse, più o meno spinte. Non so quale vedrete. Vorrei però precisare che spesso le copie di Cine34 e di Cielo sono tagliate e davvero malmesse Ho rivisto "La visione del sabba" di Marco Bellocchio e manca tutto il finalone col sabba.

Idem per il finale di Lisa Gastoni in "Maddalena" di Jerzy Kawalerowicz. È un'agonia, perché intere scene sono amputate e non parlo solo di versioni soft al posto di quelle hard, ma di scene importanti per la comprensione di un film.

Per il resto, andando su film meno eccessivi, posso ricordarvi stasera alle 23,35 su Iris il bellissimo "Nick mano fredda" di Stuart Rosemberg con Paul Newman, George Kennedy, Harry Dean Stanton anche in versione canterina. Quando lo vedemmo nel lontano 1966 ci sembrò una svolta importante nella carriera di Paul Newman, un grande carcerario libertario e a anarcoide.

Non ho mai visto, invece, "La casa del piacere " di Joe D'Amato, Cine34 alle 2,50, che magari riserva delle sorprese. Poche sorprese, invece, alle 21 e dintorni "Lui è peggio di me" di Enrico Oldoini, Cine 34, con la coppia comica Calenzano Pozzetto, la bella Kelly Van der Velden e il grosso attore milanese Sergio Renda, già spalla storica di Walter Chiarj. "Training Day" di Antoine Fuqua con Ethan Hawke e Denzel Washington, Iris, lo conoscete a mente. "Ninja Assassin" di James McTeague con Naomi Harris, canale20, è meno visto. "Troy" di Wolfgang Petersen, Rete 4 alle 21, 25, con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom e Diane Kruger, si rivede sempre volentieri. Ha un grande inizio con Brad Pitt al suo meglio che mena a tutti.

