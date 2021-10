IL DIVANO DEI GIUSTI - VI DICO SUBITO CHE STASERA IN CHIARO C’È DAVVERO POCHINO, A MENO CHE NON VI SIATE FISSATI COL RECUPERO DEL SEDERE (E NON SOLO) DI BELEN NEL TRASHISSIMO “SE SEI COSÌ TI DICO SÌ”. TROVATE IL FONDAMENTALE “ARMA LETALE” E MI RIVEDREI ANCHE IL PIÙ RARO SCACCHISTICO “IN CERCA DI BOBBY FISHER. NOTEVOLE ANCHE LA SPACE-OPERA DA 100 MILIONI DI BUDGET “PASSENGERS”. I FAN DI DARIO E ASIA ARGENTO IMPAZZIRANNO PER “TRAUMA” E… VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

se sei cosi?? ti dico si'

Vi dico subito che stasera in chiaro c’è davvero pochino, a meno che non vi siate fissati col recupero del sedere (e non solo) di Belen nel trashissimo “Se sei così ti dico sì” di Eugenio Cappuccio con Emilio Solfrizzi truccato da attore serio che fa l’attore comico, Cine 34 alle 21, o vogliate aspettare fino all’1,55 su Rai Uno per vedere il delizioso “Song’e Napule” dei Manetti Bros con Alessandro Roja, Giampaolo Morelli e Serena Rossi.

showgirls

Netflix propone di nuovo “Il cardellino” di John Crowley con Ansel Egort, Nicole Kidman, Sarah Paulson, che mi vorrei proprio vedere stasera. Propone anche un raro film anni ’60 di Jean-Luc Godard ispirato a una pièce di Beniamino Joppolo messa in scena da Roberto Rossellini, che firma anche la sceneggiatura con Jean Grualt, “Les carabiniers”. Protagonisti, nel ruolo di due poveri soldati in una guerra dove non sanno se sono eroi o torturatori, Marino Masé e Albert Juloss. Su Amazon trovate un paio di grandi 007, “Licenza di uccidere” con Sean Connery e “Casino Royale” con Daniel Craig e una stupenda Eva Green.

streghe verso nord

In chiaro, in prima serata, trovate il fondamentale “Arma letale” di Richard Donner con Mel Gibson e Danny Glover, Iris alle 21, grande film con la coppia di poliziotti fracassoni molto action e molto comedy. Mi rivedrei anche il più raro scacchistico “In cerca di Bobby Fisher”, diretto dal più celebre sceneggiatore di Spielberg, Steve Zaillan, con Max Pomeranc, Joe Mantegna, Laurence Fishburne, Tv2000 alle 21.

serendipity

Notevole anche la space-opera da 100 milioni di budget “Passengers” diretta dal norvegese Morten Tyldum, Rai Movie alle 21, 10, con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, dove il primo si domanda: che ci fai in un volo spaziale che dura 120 anni verso il ridente pianeta di Homestaed II assieme a altri 5000 ibernati se ti sei svegliato troppo presto, diciamo dopo una ventina d’anni per una falla nell’ibernazione e ti rendi conto che hai altri 89 anni da passare in solitudine? Ti ripigli, ti fai un giretto su questa nave a cinque stelle, bevi un whiskey offerto dal robot Arthur. E poi? Che palle! Per fortuna (non diciamo come) si sveglia anche la bella Jennifer Lawrence che non voleva essere svegliata. E scopri pure che a bordo c’è qualche problemuccio e il viaggio non sarà proprio una passeggiata.

showgirls 2

Mi sembra curioso anche “Sahara”, pasticcione ideato da sette sceneggiatori, 21 produttori e un povero regista, tal Breck Eisner, che non sa cosa fare, con Matthew McConaughey e Penelope Cruz protagonisti, Tv8 alle 21, 30. Ha pessime critiche. In seconda serata potete scegliere tra una commedia di grande successo come “Serendipity” di Peter Chelsom con John Cusack e Kate Beckinsdale, Paramount alle 23, ottima per queste prime serate autunnali, “Source Code”, Rai Movie alle 23, stravaganza assoluta di Duncan Jones dove Jake Gyllenhal si trova a rivivere un pericoloso viaggio in treno con bomba fino a quando non scoprirà chi è l’attentatore e come fare per disattivare la bomba.

serendipity 2

I fan di Dario e Asia Argento impazziranno per “Trauma”, Cine 34 alle 23, 05, con Christopher Rydell, Frederic Forrest e un Max Von Sydow ancora in forma. Vedo che passano ben due film di Paul Verhoeven nell’attesa che esca il suo film sulle suore lesbiche, il clamoroso e stravistissimo “Showgirls” con Elizabeth Berkley e Gina Gershom ultrasexy, e “Total Recall” o “Tentazione mortale” con Arnold Shchwarzenegger e Sharon Stone. Alle 23, 55 Rai Due se ne esce con “Masaniello-Amore e libertà” di Angelo Angelucci con Sergio Assisi, Anna Ammirati, non dimenticata Mona-Monella con scarse mutande di Monella di Tinto Brass. Se la vedrà con “Creed2” di Steven Cople Jr con Sylvester Stallone e Michael B. Jordan, Tv8 alle 23, 55.

passengers

Nella notte arriva lo sballato ma divertente “Streghe verso nord” di Giovanni Veronesi, scritto col fratello scrittore Sandro, con Teo Mammuccari, Emmanuelle Seigner, Paul Sorvino e Daniele Liotti, Cine 34 all’1, 55. Fu un tale flop che Mammuccari tornò di corsa alle veline e velone di Mediaset e non tentò più di fare cinema. Ci sarebbe anche “La neve cade sui cedri” di Scott Hicks con Ethan Hawke, Youki Kudon, Max Von Sydow, James Cromwell e Richard Jenkins, Iris all’1, 35. I film più stracult arrivano, come sempre nella notte più fonda. “Bordella” di Pupi Avati con Gigi Proietti, Christian De Sica, Al lettieri, Vincent Gardenia, costruito sull’idea, attribuita a Henry Kissinger, di costruire un bordello per la prostituzione maschile, Rete 4 alle 2, un film che sviluppa il lato più trasgressivo e interessante del democristianissimo Avati.

licenza di uccidere

Il giallo cinéfilo “Delitti e profumi” di Vittorio de Sisti, scritto da Franco Ferrini, Francesco Massaro e Oreste De Fornari, rpodotto da Claudio Bonivento con Jerry Calà, Umberto Smaila, una giovane Mara Venier nel ruolo di una suora sexy, Eva Grimaldi in quello di una mignotta, Lucrezia Lante Della Rovere, e la allora clamorosa Nina Soldana di arboriana memoria, Cine 34 alle 2, 50. Pieno di strizzatine d’occhio alla critica del tempo, l’ispettore di Smaila si chiama Turroni in onore di Giuseppe Turroni di “Filmcritica”…

Ottimo anche “48 ore” di Walter Hill, storico poliziesco con Nick Nolte e Eddie Murphy tutto costruito sulle 48 ore di tempo che hanno per risolvere un bell’intrigo pericoloso, Iris alle 3, 40. Tutto si chiude su “Frou-Frou del tabarin” di Gianni Grimaldi con Martine Brochard, Cine 34 alle 4, 35. E’ tutto. O quasi

